Ronaldo đính hôn với Georgina

Siêu sao Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái Georgina Rodriguez bằng một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn gây chú ý trên mạng xã hội, sau 9 năm bên nhau.

Tối 11/8, Georgina chia sẻ trên Instagram bức ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương bản to, đặt lên tay của Ronaldo, kèm lời bình: "Vâng, em đồng ý. Trong kiếp này và suốt cuộc đời em".

Hình ảnh lập tức thu hút hơn hai triệu lượt Thích chỉ sau một tiếng. Người mẫu 31 tuổi gián tiếp xác nhận tin đồn đính hôn, từng rộ lên từ tháng 4/2025.

Chiếc nhẫn Georgina đăng lên mạng xã hội ngày 11/8/2025. Ảnh: IG/GeorginaRodriguez

Ngay sau đó, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đăng bài: "Ronaldo đã chính thức cầu hôn Georgina, và được đồng ý".

Ronaldo trước đây nhiều lần úp mở về việc kết hôn với bạn gái người Argentina. Anh từng khẳng định "chắc chắn 1.000%" sẽ cưới Georgina, nhưng chưa ấn định thời điểm. Tháng 12/2024, tại lễ trao giải Globe Soccer ở Dubai, anh còn gọi Georgina là "vợ tôi" trước hàng nghìn khán giả. Kể từ đó, Ronaldo luôn gọi Georgina là vợ mỗi khi nhắc đến cô.

Hai người quen nhau năm 2016 khi Georgina làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Sau buổi gặp gỡ tình cờ, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Họ đang chung sống tại thành phố Riyadh, Arab Saudi, nơi Ronaldo khoác áo CLB Al-Nassr.

Georgina đã cùng anh nuôi dạy 5 người con, trong đó có hai con gái chung: Alana (7 tuổi) và Bella (ba tuổi). Anh trai sinh đôi của Bella, Angel, qua đời ngay sau khi được sinh ra. Ngoài ra, Georgina còn chăm sóc Cristiano Junior (15 tuổi) và song sinh Mateo - Eva Maria (8 tuổi). Mẹ của Junior không được tiết lộ danh tính. Còn Mateo và Eva Maria được sinh theo hình thức mang thai hộ.

Ronaldo và Georgina với danh hiệu UEFA Nations League tháng 6/2025. Ảnh: IG/GeorginaRodriguez

Tài khoản Instagram của Georgina đang có gần 68 triệu lượt theo dõi, nhiều hơn cả những danh thủ bóng đá như Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos hay Ronaldo Nazario. Chỉ có 8 danh thủ được theo dõi nhiều hơn cô, là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, David Beckham, Ronaldinho, Karim Benzema và Marcelo.

Ronaldo và Georgina là đôi uyên ương nổi tiếng bậc nhất làng thể thao và giải trí. Họ duy trì hình ảnh gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn hoặc trên du thuyền nghỉ dưỡng. Georgina cũng được biết đến nhiều hơn qua loạt chương trình thực tế I Am Georgina (Tôi Là Georgina) trên Netflix. Chương trình này hé lộ cuộc sống của cô trong vai trò người mẹ, người mẫu và bạn đời của siêu sao bóng đá.

Lễ cưới của Ronaldo và Georgina chưa được ấn định. Các tài khoản mạng xã hội của siêu sao 40 tuổi cũng chưa đăng thông điệp đính hôn. Nhưng nếu đám cưới được tổ chức, đó sẽ là sự kiện hàng đầu của làng thể thao lẫn giải trí.

Hoàng An (theo Sun)