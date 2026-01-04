Làm việc bán mạng tuổi 40 vì hai nhà thừa kế cho con vào đời

Mục tiêu của vợ chồng tôi là tích lũy đủ để mua hai căn nhà, làm tài sản thừa kế cho hai con trai, giúp chúng vào đời dễ thở.

Vợ chồng tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Hiện tại, tôi đang làm ba công việc cùng lúc. Ban ngày là công việc chính để duy trì thu nhập ổn định. Buổi tối và cuối tuần, tôi nhận thêm hai việc tự do liên quan đến chuyên môn, có tháng làm việc hơn 70 tiếng mỗi tuần. Vợ tôi cũng không kém. Cô ấy làm hai công việc song song. Có những giai đoạn, vợ chồng tôi chỉ kịp nói với nhau vài câu ngắn ngủi mỗi ngày.

Nhiều người hỏi vì sao chúng tôi phải vất vả đến vậy? Câu trả lời là chúng tôi muốn tích lũy đủ để mua hai căn nhà, làm tài sản thừa kế cho hai con trai khi chúng bước vào đời.

Tôi từng trải qua cảm giác bắt đầu cuộc sống gia đình trong thiếu thốn. Hồi mới ra trường, tôi lấy vợ sớm, thu nhập thấp, chi phí chồng chất. Có những tháng, tôi và vợ phải tính toán từng nghìn đồng. Có lúc chờ đến ngày nhận lương, tôi phải nhịn cả bữa trưa để dành tiền cho những khoản chi thiết yếu. Những năm tháng đầu đời ấy dạy tôi rất nhiều điều, nhưng cũng để lại một nỗi ám ảnh mà tôi không muốn con mình phải lặp lại.

Nhiều người cho rằng khó khăn là điều cần thiết để con trưởng thành. Tôi không phủ nhận. Nhưng tôi đặt câu hỏi: khó khăn đến mức nào là đủ? Liệu việc phải loay hoay với tiền thuê nhà, miếng ăn, chi phí sinh hoạt trong những năm đầu đời có thực sự giúp con mạnh mẽ hơn, hay chỉ khiến con mệt mỏi và thu hẹp lựa chọn?

Chính vì vậy, tôi không đồng tình với quan điểm "cứ để con tự lập từ hai bàn tay trắng". Tôi tôn trọng suy nghĩ đó, nhưng tôi hiểu rõ cái giá của việc bắt đầu mà không có điểm tựa. Với tôi, cho con thừa kế sớm không phải là nuông chiều, mà là giảm bớt gánh nặng, để con có nhiều lựa chọn hơn.

>> Tôi vượt bạn nhờ khoản thừa kế 600 triệu năm 24 tuổi

Chúng tôi bắt đầu kế hoạch tích lũy từ khi con trai đầu lòng chào đời. Thời điểm đó, tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi đặt nguyên tắc tiết kiệm tối thiểu 50% thu nhập, có lúc lên đến 60% khi có thêm việc. Mọi khoản chi đều được ghi chép rõ ràng, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu, hạn chế tối đa tiêu dùng theo cảm xúc.

Sau gần 10 năm làm việc cật lực, chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên. Đó không phải ngôi nhà lớn hay vị trí trung tâm, nhưng là tài sản đứng tên hai vợ chồng, không phải thuê, không phải lo áp lực lãi suất. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục duy trì nhịp làm việc và tích lũy, với mục tiêu 5 năm nữa sẽ mua được căn nhà thứ hai theo đúng kế hoạch đã đặt ra.

Tôi luôn nói rõ với các con rằng những gì cha mẹ chuẩn bị không phải để các con ỷ lại. Tôi vẫn dạy con về giá trị của lao động, về trách nhiệm và kỷ luật. Nhưng tôi cũng tin rằng trong bối cảnh giá nhà, chi phí sinh hoạt và mức độ cạnh tranh ngày càng cao, việc có một nền tảng ban đầu là lợi thế rất lớn.

Ở tuổi 40, tôi không tự nhận mình thành công. Tôi chỉ biết mình đang đi đúng con đường đã chọn. Thừa kế sớm, theo tôi, không phải là trao cho con sự sung sướng, mà là trao cho con một điểm tựa. Có điểm tựa, con có thể chọn học thêm, thử sức với nghề nghiệp phù hợp, chấp nhận rủi ro có tính toán, thay vì chỉ chăm chăm làm mọi thứ để tồn tại. Với tôi, những năm tháng làm việc cật lực hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.

Tranh luận có thể còn dài. Nhưng ít nhất, tôi chọn đứng về phía cha mẹ chuẩn bị nền tảng cho con, thay vì để con tự xoay xở trong một cuộc chơi ngày càng khắc nghiệt.

Vu