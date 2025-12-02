Lương tôi 20 triệu sau 11 năm cống hiến mù quáng

Tôi đều đặn ở lại làm việc đến 7–8 giờ tối, thứ bảy cũng đến văn phòng, chưa bao giờ đòi tăng lương... nhưng sếp coi như điều hiển nhiên.

Tôi năm nay 36 tuổi, đã gắn bó với công ty hiện tại được gần 11 năm. Mức lương của tôi chỉ hơn 20 triệu đồng – không quá cao so với thị trường ở vị trí quản lý cấp trung, nhưng vì tình cảm và trách nhiệm, tôi luôn sẵn sàng cống hiến, chưa bao giờ than vãn. Có những giai đoạn công ty gặp khó khăn, tôi từ chối cả lời mời từ một doanh nghiệp khác với mức lương gần gấp rưỡi, chỉ vì nghĩ rằng mình nên ở lại để cùng vượt qua biến động.

Nhưng nhiều năm qua, sự cống hiến ấy của tôi lại trở thành một "điều hiển nhiên" trong mắt cấp trên. Nhân viên dưới quyền tôi đôi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng đúng giờ vẫn thu dọn đồ đạc ra về. Còn tôi, cứ đều đặn ở lại đến 7–8 giờ tối để làm nốt phần việc tồn đọng, bảo đảm tiến độ chung. Tôi đã từng nghĩ "sếp sẽ hiểu", nhưng hóa ra không phải vậy.

Công ty có quy định "quản lý được nghỉ thứ bảy, chỉ cần xử lý công việc từ xa khi cần". Thế nhưng, gần như tuần nào tôi cũng đến văn phòng. Một phần vì trách nhiệm, phần khác vì tôi không muốn để ai phải chờ mình. Có những buổi sáng cuối tuần, tôi là người đến sớm nhất và về muộn nhất trong cả phòng ban. Tôi xem đó là bình thường, không đòi hỏi được khen thưởng.

Cho đến một ngày thứ bảy gần đây, tôi cảm thấy trong người không khỏe nên quyết định ở nhà, vừa nghỉ ngơi vừa theo dõi công việc qua điện thoại. Khoảng 10 giờ sáng, sếp gọi hỏi tôi: "Vì sao hôm nay không đi làm?". Tôi nói rõ tình trạng sức khỏe, đồng thời nhắc lại quy định rằng thứ bảy là ngày nghỉ. Bất ngờ, giọng sếp thay đổi, mỉa mai, xỉa xói, ý nói tôi thiếu nhiệt tình với công việc.

Tôi lặng người, ngồi nhìn báo cáo dở dang cũng lọ thuốc trên bàn mà thấy nghẹn. Hóa ra hơn chục năm gắn bó, hàng trăm buổi tối ở lại làm thêm, hàng chục cuối tuần hy sinh thời gian gia đình... tất cả lại dễ dàng bị quên đi đến thế. Chỉ vì một ngày cuối tuần không xuất hiện ở văn phòng, tôi bị đánh giá là "thiếu nhiệt tình".

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra: hóa ra chính mình đã góp phần tạo ra sự kỳ vọng vô lý. Khi luôn cố gắng đến mức quên cả giới hạn, người khác sẽ mặc nhiên xem đó là điều bình thường. Mà cái gì "bình thường" thì khó được trân trọng.

Tôi không viết những dòng này để trách cứ ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ với những người giống tôi: đừng cống hiến một cách mù quáng. Tận tâm là điều tốt, nhưng phải đi cùng ranh giới rõ ràng. Sức khỏe, thời gian và giá trị của bản thân là điều không ai có thể bảo vệ thay chúng ta.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc trách nhiệm, nhưng sẽ học cách nói "không", học cách tôn trọng thời gian nghỉ của mình. Bởi vì, nếu chính ta không biết tự giữ gìn, thì rất khó mong người khác ghi nhận.

Simy