Tôi sốc với phòng trọ 1,9 triệu đồng ở Hà Nội chỉ đủ duỗi chân

Căn phòng rộng hơn một mét, dài vừa đủ để nằm duỗi chân, tôi không hiểu người ta sẽ sống kiểu gì trong đó.

Lướt mạng xã hội, tôi tình cờ thấy một bài đăng với nội dung cho thuê phòng trọ được chia sẻ với tốc độ độ chóng mặt. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không tận mắt nhìn thấy những hình ảnh căn phòng trọ mà người cho thuê đăng lên.

Căn phòng trọ dành cho một người ở, giá 1,9 triệu đồng mỗi tháng, được mô tả có điều hòa, tủ lạnh, bàn, giá để đồ, đệm dát giường, có khu bếp chung, điện 3,8 nghìn đồng một số, phí dịch vụ 150 nghìn đồng một tháng. Âu cũng là mức giá phù hợp với mức sinh hoạt phí vốn đắt đỏ ở Hà Nội.

Nhưng vấn đề là ở chỗ căn phòng trông chẳng khác nào một góc hành lang chật hẹp. Chiều ngang của căn phòng chắc chỉ hơn 1 mét, chiều sâu chắc cũng chỉ đủ cho một người trưởng thành nằm duỗi thẳng chân. Thêm một vài đồ dùng cơ bản đặt bên trong, không cửa sổ thật khó để gọi đây là một căn phòng để ở.

Tôi thực sự không hiểu nổi, với căn phòng không thể chật, hẹp hơn thế này thì làm sao một người có thể sinh hoạt một cách bình thường được? Đúng là không dễ gì kiếm được một phòng trọ giá rẻ ở giữa trung tâm thành phố, nhưng ít nhất nó phải đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của con người chứ không phải như một cái buồng giam lỏng thế này.

Tôi biết, vì chi phí thuê nhà đắt đỏ, kinh tế gia đình lại eo hẹp, rất nhiều sinh viên tỉnh lẻ sẽ sẵn sàng bỏ tiền để thuê những căn phòng trọ "hộp diêm" như thế này để có chỗ tá túc qua ngày, tiếp tục con đường học đại học của mình. Nhưng, thử hỏi làm sao các em có thể học tốt với điều kiện sống thế này? Dù thương các sinh viên nghèo nhưng tôi vẫn rất phản đối sự tồn tại của những phòng trọ kiểu này.

Đó là còn chưa kể các vấn đề bất cập khác có thể phát sinh như cháy nổ, hỏa hoạn, chập điện... Chấp nhận những căn phòng trọ siêu bé thế này, chủ nhà là người có lợi nhất; còn người thuê phải đánh đổi bằng sức khỏe, và an toàn tính mạng của mình; trong khi địa phương khó kiểm soát và đối mặt nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy...

* Quan điểm của bạn thế nào về những phòng trọ siêu bé kiểu này?

Bảo Nam