Tôi từ chối tài sản thừa kế từ bố mẹ để tay trắng vào đời

Bố mẹ nuôi tôi ăn học đến khi xong đại học đã là quá đủ. Phần còn lại là cuộc đời của mình, tôi phải tự đi tiếp.

Đọc bài viết "Bố mẹ từ chối khi tôi có nhà 3 tỷ vẫn vay tiền mua đất", tôi không đồng quan điểm với tác giả Lan. Khi nói đến chuyện lập nghiệp, nhiều người thường nhắc đến áp lực tài chính và sự cần thiết của "hậu phương" gia đình. Không ít ý kiến cho rằng, trong những giai đoạn khó khăn nhất, nếu không có sự hỗ trợ vật chất từ bố mẹ thì rất khó để đứng vững.

Nhưng với tôi, ở tuổi 33, vẫn đang khởi nghiệp giữa bộn bề cuộc sống, tôi chưa bao giờ trách bố mẹ vì không giúp đỡ mình về tiền bạc. Ngược lại, điều tôi luôn trăn trở là làm sao để sống tự lập và có thể báo hiếu bố mẹ nhiều hơn, dù bản thân vẫn còn chật vật trên hành trình của chính mình.

Tôi bắt đầu tự lập từ năm 23 tuổi, ngay sau khi ra trường. Từ đó đến nay, tôi không xin bố mẹ một đồng nào, kể cả những giai đoạn khó khăn nhất. Không phải vì tôi không cần, mà vì tôi luôn nghĩ mình đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Bố mẹ nuôi tôi ăn học đến khi xong đại học đã là quá đủ. Phần còn lại là cuộc đời của tôi, tôi phải tự đi tiếp.

Hiện tại, tôi vẫn đang khởi nghiệp. Thu nhập bấp bênh, lúc có lúc không, nhưng tôi vẫn thường xuyên đưa bố mẹ đi khám bệnh. Riêng tiền thuốc men, đưa bố mẹ đi khám trong vài năm gần đây đã lên tới vài chục triệu đồng. Chưa kể những khoản tôi biếu bố mẹ lắt nhắt: lúc 3 triệu, lúc 5 triệu, lúc 10 triệu, tùy khả năng từng thời điểm. Với nhiều người, đó có thể là áp lực, nhưng với tôi, đó là trách nhiệm tự nhiên của một người con.

Tôi luôn nói với họ: "Bố mẹ để tiền lo cho bản thân. Con cái lớn rồi, bố mẹ đừng lo nữa, phải lo cho mình trước". Tôi tin rằng, khi con cái còn trẻ, còn sức dài vai rộng, thì phải tự lo cuộc sống của mình, không nên để bố mẹ già vẫn phải gánh thêm nỗi lo về con.

Tôi cũng chủ động từ chối mọi tài sản thừa kế của gia đình, nhường phần đó cho hai anh trai. Tôi cũng không nhờ anh em giúp đỡ khi khởi nghiệp. Không phải vì tôi không cần sự hỗ trợ, mà vì tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi không muốn thành công hay thất bại của mình gắn với việc vay mượn tình thân hay dựa dẫm vào bố mẹ.

Tôi chưa từng chê trách bố mẹ vì không giúp mình khi khởi nghiệp. Trái lại, tôi luôn nghĩ mình còn nợ bố mẹ rất nhiều. Tôi là đứa trẻ tự lớn lên, không được sướng như nhiều người khác, nhưng chính điều đó giúp tôi sớm hiểu giá trị của sự tự lập. Phận làm con, theo tôi, trước hết phải biết ơn công nuôi dưỡng, chứ không phải đòi hỏi thêm khi đã trưởng thành.

Tôi vẫn ấp ủ một ước mơ rất giản dị: sau này có thể nuôi bố mẹ, không chỉ là chăm sóc lúc đau ốm, mà là để bố mẹ có thể sống thoải mái, được đi bất cứ đâu bố mẹ muốn. Chính vì vậy, dù đang đối mặt với vô vàn khó khăn, tôi vẫn cố gắng làm việc, cố gắng sống tử tế và có trách nhiệm.

Hơn 10 năm đi làm và tự lập là hơn 10 năm tôi chứng minh với chính mình và với bố mẹ rằng bản thân có thể sống độc lập, không phiền đến ai. Với tôi, tự lập không phải để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ hơn người khác, mà để đến một ngày, khi bố mẹ cần, tôi có đủ khả năng đứng ra lo liệu. Và đó cũng là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

Dang Le