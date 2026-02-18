Tôi 'chẳng giống ai' khi cho con lớp 6 giữ hết tiền lì xì

Nhiều cha mẹ cho rằng con còn nhỏ, chưa biết giá trị đồng tiền, nên cần giữ hộ, thậm chí tịch thu luôn lì xì của con.

Dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh những phong tục quen thuộc như sum họp gia đình, chúc Tết, mâm cơm đầu năm hay nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, thì lì xì luôn là một nét văn hóa khiến trẻ con háo hức nhất. Thế nhưng, trong không ít gia đình hiện nay, niềm vui ấy của trẻ lại kết thúc rất nhanh, khi tiền lì xì bị cha mẹ "tịch thu" ngay sau Tết.

Tôi là một người mẹ có con đang học lớp 6. Năm nay, tôi quyết định không thu tiền lì xì của con, dù biết rằng đây là lựa chọn không giống với số đông. Lì xì vốn là món quà dành cho trẻ con. Người lớn trao lì xì không chỉ là cho tiền, mà còn trao lời chúc và sự quan tâm. Khi cha mẹ tịch thu toàn bộ tiền lì xì, dù với lý do gì, thì trong mắt trẻ, món quà ấy không còn thực sự thuộc về mình.

Trẻ có thể không diễn đạt được bằng lời, nhưng cảm giác bị "lấy mất" thứ vốn được cho sẽ âm thầm hình thành. Lâu dần, trẻ có thể cảm thấy những lời chúc đầu năm chỉ mang tính hình thức, bởi kết cục của phong bao đỏ đã được định đoạt từ trước. Điều này vô tình làm nhạt đi ý nghĩa đẹp đẽ của tục lì xì.

Nhiều phụ huynh cho rằng con còn nhỏ, chưa biết giá trị đồng tiền nên cần giữ hộ, thậm chí giữ luôn. Tuy nhiên, chính vì trẻ chưa biết nên càng cần được học. Lớp 6, theo tôi, không còn là quá sớm để trẻ làm quen với những khái niệm cơ bản như chi tiêu, tiết kiệm, lập kế hoạch. Nếu cha mẹ tịch thu toàn bộ tiền lì xì, trẻ sẽ mất đi cơ hội thực hành những bài học tài chính đầu đời một cách tự nhiên nhất.

Thay vì giữ tiền cho con mà không giải thích, tại sao không cùng con bàn bạc xem nên dùng một phần để chi tiêu hợp lý, một phần để tiết kiệm, và có thể dành ra một khoản nhỏ cho việc chia sẻ, giúp đỡ người khác?

>> 'Lì xì 10.000, 20.000 để người lớn đỡ áp lực'

Không ít gia đình nói với con rằng "bố mẹ giữ hộ", nhưng thực tế số tiền ấy lại được dùng vào các khoản chi tiêu chung mà không hề thông báo rõ ràng. Trẻ lớn dần sẽ nhận ra sự mập mờ đó. Khi niềm tin bị tổn thương, trẻ có thể trở nên dè dặt, thậm chí giấu tiền lì xì hoặc không còn muốn chia sẻ với cha mẹ. Trong khi đó, giáo dục con cái vốn cần được xây dựng trên sự minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

Ở lứa tuổi này, con tôi bắt đầu có nhiều tương tác xã hội hơn, dễ so sánh mình với bạn bè. Khi thấy bạn được tự quyết định tiền lì xì, được mua sách, đồ dùng học tập hay một món đồ yêu thích, trong khi mình không có quyền gì với số tiền được nhận, con dễ cảm thấy thiệt thòi. Cảm giác này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến tâm lý, khiến con cho rằng cha mẹ không tôn trọng mình, hoặc gia đình mình "khác thường" theo hướng tiêu cực.

Cuối cùng, lì xì không phải là "tiền từ trên trời rơi xuống". Đó là tiền do người lớn làm ra bằng công sức lao động và trao cho trẻ với mong muốn tốt đẹp. Nếu cha mẹ chỉ đơn giản tịch thu, trẻ sẽ không có dịp được trò chuyện về nguồn gốc của đồng tiền, về sự vất vả của người trao lì xì, cũng như cách sử dụng tiền sao cho xứng đáng. Ngược lại, nếu được giữ tiền và được hướng dẫn, trẻ sẽ hiểu rằng mỗi đồng tiền đều có giá trị, không nên tiêu xài hoang phí, và càng không nên coi lì xì là điều hiển nhiên.

Tôi khuyến khích con ghi lại số tiền nhận được, bàn với con về các nhu cầu thực tế, hướng dẫn con cách chia tiền thành nhiều phần: một phần để tiết kiệm, một phần để chi tiêu hợp lý, và một phần nhỏ để làm việc có ý nghĩa. Tôi nhận ra rằng khi được tôn trọng, con có trách nhiệm hơn rất nhiều so với mình tưởng. Tôi nghĩ rằng, khi cha mẹ tin con, con cũng sẽ học được cách tin vào chính mình.

NQ