Tôi có sai khi muốn thừa kế nhiều hơn em gái?

Bố nói muốn chia đôi tài sản thừa kế cho con gái, dù tôi là con trai cả và gánh vác hết trách nhiệm phụng dưỡng, thờ cúng.

Tôi là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Em gái tôi đã lập gia đình, ra ở riêng nhiều năm nay. Còn tôi sau khi lấy vợ vẫn ở cùng bố mẹ để tiện chăm sóc. Thú thật, tôi chưa bao giờ nhòm ngó chuyện tài sản của bố mẹ. Nhưng gần đây, khi ông bà bắt đầu nói rõ ý định chia thừa kế 50-50 cho hai anh em, tôi thấy trong lòng mình có gì đó không thoải mái.

Bố mẹ tôi nói: "Con nào cũng là con, chia đều cho công bằng". Theo ý bố, hoặc là sau khi bố mẹ mất, hai anh em sẽ bán căn nhà này đi để chia đôi tiền. Hoặc tôi sẽ giữ lại nhà và đưa cho em khoản tiền bằng một nửa giá trị, xem như mua lại. Nghe thì hợp lý, tôi cũng hiểu, về tình cảm, bố mẹ không muốn thiên vị ai. Nhưng thực tế cuộc sống lại khiến tôi suy nghĩ.

Suốt nhiều năm qua, tôi là người ở cạnh bố mẹ. Từ chuyện nhỏ như đưa đi khám bệnh, mua thuốc, sửa cái bóng đèn trong nhà, đến những lúc trái gió trở trời phải thức đêm chăm sóc. Em gái tôi không phải người vô tâm. Mỗi dịp lễ Tết vẫn về thăm, biếu bố mẹ ít tiền. Nhưng rõ ràng trách nhiệm hàng ngày thuộc về vợ chồng tôi. Sau này, chuyện thờ cúng tổ tiên cũng do tôi gánh vác. Tôi tự hỏi, nếu chia đôi thừa kế, liệu có thực sự là công bằng?

>> Con trai trách tôi gửi tiết kiệm 2 tỷ thay vì chia thừa kế sớm

Có lúc tôi thấy mình ích kỷ khi nghĩ như vậy. Vì xét cho cùng, tài sản là của bố mẹ, ông bà có quyền quyết định. Nhưng cảm xúc thì khó nói dối. Tôi không đòi hỏi phải hưởng hết tài sản thừa kế. Tôi chỉ băn khoăn liệu có nên có sự ghi nhận nào đó cho người trực tiếp chăm sóc, gắn bó lâu dài với bố mẹ?

Vợ tôi chưa bao giờ nhắc chuyện chia chác, nhưng tôi hiểu cô ấy cũng có phần chạnh lòng. Nếu sau này bố mẹ yếu hơn, chi phí chăm sóc tăng lên, người đứng mũi chịu sào vẫn là chúng tôi. Liệu suy nghĩ đó của tôi có sai không? Liệu tôi nên nói rõ mong muốn của mình cho bố mẹ hay im lặng làm theo ý họ?

Tama