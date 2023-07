Trải nghiệm mua nhà vào tháng 7 mưa ngâu

Hành trình mua nhà của tôi đã được chuẩn bị cả về tư tưởng và tài chính, tuy nhiên, do có vấn đề phát sinh nên tôi đã chốt mua nhà vào đúng tháng 7 mưa ngâu.

Từ xa xưa, ông bà ta vẫn quan niệm không nên làm sắm sửa đồ mới, cưới hỏi hay mua nhà vào tháng 7 âm lịch vì đây là tháng "chở mã". Tuy nhiên, một trong những công việc quan trọng nhất cuộc đời tôi lại được thực hiện vào đúng tháng 7.

Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, đó là cuộc điện thoại của mẹ vào một ngày mưa. Mẹ nói: "Bố bị ốm, đi khám ở viện tỉnh bác sĩ giới thiệu lên Hà Nội, con thu xếp công việc để đưa bố đi chữa bệnh!".

Nghe đến đây tâm trạng của tôi bỗng trùng xuống. Bố mẹ đã vì tôi mà lam lũ cả đời. Tôi mong muốn mua được căn nhà ở Hà Nội để đón bố mẹ lên sống cùng và phụng dưỡng lúc tuổi già. Mẹ không nói rõ là bố bị bệnh gì, nhưng nếu đã được giới thiệu lên tuyến trên, tôi nghĩ cũng nặng. Thời điểm đó tôi đã chuẩn bị đi tìm nhà để sang tháng 8 thì chốt. Tuy nhiên, khi nghe được tin bố bị bệnh, tôi nhìn lại căn phòng trọ 20 m2 của mình, chẳng có điều hòa, chẳng có chỗ nấu ăn tử tế. Với điều kiện sống như vậy thì một người bệnh làm sao có thể chịu nổi???

Căn hộ tôi quyết mua trong tháng 7 âm lịch. Ảnh: NVCC

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định nếu tìm được nhà thì sẽ chốt luôn trong tháng 7 chứ không đợi sang tháng 8 nữa. Vậy là tôi liên hệ với người bạn làm bất động sản, thật may là bên công ty bạn cũng đang chào bán tòa chung cư mới ở Đường Láng. Tôi được bạn dẫn đi xem nhà, sau khoảng 3 - 4 lần thì tôi đồng ý chốt ở căn thứ 5. Đó là căn hộ có diện tích 60 m2, giá trị 1,8 tỷ đồng.

Lúc mua nhà, tôi có trong người khoảng 1,2 tỷ đồng. Đó là số tiền tôi tích cóp hơn chục năm. Tuy nhiên, vì số tiền này vẫn chưa đủ so với giá trị của ngôi nhà, bố tôi lại đang bị bệnh nên chắc sẽ cần tiền. Tôi quyết định sẽ mua trả góp 50% giá trị của ngôi nhà. Số tiền phải trả lúc bàn giao là 900 triệu đồng.

Đó là một ngày giữa tháng 7 âm lịch. Sau khi chuyển về nhà mới, tôi đón bố lên Hà Nội để khám bệnh. Nhìn ông tiều tụy, tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Bao lâu nay tôi mải mê kiếm tiền mà chẳng mấy khi về thăm bố mẹ. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng ở bên bố mẹ nhiều hơn. Tuổi già chỉ mong được gần con cháu. Và cũng thật may mắn, sau khi thăm khám kỹ lưỡng thì bác sĩ nói bố tôi chỉ polyp đại tràng. Tuy nhiên, khối polyp đã to nên cần phải nội soi để lấy ra gấp. Sau khi sinh thiếu thì rất may đó chỉ là u lành. Mổ xong, tôi đưa bố về nhà của mình để ông dưỡng bệnh. Tôi đón cả mẹ lên luôn để hai ông bà chăm sóc cho nhau. Lúc này, bố mẹ cũng mới biết tôi đã mua nhà Hà Nội.

Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh. Bây giờ tôi đã thực hiện được giấc mơ mua nhà. Hàng tháng sẽ phải trả 14 triệu đồng cho phía ngân hàng. Công việc của tôi liên quan đến lập trình, mỗi tháng lương được 30 triệu đồng. Tôi sẽ cố gắng làm thêm việc bên ngoài để có thể gồng gánh nợ nần, nếu có thể thì tiết kiệm thêm để có thể trả hết nợ càng sớm càng tốt. Tôi tin rằng, còn người là còn của. Bất kể giấc mơ của bạn là gì, hãy nỗ lực để thực hiện nó. Khi giấc mơ đầu tiên đã thành hiện thành thì những giấc mơ 2, 3, 4... cũng sẽ thành.

Trịnh Đình Minh