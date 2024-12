Tôi thèm cảm giác tất bật nấu nướng ngày Tết nhà chồng

Từ ngày ba mẹ chồng mất, mỗi lần về quê ăn Tết, tôi lại thèm cảm giác tất bật nấu nướng, cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống.

Năm nào tôi cũng nghe đi nghe lại điệp khúc than thở chuyện Tết mệt mỏi vì nấu nướng, dọn dẹp. Tôi tự hỏi: vậy sao không tìm cách cải thiện? Nấu ăn làm gì cho nhiều rồi than mệt? Như nhà tôi 30 Tết nấu một nồi thịt kho trứng to, một nồi khổ qua hầm là xong. Sau đó, ngày nào nhà tôi cũng cúng có hai món thịt kho và khổ qua, cái nào cúng rồi thì bỏ riêng ra một nồi ăn dần.

Bản thân tôi lại thích cái không khí tất bật ngày Tết. Cả nhà làm cùng nhau, mỗi người một việc mới vui. Chứ giờ cứ nghĩ ra chợ hay siêu thị mua đồ ăn sẵn thì còn gì là Tết? Nhà có gì ăn nấy, bày vẽ làm gì nhiều cho mệt? Dọn dẹp nhà cửa thì cả năm ngày nào chẳng dọn nên với tôi cũng không thành vấn đề. Chẳng hiểu sao mọi người cứ than thở?

Nhiều phụ nữ trẻ than thở chuyện nấu ăn ngày Tết, nhưng chẳng lẽ ngày thường các bạn không nấu ăn sao? Tết thì cũng phải ăn, phải nấu chứ, không thì lấy gì mà ăn? Ăn ngoài vừa đắt mà cũng nhanh ngán. Nhà tôi ít người, Tết chỉ có hai vợ chồng và một đứa con, nhưng tôi cũng phải nấu cơm cho cả nhà ăn, chứ về quê mấy ngày Tết hàng quán không ai bán cái gì để ăn cả.

>> 'Cỗ Tết ra chợ mua thay vì con dâu còng lưng nấu nướng'

Nhiều bạn trẻ ngày nay không hiểu cảm giác của những đứa con xa quê, Tết chỉ mong ngóng được về bên gia đình, được đoàn viên, sum vầy là hạnh phúc lắm rồi. Như tôi bây giờ, ba mẹ chồng không còn, Tết về quê cũng chỉ thấy buồn tênh. Giờ tôi chỉ mong được tất bật nấu nướng, gói bánh tét, làm mứt... quây quần bên nhau như ngày trước. Mệt nhưng mà vui.

Giờ mỗi lần về quê ăn Tết, chỉ có hai vợ chồng tôi với đứa con lủi thủi bày biện mâm cỗ cúng nhưng rồi cũng không có ai để ăn. Thú thật tôi thèm cảm giác mọi người cùng quây quần nấu nướng, rồi cùng thưởng thức các món ăn và vui vẻ bên nhau. Tôi thèm ăn gà luộc, nem rán, bún xào, canh chua... - những món ăn truyền thống mà nhiều người trẻ hay chê. Chứ mấy ngày Tết mà nuốt mấy thứ mua sẵn như nem, chả, lạp xưởng, giò... thì quả thực khó nuốt trôi.

TT