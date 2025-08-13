Tình yêu thanh mai trúc mã của Messi và Antonela

Messi và Antonela biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ tại thành phố Rosario, Argentina. Họ gặp nhau lần đầu ở nhà Lucas Scaglia - anh họ Antonela, khi Messi mới 5 tuổi.

Khi Messi đang chơi điện tử cùng Lucas, Antonela đến gần và hỏi các anh cần gì không.

Messi lúc đó xấu hổ đến nỗi chẳng nói nên lời, nhưng biết mình phải làm gì. Không lâu sau, cậu đã mạnh dạn viết lá thư với lời khẳng định "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đính hôn" rồi gửi đến Antonela.