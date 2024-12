Tôi xấu nhưng chưa bao giờ nghĩ lấy được chồng đẹp trai là nhờ may mắn

Tôi thấp, không đẹp, nhà nghèo, trong khi chồng cao ráo, lương cao, ngoại hình sáng sủa, gia đình khá giả, tuy nhiên tôi không nghĩ mình gặp may.

Đọc bài viết "Tôi vừa xấu vừa nghèo nhưng viên mãn" tôi thấy mừng cho tác giả và muốn chia sẻ đôi lời. Cuộc hôn nhân của tôi nhìn bên ngoài cũng khá chênh lệch: tôi thấp, không đẹp, nhà nghèo. Trong khi đó, chồng hiện tại của tôi cao ráo, lương cao, ngoại hình sáng sủa, gia đình khá giả.

Điểm tốt của tôi có lẽ chỉ là có công việc tốt, độc lập, biết chăm sóc con chu đáo, giúp đỡ mọi người khi có thể. Thực tế, có rất nhiều người phụ nữ cũng có đầy đủ nhưng ưu điểm đó, tôi không nghĩ mình có gì vượt trội nhưng cũng không phải gặp may. Mọi thứ đều có lý do của nó:

Thứ nhất, mỗi người sẽ phù hợp với một kiểu người nào đó. Tôi không những không đẹp, còn thường bị chê là lạnh lùng, khó gần, đặc biệt là không nữ tính vì tôi không biết thỏ thẻ, nhờ vả đàn ông mà luôn tự mình làm hết việc của mình, ít chăm sóc da, ăn mặc đơn giản... Vì không mất thời gian cho việc nữ tính đó nên tôi nhanh nhẹn, làm việc nhà hay việc gì cũng nhanh và hiệu quả.

Chỉ cần chồng hứng lên bảo đi chơi, là sau 10 phút tôi và các con đã sẵn sàng tươm tất để phi ra đường. Chồng tôi thích thế, anh không thích mặt mũi người phụ nữ có quá nhiều lớp trang điểm. Anh cũng không thích những cô gái không thể tự làm mọi việc, chỉ thích kiểu người độc lập như tôi.

Mặt trái là anh không phải kiểu người bao bọc phụ nữ, tức là chỉ giúp khi tôi không thể làm chứ không phải luôn chủ động làm hộ mọi việc. Nếu tôi thất nghiệp anh có thể nuôi tôi vài tháng chứ nuôi cả đời chắc chắn là không. Và tôi chấp nhận điều đó vì tôi không tìm kiếm một người để dựa dẫm.

Thứ hai, vẻ đẹp ngoại hình là khái niệm tương đối, chuẩn đẹp của xã hội không hẳn là đúng cho tất cả. Ngoài ra, khi con người ta càng yêu thì sẽ càng thấy đối phương đẹp. Có nhiều người cao lớn vẫn thích lấy vợ nhỏ xinh. Tôi có anh bạn thậm chí còn thích bạn gái có mỡ bụng, hay anh đồng nghiệp khác lại thích người yêu siêu gầy kiểu da bọc xương... Lần đầu gặp chồng, tôi chỉ thấy anh cao, chứ mặt mũi cũng bình thường, nhưng sau này yêu vào tôi lại thấy anh đẹp ra. Ai hạnh phúc cũng đều đẹp ra cả.

Thứ ba, không ai là hoàn hảo tuyệt đối, và không có hạnh phúc nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả. Chúng ta đều đã và đang nỗ lực để vun đắp hạnh phúc của mình. Chồng tôi cũng có những khuyết điểm như hay quên, thiếu quyết đoán, ngủ ngáy to, hay ốm vặt, nhiều lúc nói chuyện vô duyên... nhưng tôi bỏ qua hết vì những ưu điểm khác. Tôi cũng thế, cũng có lúc quá nhạy cảm, hay phàn nàn, anh cũng bỏ qua cho tôi. Nhiều lúc cuộc sống khó khăn, đồ đạc trong nhà hỏng đồng loạt, con ốm, công việc không tiến triển... chúng tôi không than vãn mà vẫn tự nhủ "mọi việc rồi sẽ qua".

Tôi không tin "sự viên mãn" thực sự tồn tại, chỉ là biết đủ thì sẽ thấy "viên mãn". Khi gặp ai thành công, hạnh phúc, cảm giác của tôi là khâm phục họ vì sự nỗ lực, chỉ là họ khiêm nhường không nói ra hết rằng bản thân đã cố gắng như thế nào mà thôi. Chứ chưa bao giờ tôi nghĩ họ may mắn. Kể cả khi họ may thật, tôi cũng nghĩ do đó là thành quả tích tụ từ nhiều năm nên mới được như vậy.

Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta ai cũng có thể có "hạnh phúc viên mãn" mà không cần trông chờ vào may mắn, nếu chúng ta hiểu mình, hiểu người, tìm đúng đối tượng phù hợp với bản thân, cũng như chấp nhận mặt trái của đối phương. Quan trọng hơn cả, chúng ta biết đủ, thì "hạnh phúc viên mãn" thực ra đang ở trong tay rồi.

