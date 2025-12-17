Tôi 10 năm cống hiến nhưng công ty xem là điều hiển nhiên

Tôi làm việc bằng sự nhiệt tình của tuổi trẻ: sẵn sàng ở lại muộn, nhận thêm việc, hy sinh thời gian cá nhân... nhưng bị xem là hiển nhiên.

Tôi bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 3/2013. Khi ấy, tôi bước vào môi trường doanh nghiệp với nhiều kỳ vọng rất giản dị: có một công việc ổn định, được cống hiến và được ghi nhận xứng đáng. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó đến 12 năm, càng không hình dung được hành trình ấy lại chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy – từ tích cực, tiêu cực, cho đến những giai đoạn gần như vô cảm.

Những năm đầu, tôi làm việc bằng sự nhiệt tình của tuổi trẻ: sẵn sàng ở lại muộn, nhận thêm việc, hy sinh thời gian cá nhân với niềm tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì mọi thứ sẽ được đền đáp. Khi công việc trôi chảy, tôi thấy mình có giá trị. Khi gặp khó khăn, tôi tự nhủ đó là thử thách cần thiết để trưởng thành. Cảm xúc khi ấy vẫn còn rất nguyên bản: vui hết mình, buồn ra mặt.

Thế nhưng, càng ở lâu, tôi càng nhận ra một sự thật không dễ chấp nhận: công ty không thể và cũng không có nghĩa vụ hy sinh vì cảm xúc của cá nhân. Có những giai đoạn, sự cố gắng của tôi bị xem là hiển nhiên. Có lúc, nỗ lực không được ghi nhận kịp thời, thậm chí bị bỏ qua. Ban đầu tôi hụt hẫng, sau đó là thất vọng, rồi dần dần là sự chai sạn cảm xúc.

Giai đoạn 2020–2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, là quãng thời gian khó khăn nhất. Áp lực công việc chồng chất, nỗi lo về sức khỏe, thu nhập, tương lai đè nặng lên tinh thần tôi. Những cảm xúc tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều: mệt mỏi, chán nản, hoài nghi giá trị bản thân. Có những ngày tôi đi làm như một thói quen máy móc, không còn hào hứng, cũng chẳng còn kỳ vọng.

Tôi từng tự hỏi: "Mình đang cố gắng vì điều gì?", "nếu ngày mai rời đi, liệu có ai thực sự nhớ đến những gì mình đã làm?". Chính lúc ấy, tôi hiểu rằng nếu tiếp tục đặt toàn bộ giá trị bản thân vào sự công nhận của công ty, tôi sẽ còn tổn thương nhiều hơn.

Sau dịch, tôi học cách thay đổi. Không còn làm việc bằng cảm xúc thuần túy, cũng không oán trách hay kỳ vọng quá mức. Tôi làm tốt phần việc của mình, giữ sự chuyên nghiệp, nhưng biết đặt ranh giới rõ ràng hơn cho bản thân. Tôi chấp nhận một thực tế: công ty là nơi làm việc, không phải nơi để tìm kiếm sự thấu hiểu tuyệt đối. Sự hy sinh, nếu có, phải đi kèm với tỉnh táo.

Đến năm 2023, sau 10 năm gắn bó, tôi bất ngờ được nhiều người ghi nhận. Tuy nhiên, khác với trước đây, tôi đón nhận một cách bình thản hơn, không quá tự hào, cũng không quá xúc động. Có lẽ, sau quá nhiều thăng trầm, tôi đã học được cách giữ cảm xúc ở trạng thái cân bằng.

Năm nay, tôi bước sang năm thứ 12 làm việc tại công ty. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không dám nói mình chưa từng hối tiếc. Tôi nhận ra, nếu không biết bảo vệ cảm xúc của bản thân, thì rất dễ kiệt sức. Công ty có thể thay đổi nhân sự, mô hình, chiến lược; còn chúng ta chỉ có một sức khỏe tinh thần để đi cùng suốt cả hành trình. Tôi hiểu rằng, làm việc bằng trách nhiệm chứ không đánh đổi toàn bộ cảm xúc; cống hiến chứ không quên bản thân.

Quỳnh