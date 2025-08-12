Chuyện tình cổ tích của Ronaldo và Georgina

Cuối năm 2016, Ronaldo gặp Georgina khi cô làm trợ lý bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Chỉ ít lâu sau, họ bắt đầu hẹn hò. Georgina từng kể, Ronaldo thường đón cô sau giờ làm bằng những chiếc xe sang, có lần là Bugatti, khiến đồng nghiệp trầm trồ.
Ngày 9/1/2017, hai người lần đầu xuất hiện công khai tại Lễ trao giải The Best của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ cùng con trai cả Cristiano Junior. Đó là lần thứ hai The Best được tổ chức và Ronaldo đều thắng giải này. Junior là con riêng của Ronaldo, và mẹ cậu bé không được tiết lộ danh tính.
Tháng 3/2017, Ronaldo đăng ảnh âu yếm Georgina trên ghế sofa, chính thức xác nhận tình cảm trên Instagram.
Ngày 29/6/2017, Ronaldo thông báo chào đón cặp song sinh Eva và Mateo nhờ phương pháp mang thai hộ. Vài tuần sau, anh xác nhận Georgina đang mang thai con chung đầu tiên của họ. Cô nhanh chóng xuất hiện trên trang bìa tạp chí HOLA với bụng bầu, chia sẻ tình yêu dành cho gia đình và mong muốn sống bên những người tích cực.
Ngày 12/11/2017, Georgina sinh con gái Alana Martina. Ronaldo tiết lộ tên được ghép từ lựa chọn của cả hai: anh chọn "Alana", cô chọn "Martina".
Tháng 8/2018, sau khi Ronaldo gia nhập Juventus, cả gia đình mặc áo đấu "đen trắng", chụp ảnh chung. Bốn người con lần lượt là Junior, Eva, Mateo và Alana Martina.
Cuối năm, tin đồn đính hôn rộ lên khi Georgina đeo nhẫn kim cương trong ảnh Instagram. Tuy nhiên, mọi chuyện dần lắng xuống vì không bên nào xác nhận thông tin.
Ngày 28/10/2021, Ronaldo và Georgina thông báo sắp đón song sinh, khi cô mang bầu. Tháng 12, họ tiết lộ giới tính song sinh, gồm một bé trai, một bé gái.
Cả bốn con cùng tham gia màn công bố trong video với bóng bay màu hồng tượng trưng con gái và xanh cho con trai.
Tháng 4/2022, cặp đôi thông báo bé trai song sinh, Angel, đã qua đời ngay khi chào đời. "Đây là nỗi đau lớn nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể cảm nhận được", họ viết. Bé gái Bella Esmeralda may mắn sống sót, trở thành nguồn động viên để gia đình vượt qua mất mát.
Ngày 21/4/2022, Ronaldo đăng ảnh đoàn tụ tại nhà cùng Bella, gửi lời cảm ơn công chúng vì sự ủng hộ.
Tháng 12/2022, sau khi Ronaldo phải ngồi dự bị trong trận gặp Morocco ở tứ kết World Cup, Georgina đăng bài bênh vực, gọi anh là "cầu thủ giỏi nhất thế giới". Đó là những hành động thường thấy của cô mỗi khi Ronaldo bị chỉ trích.
Sau đó một tháng, gia đình chuyển sang Arab Saudi khi Ronaldo ký hợp đồng với Al-Nassr.
Tháng 3/2023, trailer I Am Georgina mùa 2 hé lộ cảnh Georgina xúc động kể về năm tháng vừa trải qua – vừa hạnh phúc khi sinh con, vừa đau đớn vì mất con trai. Cô cho biết Ronaldo đã động viên để cô sống tiếp và mạnh mẽ hơn.
Gia đình của Ronaldo và Georgina đang có 7 người, trong đó có 5 con. Họ thường tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền, hoặc các khu trượt tuyết.
Ngày 11/8/2025, Georgina đăng ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương đặt lên tay Ronaldo, kèm lời: "Vâng, em đồng ý. Trong chuyện này và suốt cuộc đời em".
Từ một cuộc gặp tình cờ ở cửa hàng Gucci, Ronaldo và Georgina đã cùng nhau xây dựng gia đình, chia sẻ hạnh phúc, vượt qua biến cố, và giờ đây bước vào chương mới với lời đính ước trọn đời.
Hoàng An
Ảnh: Europa Press, Instagram