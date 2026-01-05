Timothée Chalamet tri ân bạn gái

Diễn viên Timothée Chalamet gửi lời yêu đến bạn gái Kylie Jenner khi nhận giải Nam chính xuất sắc ở lễ trao giải Critics' Choice Awards 2026.

Theo Variety, khi giành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn phim Marty Supreme ở sự kiện lần 31 tối 4/1 giờ địa phương (sáng 5/1 giờ Hà Nội), Timothée Chalamet phát biểu: "Cảm ơn em, người đồng hành của anh trong ba năm qua. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu không có em". Khi máy quay lia tới Kylie, cô nói: "Em yêu anh".

Diễn viên Timothée Chalamet và bạn gái ở lễ trao giải Critics' Choice Awards 2026. Ảnh: Golden Globes

Lần đầu tiên cặp sao cùng tham dự chương trình của Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (Broadcast Film Critics Association). Chalamet diện suit kẻ sọc kết hợp sơ mi trắng còn Kylie Jenner gây chú ý với đầm đen ánh kim tôn dáng. Trước đó, họ sánh đôi ở thảm đỏ ra mắt phim Marty Supreme, lễ trao giải Quả Cầu Vàng, BAFTA và Oscar 2025.

Theo PageSix, họ yêu nhau từ tháng 4/2023, được cho là nghiêm túc trong tình cảm. Đôi uyên ương thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn của Hollywood nhưng ít khi chụp hình. Họ dùng màu sắc, chất liệu của trang phục để ngầm xác nhận sự gắn bó. Ở buổi công chiếu Marty Supreme đầu tháng 12/2025, Chalamet và Jenner xuất hiện với trang phục đồng điệu tông cam.

Timothee Chalamet, Kylie Jenner ở buổi ra mắt 'Marty Supreme' Timothee Chalamet và Kylie Jenner ở buổi ra mắt phim "Marty Supreme" hôm 8/12/2025. Video: eTalk

Nguồn tin cho biết với People từ khi công khai hẹn hò, Jenner sẵn sàng sắp xếp lịch để đồng hành người yêu tại các sự kiện. Họ dành thời gian bên nhau trong dịp Giáng sinh và đêm giao thừa, bù đắp cho quãng thời gian phải xa nhau.

Martу Supreme do Josh Safdie đạo diễn, xoay quanh nhân vật Marty Mauser (Timothée Chalamet đóng), chàng trai bán giày nuôi tham vọng đổi đời bằng kỹ năng chơi bóng bàn. Trong quá trình khẳng định bản thân, cậu đối mặt sự gièm pha từ người xung quanh nhưng dần biến đam mê thành sự nghiệp.

Tác phẩm được trang Hollywood Reporter bình chọn là một trong 10 phim hay nhất năm qua. Câu chuyện mang phong cách hỗn loạn đặc trưng của Safdie, nơi yếu tố hài hước, kịch tính và các tình huống hành động đan xen liên tục. Diễn xuất của Timothée Chalamet tập trung vào chi tiết và tâm lý nhân vật. Anh sử dụng ánh mắt, cử chỉ và nhịp điệu để làm rõ nội tâm, giúp nhân vật hiện lên một cách đời thường.

Trailer 'Marty Supreme' Trailer "Martу Supreme". Video: A24

Timothée Chalamet, 31 tuổi, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017). Một số dự án nổi bật khác anh từng đóng chính gồm Wonka (2023), A Complete Unknown (2024). Năm 2023, anh đứng đầu danh sách 100 sao điển trai nhất do TC Candler bình chọn, được GQ nhận xét là "làn gió mới" làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp của đàn ông.

Kylie Jenner, nhỏ hơn Chalamet hai tuổi, là em của Kim Kardashian và siêu mẫu Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Cô có hai con - bé Stormi, tám tuổi, và Aire, bốn tuổi - với ca sĩ kiêm rapper Travis Scott.

Cát Tiên (theo Variety, People)