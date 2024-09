Tôi chi bộn tiền cho con vào trường top nhưng không ép học

Bỏ ra một khoản tiền lớn đầu tư cho con học từ ba tuổi đến hết lớp 12, nhưng tôi để con tự sắp xếp thời gian học và chơi.

Ai cũng muốn con mình học giỏi nhất có thể, trừ người không yêu con cái. Nhưng cách giáo dục của cha mẹ ra sao để không gây áp lực, khủng hoảng cho con thì không phải ai cũng biết.

Vợ chồng tôi cho con học trường tốt nhất, nhiều người vẫn hay gọi là "trường nhà giàu" vì học phí không hề rẻ, xem đó như một khoản đầu tư lâu dài. Tôi thường nói chuyện với các bạn của con để biết đứa nào ham học, học giỏi và khuyến khích con nên chơi với các bạn đó để học hỏi được những thứ tốt đẹp.

Ở nhà, chúng tôi không ép học nhiều, vì thực tế ngày nào con cũng có bài tập về nhà cần hoàn thành để nộp vào ngày sau. Sau giờ học, ngày nào lớp con cũng dành ra một giờ đồng hồ để một học sinh giỏi nhất lớp ở lại giúp những bạn yếu hơn hiểu rõ bài học.

Tôi cũng khuyến khích con xem YouTube bằng tiếng Anh với các nội dung về Toán, tư duy - những thứ giúp con tiến bộ hơn trong việc học. Con tôi được cho xem tivi, chơi game để giải trí; được học nhạc kịch, piano để khi trình diễn, đứng trước đám đông không bị khớp; được học võ, đấu kiếm để có tinh thần quyết thắng.

Cuối cùng, chúng tôi luôn vui vẻ nói chuyện với con trong giờ cơm tối để hiểu rõ thêm về cuộc sống ở trường học, để con mình tự cảm nhận rằng mình luôn hạnh phúc, chỉ cần lo học và chơi. Ít nhất, đến giờ, vợ chồng tôi cũng đã bước đầu thành công trong việc nuôi dạy con cái. Tất nhiên, đổi lại, chúng tôi cũng mất rất nhiều tiền bạc đầu tư cho con từ ba tuổi đến hết lớp 12.

Nếu cha mẹ ít khả năng tài chính thì không nói, thành công của đứa bé sẽ tùy vào sự thông minh, cần cù, cố gắng và thêm chút may mắn của chính chúng. Còn cha mẹ có điều kinh tế thì cần vạch ra con đường đúng cho đứa bé một cách khôn khéo, không ép buộc. Quan trọng là phải cho con hiểu rằng sự thành công không phải từ trên trời rơi xuống, mà phải cố gắng, leo lên từng bậc thang xã hội từ đôi chân của chính mình.

Vấn đề là hãy để con được tự do, tự sắp xếp thời gian học và chơi, có sự vui vẻ, hạnh phúc, có một cái đầu nhẹ nhàng, từ đó đạt được kết quả tốt nhất trong việc học. Vợ chồng tôi hay nói với con rằng: tại sao người này có nhà to, đi xe xịn, còn người kia lao động chân tay từ sáng đến tối, thu nhập không nhiều? Tôi muốn con hiểu ra đời rất khó, không ai cho không mình tiền bạc, danh vọng cả. Cha mẹ đã vạch ra con đường, với một phương tiện tốt nhất để con đi đến đích. Thành công hay không đó là do bản thân con.

Cũng nói thêm rằng, nhà tôi luôn phân chia nhiệm vụ giữa hai vợ chồng: một người đóng vai hung dữ, hay cằn nhằn về kết quả cuối tháng để tạo động lực cho con; còn người kia đóng vai "ông bụt" để giải tỏa áp lực cho con. Mong rằng các bậc cha mẹ có thái độ đúng đắn để dạy con một cách hiệu quả.

PXT