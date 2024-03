Tôi thà làm nhân viên quèn còn hơn hy sinh gia đình cho sự nghiệp

42 tuổi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không có sự nghiệp rực rỡ, những tôi hài lòng vì có thời gian nuôi dạy con cái nên người.

"Phụ nữ nên chọn gia đình hay sự nghiệp?" là một vấn đề đang gây ra nhiều tranh cãi trong thời đại 4.0 hiện nay. Nhiều định kiến vẫn cho rằng họ nên tập trung chăm sóc cho gia đình, nhưng không ít người lại ủng hộ ý kiến phụ nữ hiện đại nên làm chủ sự nghiệp của bản thân. Vậy đâu mới là lựa chọn hợp lý nhất đối với chị em phụ nữ hiện đại?

Thiết nghĩ, sự lựa chọn nào cũng có ưu điểm và nhược điểm, không có lựa chọn nào hoàn hảo. Vì nếu người phụ nữ chỉ chọn sự nghiệp thì gia đình sẽ rất khó duy trì hạnh phúc. Nếu chỉ chọn gia đình, phụ nữ sẽ rơi vào cảnh phụ thuộc kinh tế vào chồng, bị chồng coi thường và bỏ lỡ rất nhiều điều tươi đẹp, ý nghĩa bên ngoài xã hội. Thế nên, để được trọn vẹn nhất thì thay vì lựa chọn giữa gia đình và công việc, phụ nữ nên học cách cân bằng cả hai.

Tuy nhiên, việc cân bằng không phải dễ vì một khi đã tập trung vào phát triển sự nghiệp thì đồng nghĩa với việc quỹ thời gian dành cho gia đình sẽ bị rút ngắn đáng kể. Những lần công tác xa, những hôm đi sớm về muộn, buổi tối vẫn ôm máy tính làm việc cơ quan đến nửa đêm... khiến tình cảm gia đình bị phai nhạt, mọi người dần xa cách nhau. Thế nên, nhiều người phụ nữ thành công trong sự nghiệp nhưng lại không thể gây dựng được một mái ấm gia đình thật sự.

Còn phụ nữ lui về sau làm nội trợ cũng sẽ vô cùng nhàm chán, phụ thuộc kinh tế, không may chồng thay lòng đổi dạ thì chị em lại rơi vào cảnh ly hôn với hai bàn tay trắng, ôm con đi thuê nhà ở và tự xoay sở nuôi con. Vì vậy, sự trọn vẹn và hoàn hảo chỉ đến với phụ nữ đủ thông minh.

Từ xưa đến nay, người ta mặc định người phụ nữ phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề như: lấy chồng, sinh con, nuôi con, dạy bảo con cái; chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại, làm tròn hiếu đạo; chăm sóc, cổ vũ, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của chồng; gánh vác chi tiêu, cơm áo gạo tiền trong gia đình.... Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không may chồng hư hỏng, sa ngã, rơi vào tệ nạn xã hội thì y như rằng người đời sẽ đổ tội cho người phụ nữ không biết chiều chồng, không biết giữ chồng, không khéo léo nên chồng mới như vậy...

Rất nhiều người phụ nữ đã từ bỏ công việc mình yêu thích để giữ được một gia đình hạnh phúc. Không ít phụ nữ tài năng có sự nghiệp rực rỡ nhưng đằng sau là một gia đình không hạnh phúc, họ luôn cô đơn khi không có được sự ủng hộ, động viên, chia sẻ của chồng. Số người vừa có sự nghiệp thành công vừa có gia đình hạnh phúc cũng có nhưng là rất ít.

Có quan điểm cho rằng phụ nữ không còn là phái yếu mà là phái đẹp. Sự trọn vẹn và hoàn hảo chỉ đến với phụ nữ đủ thông minh. Trong sự nghiệp, phụ nữ cần biết cách tận tâm phấn đấu để có một vị thế nhất định. Trong gia đình, người phụ nữ giỏi là người biết cách khiến bạn đời, gia đình luôn tin tưởng và sẵn sàng bổ trợ mình những lúc công việc nhiều hơn.

Tôi lại xác định mình không thuộc đối tượng ưu tú như vậy nên không có khả năng làm được như thế. Do đó, tôi không lựa chọn phấn đấu có sự nghiệp rực rỡ cũng không lựa chọn từ bỏ công việc để ở nhà làm nội trợ, chăm sóc chồng con. Tôi chỉ luôn ưu tiên đặt gia đình lên vị trí số một. Tôi cố gắng trang bị cho mình đủ bằng cấp, kiến thức để có thể xin một công việc ổn định, có thu nhập. Nếu không may chồng làm ăn khó khăn, không có khả năng lo kinh tế, nuôi con thì tôi vẫn có thể làm thêm một số công việc khác kiếm tiền lo cho gia đình. Hoặc nếu không may rơi vào hoàn cảnh bất trắc thì dù không có chồng vẫn có thể nuôi được con.

Tôi ý thức luôn luôn phải tự chủ về kinh tế để chồng không thể coi thường và bản thân không bị rơi vào cảnh éo le như bị chồng ruồng bỏ, túi không có tiền, phải về nhà ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, không tự nuôi được con, phải nhờ người thân cưu mang, nuôi con hộ...

Dù có thể có những thời điểm có năng lực, cơ hội để phấn đấu lên vị trí tốt hơn ở những đơn vị tốt hơn cơ quan đang công tác, công việc có thu nhập tốt hơn thì tôi cũng đã lựa chọn từ bỏ bởi tôi biết cái giá phải trả rất đắt nếu đảm nhận vị trí đó và tôi chọn dành thời gian cho con.

Khi đã bước lên vị trí lãnh đạo thì chắc chắn phải dành nhiều thời gian cho công việc, phải đi công tác, phải đi sớm về muộn, phải lăn ra làm, đi họp, mang việc về nhà làm thêm vào buổi tối, cuối tuần hay ngày nghỉ lễ là chuyện bình thường. Nhiều khi bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc bản thân, không có thời gian tận hưởng cuộc sống, không có thời gian quan tâm đến gia đình, luôn rơi vào tình trạng căng thẳng vì quá nhiều áp lực. Ngoài ra, còn có nhiều điều khác nữa phải hy sinh, đánh đổi.

Tôi chỉ luôn cố gắng làm một nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao ở cơ quan, hết giờ về nhà lo cho con. Hàng ngày, tôi muốn đưa đón con đi học, nấu cơm cho con ăn, tắm giặt cho con, kèm con học, đọc sách cùng con, chơi cùng con... Có những giai đoạn kinh tế khó khăn, cần làm một lúc mấy loại công việc cho 4-5 nơi, tôi cũng vẫn dành ngày chủ nhật không đi làm thêm ở đâu để chăm con. Các buổi tối tôi cũng không đi làm thêm bên ngoài mà chỉ nhận làm những công việc có thể ngồi làm ở nhà, vừa kèm con học vừa làm việc kiếm tiền.

Bởi lẽ, đối với tôi thì tiền rất quan trọng nhưng các con tôi mới là ưu tiên số một. Dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy mà con hư, học kém thì giàu có cũng chẳng để làm gì. Nếu như có một chỗ dựa về kinh tế tốt, tôi sẽ chỉ làm việc ở một nơi, không đi làm thêm, thời gian dành để nuôi dạy con. Nếu như phải tự lo kinh tế nuôi con một mình, tôi buộc phải làm thêm nhiều việc đảm bảo thu nhập đủ nuôi con, chứ không làm quá nhiều đến mức bỏ mặc các con không ai chăm sóc.

Cho đến giờ khi đã 42 tuổi, tôi vẫn không thấy hối hận khi mình chỉ là một nhân viên bình thường, không hề có một sự nghiệp công danh rạng rỡ như bạn bè. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, suy nghĩ riêng và lựa chọn riêng phù hợp với chính mình. Không có ai có được mọi thứ, được cái này lại mất cái kia. Tôi thấy tự hài lòng với những gì mình đang có: có công việc ổn định, có thu nhập ổn định.

Tuy thu nhập ở cơ quan không đủ nuôi con nhưng tôi có thể tìm được nhiều việc làm thêm phù hợp với năng lực của bản thân và tăng thêm thu nhập, chỉ cần chăm chỉ là có tiền chứ không sợ chết đói. Tôi cũng có bố mẹ và các em luôn quan tâm, yêu thương mình; có hai con gái ngoan ngoãn, biết tự lập, biết thương mẹ, biết cố gắng học tập; có một số bạn thân, đồng nghiệp luôn đối xử chân thành, quan tâm, giúp đỡ tôi không hề toan tính. Như thế, cũng là may mắn hơn rất nhiều người khác trong xã hội.

Tôi luôn phấn đấu để trong tương lai có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình. Không phải là lên được chức vụ gì, mà là nuôi dạy được hai con gái trở thành người tử tế, học hành đến nơi đến chốn, là người có ích cho gia đình và xã hội.

Khi đã là một phụ nữ ở tuổi trung niên, tôi đã vấp ngã nhiều, trải qua nhiều sóng gió và tự rút ra cho mình nhiều bài học kinh nghiệm. Tôi cho rằng người phụ nữ sống trong xã hội hiện đại, chúng ta không chỉ cần có một sự nghiệp vững chắc trong tay, mà còn cần có một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng, với vốn thời gian hạn hẹp, làm thế nào để phụ nữ có thể vừa theo đuổi đam mê của bản thân vừa gìn giữ được hạnh phúc của gia đình? Đó sẽ là câu hỏi mà mỗi người cần tự tìm lời giải đáp.

Dù có thành công trong sự nghiệp nhưng gia đình không được trọn vẹn thì đó vẫn là người phụ nữ chưa thành đạt. Thế nhưng, nếu chỉ biết dành toàn bộ thời gian vun vén cho tổ ấm thì chúng ta lại bỏ lỡ mất thanh xuân tươi đẹp và những giấc mơ cao cả của mình. Để sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, phụ nữ cần cân đối quỹ thời gian dành cho sự nghiệp và gia đình một cách hợp tình và hợp lý. Có như thế thì chúng ta mới có thể làm chủ cuộc sống của mình một cách độc lập và đầy tự tin. Thế mới nói, phụ nữ hiện nay đang cố gắng phấn đấu từng ngày để thể sống đúng với phương châm "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Dù cho bạn lựa chọn gia đình, sự nghiệp, lựa chọn cả hai hay lựa chọn ưu tiên đặt gia đình lên vị trí số một như tôi thì mong rằng các bạn sẽ luôn trở thành những phụ nữ độc lập, thông minh, tự tin, dám nghĩ dám làm, biết yêu thương bản thân, sống hết mình với đam mê và có một gia đình hạnh phúc. Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là đối với phụ nữ sống trong thời đại này. Nhưng tôi tin mỗi người sẽ tìm được điểm cân bằng cho riêng mình.

Vũ Thị Minh Huyền