Toyota, Honda triệu hồi ôtô nhiều nhất Việt Nam 2024

Tổng cộng 40 vụ triệu hồi được các hãng thực hiện trong 2024 với số lượng 74.430 xe, trong đó Toyota, Honda nhiều nhất.

Thị trường ôtô, xe máy Việt 2024 chứng kiến số lượng ra mắt sản phẩm nhiều kỷ lục. Bên cạnh đó, vấn đề về chất lượng cũng khiến nhiều hãng triệu hồi hàng chục nghìn xe để khắc phục lỗi.

Theo số liệu của Cục Đăng kiểm, trong 2024, các hãng thực hiện tổng cộng 40 vụ triệu hồi ôtô, xe máy với 74.430 xe các loại. So với 2023, số vụ triệu hồi giảm 14% nhưng lượng xe được gọi về sửa chữa tăng 38%.

Toyota dẫn đầu về số lượng xe triệu hồi trong năm qua. Còn Mercedes, thương hiệu thống trị thị phần mảng xe sang, triệu hồi nhiều xe cao cấp nhất, dù số lượng nếu so với xe phổ thông là rất khiêm tốn.

Nếu so với số lượng xe bán ra năm ngoái là khoảng hơn 400.000 xe, tỷ lệ triệu hồi vào khoảng hơn 18%, tất nhiên những dòng xe triệu hồi trải dài nhiều đời chứ không chỉ một năm nào đó. Tại thị trường Việt Nam, không có bất cứ vụ triệu hồi nào trong 2024 đi kèm các báo cáo về tai nạn.

Vụ triệu hồi lớn nhất thị trường thuộc về trường hợp của 25.971 chiếc Avanza, Veloz, Yaris Cross hồi tháng 1. Những xe này phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA của hãng con Daihatsu, đều nhập khẩu Indonesia.

Nguyên nhân triệu hồi các mẫu xe trên do đai ốc lắp trên giảm chấn phía trước được siết không đủ lực do vấn đề thiết kế. Trong quá trình sử dụng xe, đai ốc giảm chấn có thể bị lỏng và gây ra tiếng kêu bất thường. Thậm chí đai ốc giảm chấn có thể bị rơi ra, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn.

Từ trái qua phải, Civic, GLE, VF 5, Avanza, những mẫu xe bị triệu hồi trong 2024. Ảnh: Lương Dũng, TMV, VinFast

Honda là hãng xe phổ thông triệu hồi xe nhiều thứ hai thị trường sau Toyota. Vụ triệu hồi lớn nhất của hãng Nhật là vào tháng 5, khi hơn 14.000 chiếc Jazz, Civic, CR-V, Accord, City được gọi về sửa chữa. Nguyên nhân là cánh bơm nhiên liệu trên những xe này có nguy cơ bị biến dạng trong quá trình vận hành, khiến cho bơm nhiên liệu không hoạt động, dẫn đến hiện tượng chết máy khi đang lái.

VinFast, hãng dẫn đầu doanh số toàn thị trường đến tháng 11, cũng có đợt triệu hồi lớn trên dòng VF 5 với số lượng hơn 5.900 chiếc. Trong, quá trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm định kỳ, hãng nhận thấy đèn pha ở một số xe VF 5 Plus có thể bị tắt nếu người lái gạt mạnh cần gạt để bật xi-nhan trái.

Lỗi trên VF 5 xảy ra khi xe đang chạy ở tốc độ 50-55 km/h vào buổi tối và đèn ở chế độ Auto (tự động bật- tắt). Sau khi tài xế tắt xi-nhan trái, đèn chiếu sáng phía trước lại hoạt động bình thường. Lỗi không xảy ra nếu đèn được thiết lập ở chế độ khác Auto (tài xế chủ động bật đèn).

Đợt triệu hồi lớn nhất của hãng xe sang Mercedes là vào tháng 3 khi hơn 1.900 chiếc GLS 450 4 Matic, GLE 450 4 Matic, GLS 480 4 Matic được gọi về sửa chữa. Nguyên nhân triệu hồi các dòng xe này là do lỗi phần mềm điều khiển hộp số. Hãng Đức là thương hiệu thực hiện nhiều vụ triệu hồi nhất trên thị trường 2024 với 7 lần.

Ở mảng xe máy, chỉ có Honda là gặp vấn đề về chất lượng sản phẩm. Tổng cộng 4 vụ triệu hồi được Honda thực hiện trong năm qua. Số lượng lớn nhất 580 chiếc H'ness 350 được hãng gọi về khắc phục lỗi cảm biến tốc độ hồi tháng 9.

Những thương hiệu khác như Isuzu, Ford, Jeep, Audi, Porsche, Aston Martin, Lexus cũng có những đợt triệu hồi trong 2024 nhưng số ít hơn nhiều so với Toyota, Honda, Mercedes.

Phạm Trung