'A Complete Unknown' - lát cắt cuộc đời Bob Dylan

"A Complete Unknown" - đề cử Phim hay nhất Oscar 2025 - khắc họa quá trình Bob Dylan từ ca sĩ vô danh vươn lên thành biểu tượng nhạc folk.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'A Complete Unknown' Trailer "A Complete Unknown", tác phẩm nhận tám đề cử Oscar 2025. Video: Searchlight Pictures

Tác phẩm do James Mangold đạo diễn, tài tử Timothée Chalamet thủ vai chính. Phim lấy bối cảnh thập niên 1960, mở đầu khi chàng nhạc sĩ Bob Dylan, 19 tuổi, đến Greenwich Village, New York (Mỹ) với tham vọng xây dựng sự nghiệp. Ông được cộng đồng nhạc folk đón nhận, Woody Guthrie, Pete Seeger và Joan Baez sát cánh hỗ trợ. Dylan nhanh chóng trở thành hiện tượng với những ca khúc phản ánh thời cuộc như Blowin' in the Wind hay The Times They Are a-Changin'.

Phim không đơn thuần kể về sự thành công của danh ca mà còn mô tả cuộc đấu tranh nội tâm sau khi nổi tiếng. Càng được nhiều người biết đến, Dylan càng cảm thấy bị ràng buộc bởi kỳ vọng của công chúng. Mâu thuẫn đạt đến cao trào khi ca sĩ xuất hiện tại Newport Folk Festival 1965 với guitar điện, phá bỏ khuôn mẫu nhạc folk truyền thống. Cảnh phim tái hiện sự kiện này là điểm nhấn, với hình ảnh Dylan đối diện sự chỉ trích dữ dội từ khán giả. Đây cũng là khoảnh khắc đánh dấu sự lột xác của ông - từ nghệ sĩ dân ca sang huyền thoại rock & roll.

Đạo diễn James Mangold - từng thành công với Walk the Line (2005) - tiếp tục mang đến bộ phim tiểu sử âm nhạc nhiều cảm xúc. Ông viết kịch bản cùng Jay Cocks, với sự tham gia cố vấn của Bob Dylan - chủ nhân giải Nobel Văn học 2016, điều này đảm bảo tính chân thực khi mang nhiều tình tiết có thật vào tác phẩm. Kịch bản không dàn trải cả cuộc đời Dylan mà tập trung vào một giai đoạn then chốt, giúp phim có nhịp điệu chặt chẽ.

Phần hình ảnh do Phedon Papamichael đảm nhận, tái hiện trọn vẹn không khí New York thời xưa. Khâu âm nhạc gây ấn tượng, mang cảm giác gần gũi khi các diễn viên tự trình bày các ca khúc của Dylan, thay vì sử dụng bản gốc. Các ca khúc kinh điển của Dylan như Blowin' in the Wind, Like a Rolling Stone được phối mới, tạo cho người xem cảm giác như đang theo dõi trực tiếp.

Tạo hình của Timothée Chalamet trong phim "A Complete Unknown". Ảnh: Searchlight Pictures

Timothée Chalamet tái hiện hình ảnh Bob Dylan từ giọng hát, phong thái cho đến sự biến chuyển tâm lý. Anh dành nhiều tháng học chơi guitar, harmonica và luyện giọng để thể hiện các ca khúc. Giới phê bình ca ngợi đây là vai diễn hay nhất trong sự nghiệp của anh. Bên cạnh Chalamet, Edward Norton vào vai Pete Seeger, thể hiện hình ảnh nghệ sĩ folk kỳ cựu. Monica Barbaro bộc lộ sự dịu dàng khi hóa thân nhân vật Joan Baez - người tình của Dylan.

Với vai diễn Sylvie Russo dựa trên hình tượng Suze Rotolo, Elle Fanning thể hiện thành công một nàng thơ trẻ trung nhưng chất chứa nhiều suy tư. Màn xuất hiện chớp nhoáng của Boyd Holbrook trong vai Johnny Cash cũng góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm.

Ngay từ khi ra mắt, A Complete Unknown nhận đánh giá tích cực. Trang tổng hợp đánh giá Metacritic chấm phim ở mức 70 trên thang 100 điểm. Nhà phê bình Peter Bradshaw của trang The Guardian ca ngợi bộ phim là "một bức thư tình gửi đến âm nhạc".

Timothée Chalamet và Monica Barbaro đều nhận đề cử Oscar 2025 ở hạng mục diễn xuất, với phim "A Complete Unknown". Ảnh: Searchlight Pictures

Theo Variety, tác phẩm chứng minh thể loại tiểu sử âm nhạc vẫn có sức hút với khán giả. Thành công của phim có thể mở đường cho nhiều dự án tương tự trong tương lai, như các phim về Joni Mitchell, David Bowie hoặc Prince.

Tuy nhiên, cây bút Richard Brody của The New Yorker cho rằng phim còn quá an toàn, chưa khai thác đủ chiều sâu nhân vật. Dự án mắc một số hạn chế như kịch bản chưa khai thác sâu góc khuất tâm lý của Dylan. Nhịp phim đôi lúc chậm rãi, dành nhiều thời gian cho những màn trình diễn thay vì tạo dựng kịch tính nội tâm.

Bảo Ngân