Tình yêu thanh mai trúc mã của Messi và Antonela

Messi và Antonela biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ tại thành phố Rosario, Argentina. Họ gặp nhau lần đầu ở nhà Lucas Scaglia - anh họ Antonela, khi Messi mới 5 tuổi.
Khi Messi đang chơi điện tử cùng Lucas, Antonela đến gần và hỏi các anh cần gì không.
Messi lúc đó xấu hổ đến nỗi chẳng nói nên lời, nhưng biết mình phải làm gì. Không lâu sau, cậu đã mạnh dạn viết lá thư với lời khẳng định "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đính hôn" rồi gửi đến Antonela.
Lời hẹn ước ngọt ngào và lãng mạn được hiện thực hóa nhiều năm sau đó.
Khi Messi tới Barcelona và định cư tại châu Âu, khoảng cách địa lý là thử thách lớn nhất cho tình yêu của họ. Nhưng, Antonela luôn là hậu phương vững chắc, giữ vững niềm tin và tình cảm với Messi qua những cuộc gọi, tin nhắn và những lần trở về Argentina.
Năm 2005, khi Antonela 18 tuổi, đang là sinh viên nha khoa, cô gặp cú sốc tâm lý khi bạn thân qua đời vì tai nạn. Biết tin, Messi lập tức trở về Argentina an ủi. Từ thời điểm ấy, họ thực sự yêu nhau. Cả hai giữ bí mật về mối quan hệ bốn năm, cho đến khi Messi tiết lộ lần đầu vào 2009.
Khi sự nghiệp của Messi ngày càng phát triển tại Barca, Antonela cũng quyết định chuyển đến Tây Ban Nha để ở bên cạnh người yêu. Khoảng năm 2008-2009, sau khi mối quan hệ của họ được củng cố, Antonela chính thức rời Rosario, bắt đầu một chương mới trong cuộc sống tại châu Âu.
Những năm tháng ở Tây Ban Nha không chỉ là khoảng thời gian để Messi thăng hoa trên sân cỏ mà còn là giai đoạn anh cùng Antonela xây dựng nền tảng vững chắc cho tình yêu và gia đình. Dù cuộc sống tại thành phố xa lạ có lúc khó khăn, bạn gái luôn là điểm tựa tinh thần cho Messi, giúp anh cân bằng giữa áp lực nghề nghiệp và hạnh phúc riêng tư.
Hành trình tình yêu của Messi và Antonela, từ những ngày thơ ấu đến tổ ấm viên mãn, là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì, tin tưởng và chân thành.
Câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng cho nhiều người về sức mạnh của tình yêu bền vững và giá trị của gia đình.
Hồng Duy