Tôi khao khát chuyển xuống nhà mặt đất sau 5 năm sống chung cư

Mệt mỏi chờ thang máy mỗi sáng, không gian hạn chế, tách biệt, khó có bữa cơm đông đủ anh em họ hàng... tôi quyết chuyển xuống nhà mặt đất.

Trong những ngày gần đây, sau khi đi xem một căn nhà mẫu dưới mặt đất, tôi bỗng thấy trong lòng mình xuất hiện một mong muốn rất rõ ràng: 5 năm nữa, nếu điều kiện cho phép, tôi muốn chuyển từ căn chung cư nhỏ hẹp mà gia đình đã ở suốt 5 năm qua xuống một ngôi nhà mặt đất rộng rãi và phù hợp cho nhiều thế hệ. Quyết định ấy không đến từ cảm xúc nhất thời, mà từ sự trải nghiệm thực tế và những suy ngẫm sâu sắc về mô hình sống của một gia đình Việt Nam nhiều thế hệ trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Sau nhiều năm, tôi nhận ra nhà chung cư mang đến sự tiện lợi nhất định, nhưng cũng ẩn chứa nhiều hạn chế. Việc chờ thang máy mỗi sáng đã trở thành câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" với bất kỳ cư dân nào. Những bữa cơm đông đủ với ông bà, cô dì chú bác, anh em họ hàng giờ chỉ còn lại trong những dịp hiếm hoi, phần vì không gian hạn chế, phần vì bố trí các căn hộ khiến mỗi gia đình như bị tách biệt trên những tầng cao. Con cháu lớn dần, mỗi đứa một lịch học, một thế giới riêng, và những cuộc trò chuyện trong đại gia đình trở nên ít hơn theo thời gian.

Sống trong chung cư, đôi khi tôi có cảm giác như tình cảm thường ngày phải "đặt lịch" chứ không thể tự nhiên như khi các gia đình ở mặt đất gần nhau, chỉ cần mở cửa bước vài bước là có thể gặp, trò chuyện, chia sẻ. Chính vì vậy, việc chuyển xuống nhà mặt đất không chỉ là thay đổi nơi ở, mà còn là thay đổi chất lượng sống, là cách để khơi lại sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Nhưng để chạm đến mục tiêu ấy trong vòng 5 năm tới, tôi hiểu rằng mình cần một lộ trình rõ ràng với những mục tiêu cụ thể. Việc chuyển nhà giữa thời điểm giá bất động sản biến động, chi phí sinh hoạt gia tăng và áp lực tài chính đè nặng, không thể chỉ dựa vào mong muốn. Một kế hoạch dài hạn, bền bỉ và thực tế là điều bắt buộc.

Mục tiêu đầu tiên mà tôi tự đặt ra cho mình là ổn định tài chính cá nhân. Muốn chuyển nhà, đặc biệt là xuống nhà mặt đất ở các khu vực nội đô hoặc cận đô, tôi cần có một nền tảng kinh tế vững vàng. Điều đó đòi hỏi tôi phải duy trì nguồn thu nhập ổn định, tiết kiệm hiệu quả hơn, giảm bớt những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết và có kế hoạch đầu tư dài hạn hợp lý. Tôi hiểu rằng chỉ khi tài chính được bảo đảm, mọi dự tính khác mới có thể diễn ra thuận lợi.

Thứ hai là nâng cao thu nhập thông qua phát triển nghề nghiệp. 5 năm không phải quá dài nhưng đủ để tôi phấn đấu đạt một vị trí tốt hơn trong công việc hiện tại hoặc mở rộng thêm nguồn thu mới. Đó có thể là trau dồi kỹ năng chuyên môn, học thêm chứng chỉ, hoặc bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ phù hợp với khả năng của mình.

Thứ ba là nghiên cứu thị trường bất động sản một cách nghiêm túc. Thời điểm mua, khu vực mua, tiềm năng gia tăng giá trị, môi trường sống và hạ tầng xung quanh đều là những yếu tố quan trọng. Thay vì đợi đến năm 2030 mới bắt đầu tìm hiểu, tôi muốn dành thời gian từ bây giờ để quan sát thị trường, xem xét các khu vực phù hợp với nhu cầu gia đình, thậm chí theo dõi các dự án mới ngay khi chúng vừa manh nha xuất hiện. Việc chủ động nghiên cứu giúp tôi tránh rơi vào tình thế mua nhà vội vàng theo cảm xúc.

Tiếp theo là xây dựng sự đồng thuận trong đại gia đình. Bởi vì nếu tôi chuyển xuống nhà mặt đất, nhiều mối quan hệ giữa các thành viên sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Những bữa cơm đông đủ, sự gắn kết giữa các thế hệ, những câu chuyện của lũ trẻ trong sân nhà ông bà sẽ trở lại như trước đây. Nhưng để làm được điều đó, gia đình cần có sự thống nhất trong kỳ vọng, hỗ trợ nhau về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết. Sự đồng lòng của đại gia đình sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để tôi hiện thực hóa kế hoạch.

Cuối cùng, tôi đặt mục tiêu phát triển sức khỏe và tinh thần bền vững. Chuyển nhà hay thay đổi mô hình sống là quá trình dài hơi, đòi hỏi sức lực, sự kiên trì và khả năng giải quyết áp lực. Tôi không muốn rơi vào tình trạng kiệt sức trước khi đạt được điều mình mong muốn.

Tôi tin rằng bất kỳ mục tiêu lớn nào cũng cần bắt đầu từ những bước nhỏ. Và 5 năm từ bây giờ, tôi mong rằng mình có thể mỉm cười khi mở cánh cửa ngôi nhà mặt đất mới – nơi đại gia đình tôi có thể quây quần, chia sẻ và gắn bó nhiều hơn bao giờ hết.

