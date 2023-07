Hành trình xây dựng ước mơ tự do

Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, vợ chồng tôi đã đạt được mục tiêu xây dựng cuộc sống gia đình tự do.

Khi tình yêu đưa tôi và chồng đến với nhau, không chỉ là sự gắn kết giữa hai con người mà còn là sự hòa quyện và kết nối mạnh mẽ giữa hai gia đình. Chúng tôi là những người trẻ đầy hoài bão, với mục tiêu xây dựng một cuộc sống tự do và đầy đủ. Và chính nhờ sự hỗ trợ và yêu thương từ bố mẹ chồng, cuộc sống của chúng tôi đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, và cơ hội xây dựng ước mơ cuộc sống tự do đã xuất hiện.

Những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, chúng tôi sống chung với gia đình bố mẹ chồng. Đó là một thời gian quý báu, khi chúng tôi được học hỏi, tận hưởng niềm vui và những trạng thái gia đình đong đầy yêu thương. Tuy nhiên, như bao cặp đôi trẻ, chúng tôi cũng có ước mơ và khát khao có một không gian riêng tư để xây dựng tổ ấm của riêng mình.

Tích góp vốn để mua nhà không phải là điều dễ dàng với chúng tôi, bởi vốn ban đầu hạn hẹp. Tuy nhiên, chúng tôi không từ bỏ, mà quyết tâm đặt ra mục tiêu tiết kiệm tiền mỗi tháng từ tiền lương. Những đồng xu nhỏ chăm chỉ được tích góp từng ngày, và dần dần chúng tôi cảm nhận được giá trị của việc tiết kiệm và kiên nhẫn.

Không gian căn hộ mơ ước của tôi. Ảnh: Pexels

Tuy việc tích góp tiền từ lương đã giúp chúng tôi tiến gần hơn tới ước mơ sở hữu một ngôi nhà, nhưng vẫn còn rất xa vời. May mắn thay, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nồng hậu từ bố mẹ chồng. Họ là những người thấu hiểu những khó khăn và khát vọng của chúng tôi, và luôn sẵn lòng giúp đỡ một cách vô điều kiện.

Bố mẹ chồng đã tận tình hướng dẫn chúng tôi về tài chính, giúp đỡ lập kế hoạch tiết kiệm hiệu quả hơn. Họ luôn động viên và khích lệ chúng tôi không từ bỏ, mà luôn kiên nhẫn tích góp từng ngày. Đôi khi, họ còn tài trợ một phần vốn mua nhà để giúp chúng tôi tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Sự ủng hộ và đồng hành vững chắc của bố mẹ chồng là nguồn động viên lớn lao giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn và thách thức trước mắt.

Nhờ sự đồng lòng và ủng hộ của bố mẹ chồng, tôi đã có cơ hội mua được một căn hộ nhỏ xinh tại một khu vực gần công ty. Sau khi sở hữu ngôi nhà nhỏ xinh, tôi bắt đầu ước mơ cuộc sống tự do của mình. Tôi tự tạo lịch trình làm việc linh hoạt, dành thời gian cho sở thích và đam mê của mình. Tôi cũng đầu tư vào việc học hỏi, phát triển bản thân và mở rộng mạng lưới quan hệ. Cuộc sống tự do không chỉ đơn thuần là sở hữu một căn nhà, mà là sự tự do trong tư duy, hành động và sự lựa chọn.

Nhìn lại quá trình cùng nhau kiên nhẫn tích góp và nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng, chúng tôi biết rằng mình may mắn khi có được những người thân yêu và đồng hành đáng quý như vậy. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ và tình cảm mà bố mẹ chồng đã dành cho chúng tôi. Cuộc sống tự do và độc lập đã trở thành một điểm tựa, khiến chúng tôi luôn cảm thấy đầy hạnh phúc và biết ơn mỗi ngày.

Trịnh Thị Tú Hảo