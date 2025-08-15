Tìm cách tránh ốm cho con khi thời tiết thất thường

Thu Quỳnh, 34 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội dựng khu vườn cho các bé chơi ở nhà, hạn chế ăn bên ngoài để giảm tiếp xúc với mầm bệnh khi thời tiết thất thường.

Ba năm trở lại đây gia đình chị Quỳnh rất ít khi ăn ngoài hàng. Chị tự tạo công thức nấu ăn và gần như sử dụng các nguyên liệu sạch. Thực đơn hàng tuần của con được chị Quỳnh cân nhắc dựa trên các tiêu chí tăng cường vitamin A, C, D, có các món ăn chứa những vị thuốc đông y tốt cho phổi, hệ hô hấp như cháo ếch đậu xanh, cháo cá chép, gà ác hầm thuốc bắc...

Trong nhà có một khu đất trống, chị Quỳnh tạo thành vườn trồng rau, với các loại như mồng tơi, rau cải, rau lang, ổi, ớt, giàn bí xanh, mướp hương... Sáng sớm và chiều tối mỗi ngày, chị cho các con ra vườn trồng cây, bắt sâu, nhổ cỏ, bón phân cho cây và thu hoạch sản phẩm. Theo chị Quỳnh, việc cùng mẹ làm vườn sẽ nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của con.

"Thi thoảng, các con có thể bị ho, sốt hoặc lây bệnh trong quá trình đi học, thời tiết chuyển mùa... nhưng việc nâng cao sức khỏe thể chất sẽ giúp sức đề kháng tốt hơn", chị Quỳnh nói.

Một góc khu vườn và một lần thu hoạch thành quả của mẹ con chị Thu Quỳnh. Ảnh: NVCC

Các biện pháp "tránh ốm" cho con này được chị Quỳnh đưa ra sau khi bé Kem - con trai út của gia đình mắc cúm biến chứng viêm phổi vào giữa năm 2022. Khi đó, bé trở nặng, sốt cao 40 độ, kèm ho, thở khó, điều trị hơn một tháng mới khỏi. Để chăm sóc và dành thêm thời gian cho con, chị Quỳnh còn xin nghỉ dạy ở trường công, chuyển sang mở lớp dạy thêm tại nhà.

Còn gia đình chị Nguyễn Hoàng, 32 tuổi, ở Long Trường, TP HCM, vay ngân hàng để mua một chiếc ô tô làm phương tiện che mưa nắng, khói bụi khi đưa con gái ba tuổi đi học. Theo chị, tình trạng ô nhiễm không khí và thời tiết thay đổi liên tục có thể khiến bé bị ốm, vì vậy chị muốn giảm thiểu nguy cơ cho bé.

Tại nhà, chị lắp rèm chắn khói bụi ở cửa ra vào, mua thêm máy lọc không khí giúp loại bỏ bụi bẩn, mùi hôi trong nhà. Chị dặn người giúp việc hạn chế cho con ra khỏi nhà, khi ra đường phải mang khẩu trang, tránh để con tiếp xúc với người mang bệnh. Khi bé ăn, gia đình quan sát kỹ để tránh trường hợp bị sặc thức ăn hay nuốt quá nhanh. Nếu phải đưa con đến hàng quán, tiệc tại nhà người thân, bạn bè, người mẹ cũng phải "tay xách nách mang" từ sữa, đồ ăn vặt, thức ăn nấu ở nhà, chai xịt khử khuẩn... mới yên tâm.

Tuần trước, chị đưa con và người giúp việc đến VNVC tiêm vaccine cúm, để tăng thêm một vòng bảo vệ khi thời tiết nắng mưa bất thường. Người giúp việc gần gũi chăm sóc bé nên cũng có thể mắc bệnh, tiêm vaccine để tránh lây nhiễm.

Trẻ nhỏ điều trị bệnh đường hô hấp do thời tiết nắng nóng, kèm mưa thất thường tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM, ngày 8/8. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2

Theo BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, thời tiết mùa hè nắng nóng kèm mưa thất thường là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh sinh sôi, phát triển. Trẻ em và trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, còn non yếu nên dễ mắc các bệnh hô hấp, nguy cơ biến chứng viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen suyễn... Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nắng sang mưa và ngược lại, kết hợp yếu tố ô nhiễm môi trường, khói bụi cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp, tiến triển viêm phổi.

Để giữ sức khỏe cho trẻ, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị quay lại trường học, bác sĩ khuyến cáo gia đình hạn chế để trẻ chơi dưới thời tiết nắng nóng, dầm mưa vì dễ gây mất nước, suy kiệt và dễ nhiễm mầm bệnh. Nếu phải hoạt động ngoài trời, trẻ nên được che chắn kỹ lưỡng, đồng thời không hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ môi trường tăng cao, có nhiều tia cực tím mạnh.

Sau khi trẻ hoạt động ngoài trời nắng, gia đình không cho tắm ngay hoặc ngồi trước quạt gió mạnh, sử dụng phòng máy lạnh ngay do dễ gây sốc nhiệt. Gia đình nên sử dụng khăn bông thấm mồ hôi, cho trẻ bổ sung nước ở nhiệt độ thông thường, dùng quạt gió nhẹ để giảm nhiệt độ từ từ.

Trẻ nhỏ tiêm vaccine phế cầu phòng viêm phổi tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Gia đình nâng cao thể trạng cho con bằng chế độ sinh hoạt lành mạnh, dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng, hạn chế thiết bị điện tử. Bữa ăn nên tăng cường bổ sung các loại trái cây tươi, rau xanh, vitamin, khoáng chất và chất xơ để tăng cường miễn dịch. Cha mẹ cũng cần dặn trẻ uống đủ nước, đặc biệt là những loại nước giàu khoáng chất và nhiều vitamin.

Tiêm vaccine cũng là cách giúp trẻ phòng các bệnh lây qua đường hô hấp gây viêm phổi, viêm màng não như sởi, cúm, phế cầu, thủy đậu, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, não mô cầu...

Hiện Việt Nam có 5 loại vaccine phòng các chủng vi khuẩn phế cầu phổ biến có tuổi chỉ định tiêm đa dạng từ 6 tuần tuổi đến người lớn. Tùy theo độ tuổi, công nghệ, mỗi loại có số mũi tiêm và lịch tiêm nhắc khác nhau. Vaccine cúm tiêm được cho người từ 6 tháng, từ 6 tháng đến dưới 9 tháng cần tiêm 2 mũi, từ 9 tuổi trở lên chỉ cần một mũi và tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Bình An