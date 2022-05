Toyota Fortuner soán ngôi Hyundai Santa Fe tháng 4

Mẫu SUV nhà Toyota vươn lên dẫn đầu doanh số xe tháng 4 phân khúc gầm cao cỡ D, E với 729 chiếc, nhiều hơn 15 chiếc so với mẫu xe của Hyundai.

Ba tháng đầu năm 2022, Hyundai Santa Fe dẫn đầu doanh số hàng tháng liên tiếp với cách biệt so với những đối thủ cùng phân khúc SUV/crossover cỡ D, E. Sang tháng 4, doanh số của Toyota Fortuner bán được 729 chiếc, nhỉnh hơn Santa Fe 15 chiếc, vươn lên vị trí dẫn đầu và nhiều hơn 235 chiếc so với Kia Sorento ở vị trí thứ ba.

So với tháng 3, doanh số Fortuner tháng 4 tăng trưởng 11,8% và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế năm 2022, Fortuner bán được 2.761 xe, ít hơn 1.040 xe so với Santa Fe. Đầu tháng 5, Toyota giới thiệu Fortuner phiên bản mới với những cải tiến về công nghệ an toàn và tiện nghi, chỉ áp dụng cho các bản máy dầu, giá tăng từ 19- 53 triệu đồng.

Bị đẩy xuống vị trí thứ hai, Santa Fe chỉ bán được 714 chiếc, giảm 487 chiếc so với tháng 3, tương đương với tỷ lệ giảm 68,2%. So với cùng kỳ tháng 4 năm 2021, doanh số Santa Fe giảm 20%. Nguyên nhân lý giải doanh số sụt giảm là do thiếu nguồn cung, cùng mức giá chào kênh từ 100-150 triệu đồng. Lũy kế năm 2022 của Santa Fe đạt 3.801 chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2021 với 2.847 xe.

Giống như người đồng hương, doanh số tháng 4 của Kia Sorento xếp thứ 3, bán được 494 chiếc, giảm nhẹ 6,9% so với tháng 3. Lũy kế bốn tháng đầu năm 2022, Sorento bán được 1.783 chiếc, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2021. Từ giữa tháng 5, Kia bỏ bớt hai phiên bản của Sorento là 2.2D Deluxe và 2.5G Luxury. Bên cạnh đó, hai bản máy dầu 2.2 AWD tăng giá nhẹ từ 10-20 triệu đồng.

Mazda CX-8 xếp ở vị trí thứ 4 với doanh số 430 chiếc đến tay khách hàng, giảm 125 chiếc so với tháng 3 và giảm 21,1% so với cùng kỳ năm 2021. Giống như các đối thủ ở trên, ngày 7/5, Mazda giới thiệu bản nâng cấp của CX-8, bổ sung thêm bản 6 chỗ, bỏ bản Deluxe và bản một cầu Luxury tăng giá 20 triệu đồng.

Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport đứng ở vị trí lần lượt tương ứng thứ 5 và thứ 6, với doanh số chỉ chênh nhau 14 chiếc. Tháng 4, Everest bán được 226 xe, trong khi Pajero Sport với 212 chiếc đến khách khách hàng. Doanh số tháng 4 của Everest giảm 54,9% so với tháng trước, lũy kế 2022 được 935 xe. Ngược lại, so với tháng 3, doanh số Pajero Sport tăng 27,8%, lũy kế 2022 đạt 700 chiếc, tăng 53% so với cùng kỳ 2021.

Xếp cuối phân khúc SUV cỡ D, E tại Việt Nam trong tháng 4 với hai mẫu VinFast Lux SA2.0 và Isuzu mu-X, với doanh số lần lượt 80 và 45 xe. Doanh số bán hàng của Lux SA2.0 giảm bởi hãng xe Việt Nam tập trung vào xe điện và dừng sản xuất xe động cơ đốt trong từ 2023.

Phân khúc gầm cao cỡ D tại Việt Nam chia thành hai nhóm theo cấu trúc thân xe. Nhóm khung gầm rời có Fortuner, Everest, Pajero Sport và mu-X, trong khi nhóm thân liền khối có Santa Fe, Sorento, CX-8.

Minh Vũ