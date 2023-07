Tôi mơ về ngôi nhà gỗ bên đồi núi ở Đà Lạt

Tôi mơ về ngôi nhà gỗ nhỏ thơ mộng bên đồi núi xanh ở Đà Lạt, nơi mà tôi có thể sống chân thật và đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên.

Trong tâm hồn tôi, luôn ẩn chứa một ước mơ đơn giản và thơ mộng - một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bên đồi núi xanh. Từng bước chân đi trên con đường cuộc sống, tôi luôn hướng về hình ảnh nơi đó, nơi có hòa cùng thiên nhiên hùng vĩ, nơi mà lòng người hòa quyện với bản sắc trầm mặc của cây cỏ, cùng nhịp đập rung động của đất trời.

Chắc hẳn ai cũng đang mệt mỏi và áp lực vì phải bon chen trong cuộc sống xô bồ của thành thị. Bản thân tôi cũng vậy, mỗi ngày đi làm có quá nhiều công việc và nhiều hôm tôi phải tăng ca đến tối muộn khiến tôi luôn bị đau đầu và chán nản. Vậy nên mỗi buổi tối tôi đều dành thời gian một tiếng chạy bộ trong công viên gần nhà. Vận động và thiên nhiên khiến tôi quên đi những mệt mỏi và làm dậy sóng trong tôi ước mơ về căn nhà gỗ bên đồi núi xanh, xung quanh là thiên nhiên bao bọc.

Ngôi nhà trong mơ của tôi. Ảnh: Unsplash

Ngôi nhà gỗ nhỏ trong mơ tôi được tô điểm bởi những tông màu tự nhiên - màu xanh lá cây của cây cỏ, màu nâu ấm áp của gỗ, và màu trắng tinh khôi của đá. Đó là những gam màu tô điểm một bức tranh hòa quyện cùng bầu trời xanh thẳm và những cánh đồng bất tận, tạo nên một không gian sống thơ mộng và thanh bình. Trong căn nhà gỗ nhỏ, tôi dành riêng cho mình một góc nhỏ ấm cúng. Đó có thể là một góc đọc sách, nơi tôi nhâm nhi tách trà và lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Góc nhỏ này là nơi tôi tự do bay bổng trong thế giới của những trang sách và ý nghĩa sâu thẳm của cuộc sống.



Trong ngôi nhà gỗ nhỏ, tiếng chim hót ríu rít chào đón ngày mới. Nhịp điệu tự nhiên này tạo nên bản giao hưởng của thiên nhiên, giúp tôi đón nhận mỗi buổi sáng với niềm vui và tươi mới. Đôi khi, tôi ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận hương vị tự do bên đồi núi xanh. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm bên đồi núi xanh giúp tôi kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên. Mỗi bước chân đi trên đồi núi, tôi cảm nhận vị mặn của gió biển, nghe thầm hơi thở của cây cỏ, và trót yêu nhịp sống trong lành của tự nhiên. Đó là nơi tôi thấy mình thuộc về và tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc giao hòa với thiên nhiên thần tiên.



Tôi mơ về ngôi nhà gỗ nhỏ thơ mộng bên đồi núi xanh ở Đà Lạt, nơi mà tôi có thể sống chân thật và đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Đó là không gian sống thanh bình và ấm cúng, nơi tôi tìm thấy niềm hạnh phúc trong cuộc sống đơn giản và tự do. Mỗi ngày là một chuyến hành trình giao hòa với thiên nhiên và tìm thấy ý nghĩa sâu thẳm của cuộc sống bên đồi núi.

Nguyễn Hùng Thuận