Chuyện tình cổ tích của Ronaldo và Georgina

Tháng 8/2018, sau khi Ronaldo gia nhập Juventus, cả gia đình mặc áo đấu "đen trắng", chụp ảnh chung. Bốn người con lần lượt là Junior, Eva, Mateo và Alana Martina.

Cuối năm, tin đồn đính hôn rộ lên khi Georgina đeo nhẫn kim cương trong ảnh Instagram. Tuy nhiên, mọi chuyện dần lắng xuống vì không bên nào xác nhận thông tin.