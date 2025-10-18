Tôi khó tuyển được sinh viên giữa hàng trăm CV xin việc 'khủng'

Cả trăm CV xin việc có bảng điểm xuất sắc, nhưng họ toàn giỏi những thứ không thực tế, không thiết thực, không thể áp dụng trong công việc được.

Tôi đang ngồi trên bàn làm việc giữa cả trăm CV xin việc của các tân sinh viên đang muốn ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh của công ty mình. Ở vị trí tuyển trạch viên thấy thoáng buồn, phải thở dài và thốt lên một câu: "Thành tích học tập, bảng điểm của sinh viên ra trường bây giờ toàn xuất sắc, nhưng lại không có bất kỳ hoạt động hay công việc nhóm, kỹ năng nào liên quan tới tập thể".

Đã 20 năm rồi, tôi vẫn luôn chật vật trong việc tìm kiếm một người biết sinh tồn giữa môi trường văn phòng. Tôi cần người có thể vận hành máy móc và công việc, không cần một nhà hùng biện lý luận cao cấp, chứ không phải một chuyên gia Toán học để giải bài tập về nhà. Thực sự, chúng tôi không có bài tập về nhà nào cả.

Chúng tôi không cần một cô học trò chứng minh mình sinh ra trong gia đình nghèo khó để phân tích tác phẩm Tắt đèn, hay đồng cảm sâu sắc với nhân vật Chí Phèo. Chúng tôi cũng không cần những sinh viên không thể giải quyết các vấn đề tâm sinh lý của bản thân, vào đây để trở thành vấn đề của cả team, cả công ty. Chúng tôi cần người thực sự trưởng thành, chứ không cần những người chưa "dậy thì" thành công.

Trong nhiều năm qua, các nhà tuyển dụng luôn than phiền rằng sinh viên hiện nay thiếu các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm... toàn giỏi những thứ không thực tế, không thiết thực, không thể áp dụng trong công việc được. Nhiều đồng nghiệp của tôi than phiền về việc doanh nghiệp phải tự đào tạo lại các thực tập sinh gần như từ đầu. Nếu quả thực đúng như vậy thì rõ ràng giáo dục đại học của chúng ta đang không giải quyết, tập trung vào đúng vấn đề của người học, của doanh nghiệp (nhà tuyển dụng).

>> Tôi đánh trượt ứng viên xin việc có CV 'khủng', IELTS 8.0

Một sinh viên chuẩn bị tham gia môi trường lao động, nếu không cung cấp được cho nó những kỹ năng sinh tồn, làm việc trong môi trường công nghiệp, sự giao tiếp, thích nghi cần thiết, mà cứ bắt các em phân tích những vấn đề lý thuyết thì sẽ chẳng thể giúp chúng giải quyết vấn đề sinh kế, công việc.

Một sinh viên cần được rèn luyện các kỹ năng mềm trong giao tiếp, kỹ năng sinh tồn trong công sở... nhưng thực tế lại không được cung cấp các nền tảng cần thiết để có thể tham gia môi trường lao động, đáp ứng nhà tuyển dụng. Thay vào đó, các em chỉ được dạy những thứ không áp dụng được vào công việc. Vậy thì làm sao họ đủ sức tìm kiếm một công việc sau khi ra trường?

Do đó, tôi mong giáo dục đại học hãy nhìn nhận lại những gì liên quan và không liên quan, hữu ích và không cần thiết, những gì nên có và không nên có... trong chương trình giảng dạy. Đồng thời dựa vào nhu cầu của cá nhân sinh viên trước tiên để thiết kế nội dung đào tạo sao cho có hiệu quả nhất. Đừng chỉ chăm chăm tập trung vào những thứ lý thuyết suông, xa rời thực tế, mà bỏ rơi các nhu cầu, vấn đề cá nhân, vấn đề công việc khác.

Tuệ