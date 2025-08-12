Tình trường của Ronaldo

Jordana Jardel, hiện 40 tuổi, được cho là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Ronaldo với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vào đầu những năm 2000.

Người mẫu Brazil này là chị gái của tiền đạo Mario Jardel - đồng đội của Ronaldo lúc bấy giờ ở Sporting Lisbon. Hai người quen nhau năm 2003, nhưng tình cảm không kéo dài lâu và nhanh chóng kết thúc khi tiền đạo Bồ Đào Nha chuyển sang Man Utd.