Timothée Chalamet và bạn gái lần đầu cùng đi thảm đỏ

RomeTimothée Chalamet và bạn gái Kylie Jenner dự lễ trao giải David Di Donatello, đánh dấu lần đầu đi thảm đỏ cùng nhau sau hai năm yêu.

Tại sự kiện lần thứ 70 tối 7/5, cả hai mặc đồng điệu với phong cách thanh lịch. Timothée Chalamet, 30 tuổi, diện vest nhung đính hoa cài áo, còn ngôi sao truyền hình Kylie Jenner, 28 tuổi, tôn dáng với đầm ôm có họa tiết nổi thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2025 của nhà mốt Schiaparelli.

David Di Donatello là sự kiện thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh Italy, ra đời năm 1955, được xem là "Oscar của Italy". Năm nay, Timothée Chalamet nhận giải thưởng danh dự Cinematic Excellence cho những thành tựu của anh.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner tình tứ tại đêm trao giải. Ảnh: WireImage

Truyền thông quốc tế cho rằng Chalamet và người yêu có "buổi tối đặc biệt" tại Italy. Dù bên nhau hơn hai năm, họ ít tham gia các sự kiện lớn, giữ kín chuyện tình cảm với truyền thông. Gần đây, Jenner có mặt trong nhiều lễ trao giải quan trọng của bạn trai như Golden Globes, BAFTA, thoải mái thể hiện tình cảm với anh tại Oscar hồi tháng 3. Tuy nhiên, cô không xuất hiện trên bất kỳ thảm đỏ nào cùng anh.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner yêu nhau từ tháng 4/2023, được cho là nghiêm túc trong tình yêu. Tài tử được gia đình bạn gái khen là người đàn ông của gia đình, tận tâm, biết cách cân bằng cuộc sống và có sự nghiệp thành công. Cả hai thường nấu ăn cùng nhau, chơi board game và du lịch mỗi khi trống lịch trình. Cặp sao cũng thường dành thời gian cho gia đình của Jenner, gặp gỡ bạn bè hai bên.

Cặp sao nắm tay nhau trên thảm đỏ của sự kiện. Ảnh: WireImage

Timothée Chalamet sinh năm 1995, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017). Một số dự án nổi bật khác anh từng đóng chính gồm Wonka (2023), Don't Look Up (2021), A Rainy Day in New York (2019). Năm 2023, anh đứng đầu danh sách 100 sao điển trai nhất do TC Candler bình chọn, được GQ nhận xét là "làn gió mới" làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp của đàn ông.

Kylie Jenner là em gái Kim Kardashian và siêu mẫu Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Cô có hai con - bé Stormi, bảy tuổi, và Aire, ba tuổi - với ca sĩ kiêm rapper Travis Scott.

Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner ở Quả Cầu Vàng 2024 (video: Pagesix) Timothée Chalamet hôn bạn gái tại lễ trao giải Golden Globes năm 2024. Video: Page Six

Phương Thảo (theo People)