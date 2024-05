Giá thuê nhà trung tâm đắt đỏ, sao không ra vùng ven?

Chung cư mini ở nội đô có giá thuê 10-12 triệu đồng mỗi phòng một tháng, nhưng sao nhiều người vẫn cố lao vào thay vì ra ngoại thành?

"Giá thuê phòng trọ ngày càng đắt đỏ nhưng tại sao nhiều người không chịu khó ra vùng ven đô để thuê nhà nhỉ? Đi xa hơn một chút nhưng bù lại, các bạn sẽ có được một không gian sống thoải mái và giá cả thuê nhà rẻ hơn nhiều so với trong nội đô chật chôi, đắt đỏ.

Bản thân tôi mỗi sáng đều đi làm từ Đông Anh vào trong nội thành. Trên đường di chuyển, tôi cũng gặp rất nhiều người bạn nước ngoài đi làm trên cung đường tương tự. Cá nhân tôi cho rằng, những người chọn ra ngoại thành, vùng ven thuê nhà để phù hợp với khả năng của bản thân mới là thông minh".

Đó là câu hỏi được độc giả Không chơi xổ số nêu ra trước thực trạng nhiều chủ nhà tăng giá phòng thuê trọ 10-15%, tập trung ở quận trung tâm Hà Nội như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... Phần lớn lý do được họ đưa ra là giá vốn tăng do bất động sản nội đô leo thang, chi phí đầu tư cao do bố trí thêm nội thất, phòng chứa thêm được nhiều người (nhờ chia nhỏ không gian). Nhiều tòa chung cư mini mới có giá thuê 10-12 triệu đồng mỗi phòng một tháng, ngang ngửa với chung cư khu vực xa trung tâm.

Đà tăng giá thuê phòng trọ, chung cư mini gần gấp đôi tăng trưởng thu nhập của người dân thành thị theo năm. Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2023 của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân ở khu vực thành thị chỉ tăng 5,3% so với 2022, đạt gần 6,3 triệu đồng một người. Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với năm trước đó, do nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

