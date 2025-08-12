Pedri: 'Khi bị 2-3 cầu thủ gây sức ép, tôi cố chuyền cho Messi'

Trả lời tạp chí France Football, tiền vệ trụ cột của Barca kể về những năm tháng gắn bó với Lionel Messi, sự hồi sinh của bản thân và không ngại đặt mục tiêu vô địch World Cup cũng như giành Quả Bóng Vàng.

Pedri gia nhập Barca từ Las Palmas năm 2020, với giá chỉ 5,5 triệu USD. Qua 5 năm, anh chơi 197 trận và ghi 26 bàn, giành một La Liga, hai Cup Nhà vua và hai Siêu Cup Tây Ban Nha. Tiền vệ 22 tuổi cũng giành Euro 2024 với tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

- Barca sắp trở lại Camp Nou, sân đấu mà các anh đã rời đi từ tháng 5/2023. Anh nghĩ gì về chuyện này?

- Camp Nou mang ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Chúng tôi nhớ sân đấu này vô cùng. Bầu không khí ở đó hoàn toàn khác so với Montjuic, nơi chúng tôi thi đấu trong vài mùa giải qua. Dù chúng tôi cảm thấy ổn ở Montjuic, nhưng không thể so sánh được. Camp Nou là độc nhất, là biểu tượng. Khi còn nhỏ, tôi xem các cầu thủ yêu thích thi đấu ở đó qua TV và luôn tự hỏi sân đấu này ngoài đời trông thế nào. Tôi luôn mơ ước được chơi bóng tại đó. Vì vậy, trở lại Camp Nou thực sự là một món quà!

- Anh đánh giá thế nào về thành tích tập thể cũng như cá nhân ở mùa trước, và kỳ vọng gì cho mùa giải sắp tới?

- Về mặt tập thể, ưu tiên hàng đầu của tôi, chúng tôi là một đội bóng trẻ và đầy tham vọng. Mùa giải vừa qua rất thành công với nhiều danh hiệu: La Liga, Cup Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, việc bị loại ở bán kết Champions League vẫn để lại tiếc nuối. Chúng tôi có một giai đoạn sa sút nhẹ, điều bình thường với cường độ thi đấu khắc nghiệt, nhưng nhìn chung đội bóng rất ổn định trong suốt năm. Chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc so với mùa 2023-2024.

Mùa tới, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để làm tốt hơn. Mục tiêu rất rõ ràng: lọt vào chung kết Champions League. Về cá nhân, tôi cảm thấy rất thoải mái, đã tìm được sự ổn định như mong muốn. HLV Hansi Flick đã tin tưởng tôi, điều đó rất quan trọng để tôi cống hiến hết mình.

- Anh có thể nói về Hansi Flick và ảnh hưởng của ông ấy không?

- Tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương, nhưng ông ấy đã đặt niềm tin vào tôi và khuyến khích tôi giữ vững sự tự tin. Có một HLV hoàn toàn tin tưởng mình giúp tôi bình tĩnh và toàn tâm toàn ý sống đời cầu thủ. Nhìn từ bên ngoài, Hansi Flick có vẻ là một HLV nghiêm túc và thẳng thắn, đôi khi đúng như vậy. Nhưng thực tế, ông giống như một người cha với chúng tôi, luôn lắng nghe nhu cầu của toàn đội. Ông đã mang đến sự thay đổi lớn trong đội bóng, truyền vào chúng tôi tâm lý chiến thắng và khát khao cống hiến hết mình.

- Barca là một đội bóng trẻ được bao quanh bởi vài cầu thủ kỳ cựu. Phòng thay đồ đội bóng thú vị thế nào?

- Sự kết hợp giữa các thế hệ thực sự rất hiệu quả. Có rất nhiều cầu thủ trẻ, chúng tôi vui vẻ và trêu đùa cả ngày. Những màn chọc ghẹo giữa Robert Lewandowski và Lamine Yamal là chuyện thường ngày trong đội. Robert khá nghiêm túc trong tập luyện, còn Lamine thích trêu chọc anh ấy một cách vui vẻ. Luôn có những tiếng cười, nhưng các cựu binh không ngần ngại chỉnh đốn và đưa chúng tôi vào khuôn khổ khi cần. Chúng tôi rất nghiêm túc khi làm việc. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm mang lại lợi ích lớn cho đội bóng.

- Vậy vai trò của anh trong đội là gì?

- Khi cần nghiêm túc, tôi thường là người đầu tiên làm điều đó. Tôi thích tập luyện và làm việc chăm chỉ vì tôi biết đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt lâu dài. Nhưng khi đến lúc vui đùa, tôi cũng không ngại! Tôi hay đùa với Lamine, Gavi, Ferran Torres hay bất kỳ ai.

- Anh không nhuộm tóc vàng như Gavi, Lewandowski, Lamine Yamal hay Szczesny...

- (Cười lớn) Không, không, tôi để chuyện đó cho các đồng đội, họ hợp với tóc vàng hơn tôi.

- Tập thể Barca hiện tại dường như mạnh mẽ và đoàn kết hơn nhiều so với mùa giải cuối cùng của Lionel Messi năm 2020-2021. Các anh đã đối mặt thế nào với sự ra đi của Messi?

- Sự chia tay của Leo là cú sốc lớn với CLB, nhất là khi không ai ngờ tới. Khi biết tin, tôi đang ở Nhật Bản dự Olympic, và thật sự tôi không thể tin nổi. Nhận ra Leo sẽ không còn ở đây là một cú sốc, bởi anh ấy có khả năng một mình định đoạt trận đấu, điều thay đổi mọi thứ.

- Ký ức nào về Messi khiến anh nhớ nhất?

- Khi cầm bóng và bị hai hoặc ba cầu thủ đối phương pressing, tôi luôn tìm cách chuyền cho anh ấy. Vì rõ ràng Leo sẽ làm tốt hơn tôi. Trong các buổi tập, anh ấy làm những điều kỳ diệu, gần như không thể tin nổi, mà chỉ đồng đội chúng tôi may mắn được chứng kiến. Thật điên rồ!

Messi (trái) và Pedri trong một tình huống lên bóng của Barca ở La Liga mùa 2020-2021. Ảnh: AFP

- Sau đó, Barca đã mất đi ánh hào quang vốn có. Chất lượng đội hình suy giảm, không thể thành công ngay cả ở Europa League... Anh có từng nghĩ đến việc rời bỏ con tàu khi ấy không?

- Không, chưa bao giờ, vì chơi bóng ở Barca là ước mơ của tôi từ nhỏ. Khi một ngôi sao tầm cỡ như vậy ra đi, việc có một hoặc hai mùa giải khó khăn là chuyện bình thường, cần thời gian để tập làm quen. Chúng tôi trải qua những giai đoạn tồi tệ, và việc không thể thi đấu ở Champions League khiến tôi đau lòng. Nhưng chúng tôi đã thành công trong việc tái thiết. Chúng tôi tạo ra một tập thể mới, ngày càng hiểu nhau hơn, và những tài năng trẻ có khả năng tạo đột biến đã xuất hiện. Giờ đây, chúng tôi là một đội bóng xuất sắc. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vươn đến một tầm cao ngoài sức tưởng tượng.

- Mùa trước, các anh đã thắng cả bốn trận El Clasico và lấy lại vị thế trước Real Madrid, đội bóng trong thời gian trước đó đã giành thêm hai Champions League. Cảm giác thế nào?

- Nếu phải chọn một khoảnh khắc, tôi sẽ nhớ mãi bàn thắng tôi ghi được ở chung kết Cúp Nhà vua. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt, nhất là khi gia đình tôi đang ngồi trên khán đài. Sau một giai đoạn gặp khó để đánh bại Real, việc giành bốn chiến thắng liên tiếp trong mùa vừa rồi rất đỗi tự hào. Chúng tôi làm được với lối chơi hấp dẫn cùng niềm vui trên sân. Những trận El Clasico có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với người hâm mộ. Họ thích thú khi chúng tôi chiến thắng, và chúng tôi biết họ sẽ rất hào hứng khi trêu chọc các CĐV Real vào ngày hôm sau!

- Cuộc đối đầu với Jude Bellingham, đối thủ trực tiếp của anh, diễn ra thế nào?

- Jude thực sự ấn tượng. Anh ấy kết hợp sức mạnh thể chất và kỹ thuật, khiến việc đối phó với anh ấy rất phức tạp. Trong bốn trận El Clasico gần đây, chúng tôi đã kiềm tỏa anh ấy khá tốt và quan trọng hơn là kiểm soát được trận đấu, điều cốt lõi với chúng tôi. Chúng tôi thích được làm chủ nhịp độ, kiểm soát quả bóng, thay vì để Jude, Vinicius hay Mbappe dẫn dắt cuộc chơi. Đó là lúc chúng tôi cảm thấy hứng khởi và mạnh mẽ nhất. Sự ganh đua này là một thử thách thực sự, nó thúc đẩy chúng tôi vượt qua giới hạn.

- Theo anh, ai là cầu thủ xuất sắc của Real Madrid?

- Real sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi. Khi Mbappe cầm bóng và đối mặt ở tình huống một - đối - một, rất khó để ngăn cản anh ấy.

- Với anh, Dani Olmo hay Fermin Lopez ở vị trí số 10, cùng Frenkie de Jong, Gavi, Marc Casado, hàng tiền vệ của Barca đã trở lại đỉnh cao như thế nào?

- Mỗi người đều biết chính xác vai trò của mình. Ngay từ đầu, chúng tôi đã hòa hợp rất tốt. Vì cùng chia sẻ phong cách chơi bóng của Barca, sự kết nối diễn ra tự nhiên. Việc liên tục thi đấu cùng nhau đã tăng cường sự ăn ý. Trên sân, chúng tôi dễ dàng tìm thấy nhau. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đạt đến đẳng cấp của Xavi, Iniesta, Busquets... Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ làm được, bởi họ đã mang lại rất nhiều cho CLB và ĐTQG. Chúng tôi đang cố gắng noi gương họ.

- Barca đã trở lại là chính mình, phần lớn nhờ sự xuất hiện của các tài năng từ lò La Masia. Điều gì khiến họ đặc biệt?

- Những cầu thủ này đến với Barca từ khi còn nhỏ và mang trong mình triết lý của đội bóng. Tại đây, phong cách chơi bóng được dạy cho các lứa trẻ rất tương đồng với đội một. Vì vậy, khi lên đội một, họ đã thấm nhuần triết lý đó. Mọi người nhắc nhiều đến Lamine, nhưng còn có Pau Cubarsi, Fermin Lopez... Nhiều cầu thủ trẻ đã được đôn lên đội một trong vài mùa giải gần đây, và trình độ của họ rất kinh ngạc, họ đã đóng góp rất nhiều. Ngoài kỹ thuật xuất sắc, họ còn có sự chuẩn bị tốt về thể chất và tinh thần. Họ là những người yêu Barca từ trong xương tủy và sẵn sàng cống hiến tất cả cho CLB trong mơ của mình.

- Thế hệ trẻ này cần được bảo vệ. Bản thân anh từng trải qua mùa giải đầu tiên quá tải, với 52 trận cho CLB trong mùa 2020-2021, và sau đó phải trả giá bằng những chấn thương cơ liên tiếp trong ba năm...

- Đó là quãng thời gian nhọc nhằn. Chúng ta không thể biết chính xác nguyên nhân. Bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt, thường gây áp lực lớn cho cơ thể. Không có công thức kỳ diệu nào. Chấn thương có thể xảy ra vì bất cứ lý do gì, ngay cả khi bạn đang ở phong độ đỉnh cao. Chấn thương gần đây nhất của tôi tại Euro cùng đội tuyển là một khoảnh khắc không thể lường trước. Tôi đang chơi tốt, cảm thấy ổn về thể chất, rồi tôi nhận một cú va chạm từ Toni Kroos. Đó đơn giản là không gặp may, không thể kiểm soát được. Trong những lúc như vậy, bạn suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi: "Tại sao điều này lại xảy ra với mình? Mình có thể thay đổi hay cải thiện điều gì?" Nhưng tôi đã giữ được bình tĩnh, bởi tôi biết đó không phải do thiếu nỗ lực, và mùa hè sẽ giúp tôi trở lại với trạng thái tốt nhất.

- Mùa trước, anh một lần nữa thi đấu liên tục: 69 trận, tính cả CLB và ĐTQG. Anh có xem đó như một sự hồi sinh không?

- Tôi không chắc có gọi đó là hồi sinh hay không, nhưng tôi rất hạnh phúc khi tìm lại được nhịp độ thi đấu. Phong cách chơi của tôi không thay đổi về căn bản, nhưng cơ thể tôi thì đã tiến hóa. Tôi đã tìm được một thói quen tập luyện ở phòng gym phù hợp hơn. Điều chắc chắn là giai đoạn khó khăn đã qua. Giờ đây, tôi chỉ tận hưởng sự ổn định này, vì suy cho cùng, điều mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mong muốn là được ra sân càng nhiều càng tốt.

Pedri ở mùa giải 2024-2025 Màn tình diễn của Pedri ở mùa 2024-2025.

- Pedri của hôm nay khác gì so với Pedri cách đây bốn năm trên sân cỏ? Mẹ của anh nói rằng giờ anh chơi bóng như một lão tướng...

- Theo thời gian và kinh nghiệm, bạn hiểu rõ hơn vị trí của từng người, nhìn nhận trận đấu tốt hơn, và điều đó giúp bạn tiến bộ. Nhiều sai lầm khi tôi còn trẻ xuất phát từ việc quá tham vọng: không biết khi nào nên tăng tốc, khi nào nên chậm lại, hay khi nào cần chuyền bóng đúng thời điểm... Tất cả những điều đó, bạn học được qua các trận đấu và những tình huống thực tế. Đó chính là món quà mà bóng đá mang lại qua năm tháng.

- Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng anh là một trong những cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất mỗi trận ở châu Âu. Anh giải thích thế nào về khía cạnh mới này trong lối chơi của mình? Gavi có chia sẻ bí quyết gì không?

- Gavi thậm chí không cần phải đưa ra lời khuyên, chỉ cần nhìn cậu ấy tập luyện là đủ hiểu cách cậu ấy phòng ngự và nỗ lực hết mình trong mọi việc. Vị trí cao hơn của chúng tôi trên sân giúp tôi thu hồi được nhiều bóng hơn. Tôi thường là người trực tiếp giành lại bóng, nhưng đó là thành quả từ nỗ lực của cả đội.

- Sau một mùa giải rất thành công với 7 bàn và 10 kiến tạo, anh đánh giá mình đang ở đâu trong số những tiền vệ xuất sắc thế giới?

- Tôi không phải người để nói ai là xuất sắc. Có những người phù hợp hơn để đánh giá, như những người bỏ phiếu cho các giải thưởng cá nhân. Đúng là hiện tại, người ta nhắc nhiều đến tôi và Vitinha. Cuối cùng, khán giả sẽ quyết định, mỗi người có ý kiến riêng. Điều chắc chắn là cả hai chúng tôi đều đã có một mùa giải ấn tượng.

- Lần thứ hai kể từ năm 2021, anh lọt vào danh sách đề cử Quả Bóng Vàng. Bốn năm trước, anh đứng thứ 24. Năm nay, anh nghĩ mình sẽ ở vị trí nào?

- Mùa trước, tôi đã nỗ lực rất nhiều và cảm thấy mình đạt phong độ tốt. Về mặt tập thể, mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ vượt qua vị trí thứ 24 đó, bởi tôi là một người giàu tham vọng. Tôi để khán giả bỏ phiếu và quyết định, nhưng nếu được vào top 5 hoặc top 10, đó sẽ là niềm tự hào và phần thưởng lớn lao.

- Năm ngoái, đồng hương của anh, Rodri, đã giành Quả Bóng Vàng, chứng minh rằng giải thưởng này không chỉ dành cho tiền đạo. Anh có mơ ước nối gót anh ấy không?

- Trong thời gian dài, Quả Bóng Vàng thường thuộc về các tiền đạo. Chiến thắng của Rodri cho thấy vai trò của tiền vệ cuối cùng cũng được công nhận xứng đáng. Bóng đá phụ thuộc rất nhiều vào khu vực giữa sân. Khi một đội kiểm soát tốt khu vực này, họ dễ dàng giành chiến thắng hơn. Vậy nên, tại sao không mơ ước giành Quả Bóng Vàng trong sự nghiệp? Nhưng để làm được, trước tiên tôi cần một mùa giải tập thể thật xuất sắc.

- Năm nay, nhiều người đánh giá Ousmane Dembele và Lamine Yamal là ứng viên sáng giá. Anh từng chơi cùng cả hai. Anh có thể mô tả họ thế nào?

- Chơi cùng họ thật sự rất sướng. Cả hai đã có một mùa giải kinh ngạc, mỗi người theo cách riêng. Lamine Yamal là mẫu cầu thủ dám đối đầu, xử lý tình huống một-đối-một đầy tự tin. Cậu ấy rê bóng với sự thoải mái kinh khủng, như thể không có hậu vệ nào trước mặt. Cậu ấy chơi vì niềm vui và điều đó thể hiện rõ. Lamine có tiềm năng lớn, sử dụng cả hai chân rất tốt, đến mức khó biết chân nào là chân thuận. Mùa trước, cậu ấy thực sự tỏa sáng, đặc biệt với 21 bàn thắng trong mùa 2024-2025, một bước tiến mới. Còn Dembele là một cầu thủ khó lường, có thể tấn công từ cả hai cánh, khiến đối thủ khó đoán. Anh ấy cũng vừa có một mùa giải xuất sắc, thường xuyên tạo ra sự khác biệt.

- Hãy nói về sự kết nối của anh với Lamine Yamal và Raphinha trên sân. Có đúng khi nói anh là người giữ nhịp, còn họ tạo ra sự đột phá?

- Đúng vậy. Tôi cố gắng mang lại sự điềm tĩnh trên sân. Chúng tôi có những cầu thủ rất tài năng ở phía trên, nên tôi cố gắng phục vụ họ tốt nhất có thể. Lamine và Raphinha thích đối mặt trực tiếp với hậu vệ, và dù không phải lúc nào cũng dễ, chúng tôi cố gắng tạo không gian để họ phát huy tài năng. Chẳng hạn, Raphinha rất giỏi trong việc di chuyển tìm khoảng trống, và chúng tôi hiểu nhau trên sân. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, cực kỳ hiệu quả, và chúng tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa sự ăn ý này. Ngoài sân cỏ, chúng tôi cũng rất thân, anh ấy hay gọi tôi là Pedrinho. (Cười)

Pedri mừng chức vô địch Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha.

- Cảm giác như anh là một cầu thủ kiểu cổ điển, một nhà sáng tạo không nhất thiết phải nhanh nhẹn khi cầm bóng, nhưng suy nghĩ và giải quyết rất nhanh, thuộc hàng ngũ những Zidane, Riquelme, Pirlo...

- Đúng là tôi không sở hữu thể hình vượt trội như một số cầu thủ khác. Tôi phải bù đắp theo cách khác. Tôi cố gắng suy nghĩ nhanh hơn đối thủ, luôn đi trước một bước. Tôi bù đắp cho sự thiếu hụt về sức mạnh bằng trí thông minh trong lối chơi. Điều này gắn liền với hành trình của tôi. Hầu hết các cầu thủ ngày nay đều trưởng thành từ những lò đào tạo lớn. Còn tôi, tôi bắt đầu từ ngoài đường phố, xem Barca tại nhà cùng cha mẹ, và chơi bóng ở CLB làng quê. Tôi học được rất nhiều từ bóng đá đường phố, từ cái chất bản năng, nơi bạn chơi vì niềm vui. Chính điều đó giúp tôi thi đấu rất tự nhiên trên sân, vì nó đã ăn sâu vào tôi từ khi còn nhỏ.

- Giống như những cầu thủ Nam Mỹ?

- Chính xác, đặc biệt là người Brazil. Người ta thường nói về những cầu thủ lớn lên từ việc chơi bóng ở các khu ổ chuột, trên những sân bãi tạm bợ, chỉ vì niềm vui thuần túy. Ở quần đảo Canary, cũng có nét tương đồng: chúng tôi vui chơi ở bất cứ đâu, tự đặt ra khung thành, chơi cùng bạn bè. Chính niềm đam mê và bản năng ấy giúp chúng tôi tiến bộ. Ở vị trí của tôi, việc tìm ra đường chuyền hoàn hảo cũng đến từ bản năng, như một ánh mắt nội tại giúp bạn nhìn thấy khoảng trống.

- Anh đã trải qua chức vô địch Euro 2024 như thế nào, khi phải ngồi ngoài từ vòng tứ kết? Sự thất vọng có làm giảm niềm vui không?

- Chắc chắn rồi, tôi muốn được ra sân để tận hưởng trọn vẹn. Nhưng tôi đã phải trải nghiệm điều đó từ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi giành được một danh hiệu mà không trực tiếp thi đấu, nhưng tôi đã chấp nhận điều đó khá dễ dàng. Các đồng đội thường xuyên hỏi thăm tôi, điều đó giúp tôi rất nhiều. Có lẽ tôi đau tinh thần nhiều hơn thể chất. Quan trọng là chúng tôi đã vô địch. Tôi ở đó, trên khán đài, với đầu gối trái băng bó. Bác sĩ vật lý trị liệu yêu cầu tôi giữ bình tĩnh, không nhảy quá nhiều để tránh làm vết thương nặng thêm. Nhưng thật sự, làm sao có thể không vui, không chia sẻ niềm hạnh phúc với đồng đội? Đó là khoảnh khắc tuyệt vời.

- Tây Ban Nha sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu cho World Cup 2026. Đội tuyển này cần cải thiện điều gì để chinh phục ngôi sao thứ hai sau chức vô địch 2010 tại Nam Phi?

- Chúng tôi đã thể hiện rất tốt ở các giải đấu gần đây – vô địch Euro 2024, vào bán kết năm 2021; vô địch Nations League 2023, hai lần vào chung kết 2021 và 2025; vào đến vòng 16 đội World Cup 2022 –vì thế chúng tôi được xếp vào nhóm ứng viên vô địch năm 2026. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Chúng tôi cần xem những cầu thủ nào sẽ gia nhập đội tuyển, và cách chúng tôi phát triển lối chơi tập thể. Vô địch World Cup là một hành trình dài và khó khăn, nhưng tại sao không? Chúng tôi có một đội hình trẻ với trình độ xuất sắc, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ còn tiến bộ hơn. Nâng cao chiếc cúp danh giá nhất thế giới là giấc mơ của bất kỳ đứa trẻ nào chơi bóng. Tất nhiên, đó cũng là giấc mơ của tôi.

- Cuối cùng, anh hình dung mình ở đâu trong mười năm nữa? Với một World Cup và Quả Bóng Vàng chăng?

- Chắc chắn rồi, tôi muốn giành cả hai! Ai mà không mơ chứ? Nhưng trên hết, tôi hy vọng mình sẽ khỏe mạnh, được ở bên gia đình và hạnh phúc khi tận hưởng bóng đá.

Bối cảnh cuộc phỏng vấn: Diễn ra trong một căn hộ sang trọng tại khách sạn Grand Hyatt, Barcelona. Thời lượng: Một tiếng, bao gồm chụp ảnh và quay video. Những người có mặt: Các đại diện của cầu thủ, Giám đốc truyền thông của Barca (đến vào cuối buổi), nhiếp ảnh gia và quay phim của France Football. Đồ uống: Một ly nước. Điểm Pedri tự chấm: "Tôi chơi bóng tốt hơn. (Cười) Nhưng cứ cho là 7, tôi nghĩ mình trả lời khá ổn, đúng không?" Điểm từ France Football: 7/10. Những lời nói của Pedri cũng giống con người anh: giản dị, điềm tĩnh, không phô trương. Một chàng trai rạng rỡ, luôn dành thời gian trả lời chu đáo. Tiêu đề Pedri đề xuất cho bài phỏng vấn: "Tôi thích ý tưởng về sự tái sinh".

Hoàng Thông (theo France Football)