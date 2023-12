Gương mặt được bình chọn đẹp nhất thế giới 2023

Ca sĩ Hàn Nancy Jewel Mcdonie và tài tử Mỹ Timothée Chalamet thắng bình chọn gương mặt đẹp nhất thế giới 2023.

Ngày 28/12, trang TC Candler công bố hai danh sách người nổi tiếng có gương mặt đẹp, dành cho nam và nữ. Ở bảng nữ, Nancy Jewel Mcdonie xếp thứ nhất. Cô 23 tuổi, cha người Mỹ và mẹ người gốc Hàn. Nancy hoạt động ở nhóm nhạc Momoland, là em út của nhóm kiêm gương mặt đại diện. Theo Daum, Nancy không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu chất giọng truyền cảm, nội lực và vũ đạo chuyên nghiệp.

10 gương mặt đẹp nhất thế giới 2023 10 gương mặt đẹp nhất hành tinh năm 2023. Video: TC Candler

Vị trí thứ hai đến thứ 10 ở bảng nữ lần lượt là Dasha Taran, Minatozaki Sana, Gal Gadot, Jasmine Tookes, Sitala, Eleen Suliman, Andrea Botez, Jisoo, Savannah Clarke.

Ca sĩ Nancy. Ảnh: Naver

Timothée Chalamet dẫn đầu danh sách 100 sao điển trai nhất. Anh sinh năm 1995 tại Mỹ, nổi tiếng với vai diễn trong Call Me by Your Name năm 2017. Tạp chí GQ gọi Chalamet là "làn gió mới", thay đổi quan niệm về vẻ đẹp của đàn ông. Tài tử được nhận xét khuôn mặt thanh tú, mái tóc xoăn phất phơ và thân hình mảnh dẻ khiến anh khác biệt, cuốn hút.

Ngoài tài diễn xuất, Chalamet luôn được đánh giá cao về gu thời trang. Tài tử chơi thân với nhiều nhà thiết kế như Hedi Slimane của Celine hay Haider Ackermann. Anh không có stylist mà tự phối đồ mỗi lần đi sự kiện. Chalamet muốn chủ động xây dựng phong cách cá nhân theo sở thích của riêng, không phụ thuộc bất cứ ai. Vogue từng nhận xét sự duyên dáng của Chalamet phá bỏ tiêu chuẩn về vóc dáng của một chàng trai trên màn ảnh.

Tài tử Timothée Chalamet. Ảnh: GQ

Những người còn lại trong top 10 sao điển trai gồm Henry Cavill, Khương Đào, Ni-ki, Lucien Laviscount, Austin Palao, Trương Triết Hạn, Bang Chan, Halil İbrahim Ceyhan, V (Kim Tae Hyung nhóm BTS).

10 người điển trai nhất 2023 Top 10 người điển trai năm 2023. Video: TC Candler

TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng.

Theo tạp chí, những năm gần đây, danh sách thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, dấy lên nhiều bình luận của khán giả trên thế giới. Năm nay, ban tổ chức chọn 200 gương mặt, trong tổng số hơn 300.000 người từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Như Anh