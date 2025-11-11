Cú sốc bị sa thải của những người 'cống hiến cho công ty'

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến từ 'cống hiến' vì đi làm trước hết là vì mình, trao đổi giá trị với công ty, và 'vắng mợ chợ vẫn đông'.

"Tôi là người đi làm công ăn lương, năm nay cũng 47 tuổi. Mức lương của tôi khoảng 30 triệu một tháng. Tuy nhiên, tôi luôn có cái nhìn thẳng thắn về chuyện đi làm, đôi khi nghe có vẻ phũ phàng, nhưng nhờ góc nhìn như vậy nên mặc dù muốn nghỉ làm nhưng công ty vẫn muốn giữ lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến từ 'cống hiến' trong công việc vì mình đi làm trước hết là vì mình, là trao đổi giá trị với công ty, và không có tôi thì 'chợ vẫn đông'.

Tôi luôn tâm niệm bản thân phải tạo ra giá trị cao hơn tổng chi phí mà công ty phải tốn cho mình (lương, thưởng, bảo hiểm...) thì họ mới muốn giữ tiếp. Thế nên, dù là ở tuổi nào, trung niên đi chăng nữa, thì quan trọng vẫn là công việc bạn đang làm có thực sự là thứ xã hội cần hay không? Nếu họ cần thì bạn sẽ có giá trị và ngược lại, chứ không phải cứ đỏi hỏi phải có ưu tiên cho lao động trung niên.

Ở vai trò là doanh nghiệp, tôi hiểu họ đặt sự tồn tại và phát triển của tổ chức lên hàng đầu. Họ không cần phải nghe nhân viên mà họ trả lương lên lớp, chỉ bảo về cách đối đãi. Đơn giản là nếu bạn không đem lại giá trị cho doanh nghiệp thì chẳng có lý do gì người ta phải giữ bạn ở lại làm việc cả".

Đó là chia sẻ của độc giả Tuan sau bài viết "Tôi bị sa thải vì lương 30 triệu sau 15 năm cống hiến". Độ tuổi trung niên (từ 40 đến ngoài 50 tuổi) khiến cơ hội tìm việc của nhiều người trở nên khó khăn, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động và cả những định kiến tuổi tác khi đi xin việc. Theo trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, lao động từ 35 tuổi trở lên là nhóm có tỷ lệ tìm việc làm cao, chiếm hơn 40% so với các nhóm tuổi còn lại. Phải chăng lao động trung niên đang bị doanh nghiệp đối xử bất công sau thời gian dài gắn bó?

Nói về câu chuyện này, bạn đọc Ftwane lý giải phản ứng của các doanh nghiệp: "Nếu một người đem lợi ích cho công ty khoảng 300 triệu, 3 tỷ đồng, thì việc họ được trả lương lương 30 triệu là điều dễ hiểu. Bản thân mỗi người làm gì cũng đều tính đến lợi ích cho mình, gia đình, công ty, xã hội. Và người ta sẽ chỉ luôn ca ngợi người nào đem lại lợi ích mà thôi. Nói đúng ra, doanh nghiệp thích người trẻ không chỉ vì mức lương thấp, mà còn bởi họ dễ vâng lời, làm việc theo lệnh, có sức khỏe, không phải chịu gánh nặng vợ chồng, con cái, nên có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc, đó cũng là điều dễ hiểu".

Đồng quan điểm, độc giả Quynn bình luận: "Với tình hình hiện tại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn bị đào thải, phá sản và doanh nghiệp lớn cũng đang cố gắng cầm cự tồn tại trong thời điểm khó khăn, thì việc nhân viên lớn tuổi (hay là quản lý lâu năm) bị sa thải cũng không có gì lạ. Việc người lao động cần làm là tự định hướng và học hỏi thêm các kỹ năng, ngành nghề khác phù hợp với bản thân khi đã lớn tuổi trong thời điểm còn có thể làm việc, nhằm duy trì trạng thái ổn định công việc liên tục.

Thực tế, hầu hết người lao động làm việc lâu năm trong một doanh nghiệp đều có sức ỳ rất lớn trong suy nghĩ và hành động, nên là đối tượng dễ bị sa thải, chứ không phải do cắt giảm chi phí như nhiều người từng nghĩ. Nếu bạn vẫn còn có ích cho doanh nghiệp thì dù bất kỳ tuổi nào, cũng không phải là đối tượng bị cắt giảm. Tốt nhất, nếu làm ở một vị trí quá 3-5 năm thì bạn cũng nên có kế hoạch chuyển đổi vị trí khác trong công ty hoặc chuyển sang doanh nghiệp khác để làm mới chính mình và để tồn tại lâu hơn".

Việt Thành tổng hợp