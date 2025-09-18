Tôi 10 năm ở trọ 20 m2 để bố mẹ không phải chia đất thừa kế 3 tỷ

Nhiều lúc tính nhẩm, tiền thuê trọ trong 10 năm đủ để tôi mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô hoặc có một số vốn kha khá vào đời.

Tôi đã ở trọ gần 10 năm, từ khi mới tốt nghiệp đại học cho đến lúc lập gia đình. Trong suốt quãng thời gian ấy, không ít lần bạn bè, đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, thậm chí thắc mắc: "Bố mẹ có đất, sao không bảo các cụ chia cho sớm mà làm nhà, cứ đi ở trọ mãi vậy?".

Thực ra, bố mẹ tôi có một mảnh đất rộng hơn 500 m2 ở quê, nằm ngay mặt đường liên xã, giá trị tính theo thị trường lúc đó cũng khoảng 3 tỷ đồng. Với nhiều gia đình, đó là cả một gia tài đủ để các con an cư lạc nghiệp. Nhưng tôi hiểu: đất càng có giá, câu chuyện chia chác càng dễ nảy sinh những so bì. Mà điều tôi sợ nhất không phải là thiếu nhà cửa, mà là anh chị em nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực chỉ vì mảnh đất tổ tiên để lại.

Gia đình tôi có bốn anh chị em. Ai cũng mong đến lúc ổn định chỗ ở, nhất là thời điểm chúng tôi lần lượt lập gia đình. Nhưng tôi không muốn là người mở miệng xin cha mẹ chia đất sớm. Với tôi, tình cảm anh em, sự yên lòng của cha mẹ mới là điều quan trọng hơn cả.

Những năm ở trọ, tôi cũng có lúc chạnh lòng. Căn phòng chưa đầy 20 m2, vừa là chỗ ngủ, vừa là bếp nấu, cũng là nơi tiếp bạn bè, nhưng tháng nào cũng mất vài triệu tiền thuê. Mùa hè phòng nóng hầm hập, mùa đông gió lùa, mưa to thì phải kê chậu hứng nước vì dột. Đó là còn chưa kể, ở nhà thuê lúc nào cũng có cảm giác tạm bợ. Mỗi khi chủ trọ tăng giá thuê, tôi lại lo sẽ phải chuyển chỗ ở mới, con cái đổi trường học.

Nhiều lúc tính nhẩm, số tiền thuê trọ trong 10 năm đủ để tôi mua một mảnh đất nhỏ nơi ngoại ô hoặc có một số vốn kha khá để vào đời. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến tôi nhiều khi chán nản, nhưng rồi lại tự nhủ: "Thôi ráng thêm một thời gian nữa". Tôi coi đó là bài học về sự kiên nhẫn. Ở trọ dạy tôi cách sống gọn gàng, trân trọng từng góc nhỏ, biết thế nào là giá trị của một mái nhà thật sự.

Điều quan trọng hơn cả, tôi nhìn thấy niềm vui trong mắt bố mẹ mỗi khi anh chị em tôi sum vầy mà không ai nhắc đến chuyện đất đai. Bố mẹ tôi già cả, tài sản không nhiều, chỉ mong con cái thuận hòa. Nếu vì mảnh đất mà chúng tôi mất đi tình thân, chắc bố mẹ sẽ là người đau lòng nhất. và hơn ai hết, tôi không muốn điều đó xảy ra.

Mãi đến khi vợ chồng tôi có công việc ổn định, tài chính đỡ lo hơn, bố mẹ mới gọi cả nhà lại để bàn chuyện chia đất. Lúc ấy, các anh chị em tôi đều đã trưởng thành, tự lập phần nào nên câu chuyện diễn ra nhẹ nhàng. Tôi nhận phần đất của mình với sự biết ơn và thanh thản, bởi biết rằng quyết định chờ đợi suốt 10 năm là hoàn toàn xứng đáng.

Giờ nghĩ lại, tôi không xem 10 năm ở trọ là thứ hy sinh gì quá lớn lao. Đó là khoảng thời gian tôi rèn giũa bản thân, học cách chịu đựng khó khăn, tiết kiệm và tính toán cho tương lai. Quan trọng nhất, nó giúp tôi giữ được cái gốc quý giá nhất trong gia đình: tình cảm anh em và sự an lòng của cha mẹ. Đất đai, nhà cửa có thể chờ, nhưng tình thân thì chỉ có một. Và với tôi, đó mới là tài sản vô giá nhất.

Bang Lang