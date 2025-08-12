Tình trường của Ronaldo

Jordana Jardel, hiện 40 tuổi, được cho là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Ronaldo với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vào đầu những năm 2000.
Người mẫu Brazil này là chị gái của tiền đạo Mario Jardel - đồng đội của Ronaldo lúc bấy giờ ở Sporting Lisbon. Hai người quen nhau năm 2003, nhưng tình cảm không kéo dài lâu và nhanh chóng kết thúc khi tiền đạo Bồ Đào Nha chuyển sang Man Utd.
Jordana Jardel, hiện 40 tuổi, được cho là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Ronaldo với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp vào đầu những năm 2000.
Người mẫu Brazil này là chị gái của tiền đạo Mario Jardel - đồng đội của Ronaldo lúc bấy giờ ở Sporting Lisbon. Hai người quen nhau năm 2003, nhưng tình cảm không kéo dài lâu và nhanh chóng kết thúc khi tiền đạo Bồ Đào Nha chuyển sang Man Utd.
Chia tay Merche Romero, Ronaldo vướng tin đồn hẹn hò với Imogen Thomas, ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng nhờ chương trình Big Brother tại Anh.
Mối quan hệ giữa hai người được báo chí Anh tiết lộ vào năm 2006. Khi đó, Ronaldo vẫn khoác áo Man Utd, còn Imogen là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, thường xuyên xuất hiện trong các show giải trí và trên bìa tạp chí.
Truyền thông gọi đây là "cuộc hẹn hò bốc lửa" nhưng kéo dài không lâu. Năm 2011, có tin hai người từng thử nối lại tình cảm, song phía Ronaldo phủ nhận. Người phát ngôn của Imogen lại tiết lộ một chi tiết gây chú ý, rằng tiền đạo Bồ Đào Nha từng "liên tục gọi điện" cho cô trong thời gian đó.
Chia tay Merche Romero, Ronaldo vướng tin đồn hẹn hò với Imogen Thomas, ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng nhờ chương trình Big Brother tại Anh.
Mối quan hệ giữa hai người được báo chí Anh tiết lộ vào năm 2006. Khi đó, Ronaldo vẫn khoác áo Man Utd, còn Imogen là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, thường xuyên xuất hiện trong các show giải trí và trên bìa tạp chí.
Truyền thông gọi đây là "cuộc hẹn hò bốc lửa" nhưng kéo dài không lâu. Năm 2011, có tin hai người từng thử nối lại tình cảm, song phía Ronaldo phủ nhận. Người phát ngôn của Imogen lại tiết lộ một chi tiết gây chú ý, rằng tiền đạo Bồ Đào Nha từng "liên tục gọi điện" cho cô trong thời gian đó.
Cùng năm 2006, Ronaldo còn được cho là hẹn hò với Soraia Chaves, người đẹp Bồ Đào Nha khi ấy mới chập chững vào làng giải trí.
Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Soraia là người mẫu và được biết đến nhờ ngoại hình gợi cảm. Mối quan hệ với Ronaldo diễn ra ngay trước thời điểm cô vụt sáng. Chỉ một năm sau, Soraia đảm nhận vai chính trong "Call Girl" - bộ phim ăn khách nhất tại Bồ Đào Nha năm 2007, giúp tên tuổi cô lên hàng sao.
Dù thời gian bên nhau không dài, mối tình với CR7 được coi là một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất của Soraia trong giai đoạn đầu sự nghiệp.
Cùng năm 2006, Ronaldo còn được cho là hẹn hò với Soraia Chaves, người đẹp Bồ Đào Nha khi ấy mới chập chững vào làng giải trí.
Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Soraia là người mẫu và được biết đến nhờ ngoại hình gợi cảm. Mối quan hệ với Ronaldo diễn ra ngay trước thời điểm cô vụt sáng. Chỉ một năm sau, Soraia đảm nhận vai chính trong "Call Girl" - bộ phim ăn khách nhất tại Bồ Đào Nha năm 2007, giúp tên tuổi cô lên hàng sao.
Dù thời gian bên nhau không dài, mối tình với CR7 được coi là một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất của Soraia trong giai đoạn đầu sự nghiệp.
Cũng trong năm 2007, Ronaldo tiếp tục khiến truyền thông bùng nổ khi bị bắt gặp trao nụ hôn với Bipasha Basu - minh tinh hàng đầu của Bollywood.
Cả hai gặp nhau tại Lisbon khi cùng tham gia trao giải thưởng. Sau sự kiện, họ được cho đã tình tứ trong một buổi tiệc kéo dài tới khuya tại hộp đêm. Bipasha sau đó gọi đêm gặp gỡ Ronaldo là "giấc mơ trở thành sự thật" và mô tả trải nghiệm này là "tuyệt vời".
Được biết, Ronaldo và Bipasha nhanh chóng tìm thấy điểm chung ở tình yêu dành cho các bộ phim Bollywood. Dù không tiến xa về mặt tình cảm, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau lần gặp gỡ này.
Cũng trong năm 2007, Ronaldo tiếp tục khiến truyền thông bùng nổ khi bị bắt gặp trao nụ hôn với Bipasha Basu - minh tinh hàng đầu của Bollywood.
Cả hai gặp nhau tại Lisbon khi cùng tham gia trao giải thưởng. Sau sự kiện, họ được cho đã tình tứ trong một buổi tiệc kéo dài tới khuya tại hộp đêm. Bipasha sau đó gọi đêm gặp gỡ Ronaldo là "giấc mơ trở thành sự thật" và mô tả trải nghiệm này là "tuyệt vời".
Được biết, Ronaldo và Bipasha nhanh chóng tìm thấy điểm chung ở tình yêu dành cho các bộ phim Bollywood. Dù không tiến xa về mặt tình cảm, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau lần gặp gỡ này.
Năm 2010, Ronaldo từng vướng tin đồn hẹn hò Kim Kardashian. Tiền đạo Bồ Đào Nha bị bắt gặp thân mật với Kim Kardashian, khi ngôi sao truyền hình thực tế có chuyến đi kín tiếng kéo dài ba ngày tới Madrid.
Theo nguồn tin, cả hai đã cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn và liên tục cười đùa suốt buổi. Một nhân chứng kể lại: "Họ hôn nhau và rất tình tứ, trông như đang rất hợp nhau".
Ngoài bữa tối, Kim Kardashian được cho là còn ghé thăm biệt thự sang trọng của Ronaldo tại thủ đô Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài và hai người cũng không xác nhận tình cảm.
Năm 2010, Ronaldo từng vướng tin đồn hẹn hò Kim Kardashian. Tiền đạo Bồ Đào Nha bị bắt gặp thân mật với Kim Kardashian, khi ngôi sao truyền hình thực tế có chuyến đi kín tiếng kéo dài ba ngày tới Madrid.
Theo nguồn tin, cả hai đã cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn và liên tục cười đùa suốt buổi. Một nhân chứng kể lại: "Họ hôn nhau và rất tình tứ, trông như đang rất hợp nhau".
Ngoài bữa tối, Kim Kardashian được cho là còn ghé thăm biệt thự sang trọng của Ronaldo tại thủ đô Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài và hai người cũng không xác nhận tình cảm.
Năm 2015, ngay sau khi chia tay Irina Shayk, Ronaldo bị đồn có mối quan hệ tình cảm với nữ MC truyền hình người Tây Ban Nha Lucia Villalon. Thời điểm đó, Lucia đang là gương mặt quen thuộc của kênh thể thao La Sexta và thường xuất hiện tại các sự kiện bóng đá.
Tin đồn nổ ra khi cả hai bị bắt gặp trò chuyện thân mật bên lề một số sự kiện ở Madrid. Tuy nhiên, Ronaldo và Lucia không xác nhận mối quan hệ. Thậm chí, gia đình Lucia còn lên tiếng phủ nhận, khẳng định cô và Ronaldo chưa từng yêu nhau.
Năm 2015, ngay sau khi chia tay Irina Shayk, Ronaldo bị đồn có mối quan hệ tình cảm với nữ MC truyền hình người Tây Ban Nha Lucia Villalon. Thời điểm đó, Lucia đang là gương mặt quen thuộc của kênh thể thao La Sexta và thường xuất hiện tại các sự kiện bóng đá.
Tin đồn nổ ra khi cả hai bị bắt gặp trò chuyện thân mật bên lề một số sự kiện ở Madrid. Tuy nhiên, Ronaldo và Lucia không xác nhận mối quan hệ. Thậm chí, gia đình Lucia còn lên tiếng phủ nhận, khẳng định cô và Ronaldo chưa từng yêu nhau.
Năm 2016, Ronaldo từng hẹn hò ngắn ngủi với người đẹp Tây Ban Nha Desirée Cordero, hoa hậu Tây Ban Nha 2014 và là một trong những gương mặt nổi bật trên sàn diễn thời trang quốc tế.
Mối quan hệ này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của báo chí, nhưng cũng kết thúc chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều nguồn tin khi đó cho rằng Ronaldo đã chủ động chia tay vì tin rằng Desirée "háo danh" và chỉ muốn ở bên anh để tìm kiếm sự nổi tiếng.
Năm 2016, Ronaldo từng hẹn hò ngắn ngủi với người đẹp Tây Ban Nha Desirée Cordero, hoa hậu Tây Ban Nha 2014 và là một trong những gương mặt nổi bật trên sàn diễn thời trang quốc tế.
Mối quan hệ này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của báo chí, nhưng cũng kết thúc chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều nguồn tin khi đó cho rằng Ronaldo đã chủ động chia tay vì tin rằng Desirée "háo danh" và chỉ muốn ở bên anh để tìm kiếm sự nổi tiếng.
Năm 2016, Ronaldo gặp Georgina Rodriguez khi cô làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Sau buổi gặp gỡ tình cờ, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Ngày 11/8, Georgina gây chú ý khi đăng ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương bản to, tiết lộ được Ronaldo cầu hôn.
Georgina đã cùng tiền đạo Bồ Đào Nha nuôi dạy 5 người con, trong đó có hai con gái chung: Alana (7 tuổi) và Bella (ba tuổi). Anh trai sinh đôi của Bella, Angel, qua đời ngay sau khi được sinh ra. Ngoài ra, Georgina còn chăm sóc Cristiano Junior (15 tuổi) và song sinh Mateo - Eva Maria (8 tuổi). Mẹ của Junior không được tiết lộ danh tính. Còn Mateo và Eva Maria được sinh theo hình thức mang thai hộ.
Năm 2016, Ronaldo gặp Georgina Rodriguez khi cô làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Sau buổi gặp gỡ tình cờ, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Ngày 11/8, Georgina gây chú ý khi đăng ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương bản to, tiết lộ được Ronaldo cầu hôn.
Georgina đã cùng tiền đạo Bồ Đào Nha nuôi dạy 5 người con, trong đó có hai con gái chung: Alana (7 tuổi) và Bella (ba tuổi). Anh trai sinh đôi của Bella, Angel, qua đời ngay sau khi được sinh ra. Ngoài ra, Georgina còn chăm sóc Cristiano Junior (15 tuổi) và song sinh Mateo - Eva Maria (8 tuổi). Mẹ của Junior không được tiết lộ danh tính. Còn Mateo và Eva Maria được sinh theo hình thức mang thai hộ.
Hồng Duy