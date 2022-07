Tiger Woods khởi đầu chật vật ở The Open 2022

ScotlandVới 78 gậy ở vòng 1 ngày 14/7, "Siêu Hổ" sẽ gặp nhiều khó khăn khi tranh cup Claret Jug ở major vừa vào kỳ đấu thứ 150 trên sân Old par72 thuộc CLB St Andrews.

Woods hiện đứng T146 với điểm +6, trong khi đỉnh bảng ở mức -8, thuộc về Cameron Young - người lần đầu dự major lâu đời nhất thế giới. Từ ngôi đầu đến T55 (even par) đang có 76 đấu thủ.

Ban tổ chức cắt loại theo nguyên tắc lấy top hoặc T70. Vì thế, Woods cần điểm âm, càng sâu càng tốt ở vòng 2 để giành vé đấu cuối tuần. "Trận sau, tôi sẽ phải đánh 66 gậy mới có cơ hội", Woods tự đặt mục tiêu sau khi hoàn tất vòng đầu.

Đông đảo khán giả cổ vũ Woods khi anh phát bóng ở hố 14 vòng đầu The Open. Ảnh: The Open

Woods xuất phát từ hố 1 par4 và gặp ngay double bogey. Hố đó, Woods phát bóng vào vết lõm (divot) trên fairway từ cú đánh của đấu thủ đi trước, cú thứ hai vào lạch Swilcan. Sơ suất này khiến Woods kết thúc hố sau năm cú, kèm một gậy phạt.

Trong sáu hố tiếp theo, Woods ghi hai bogey rồi lại double bogey, tại hố 7. Lúc đó, Woods ở điểm vòng +6. Phải đến hố 9, Woods mới lấy birdie đầu tiên. Sang nửa sau sân, Woods ghi thêm hai birdie, lại thêm ba bogey rồi chốt vòng ở mức 78 gậy.

Kết quả này trái ngược với quá trình chuẩn bị dày công của Woods. Tháng trước, anh bỏ giải đồng đẳng US Open để dưỡng sức cho The Open. Cựu số một thế giới đến St. Andrews từ hôm 9/7, khảo sát chiến thuật hơn ba vòng sân Old (tổng cộng 58 hố).

Phong độ của "Siêu Hổ" ở tuổi 46 cũng đang đà sa sút, sau khi thoát chết trong tai nạn giao thông hồi tháng 2/2021. Anh mất 14 tháng mới có thể tái đấu, tại major Masters vào tháng 4 năm nay với vị trí thứ 47 chung cuộc. Sang tháng 5, anh dự major PGA Championship rồi bỏ cuộc sau vòng 3 vì lý do sức khoẻ.

Trận mở màn The Open 2015 trên cùng mặt sân, Woods cũng vướng lạch Swilcan trong cú thứ hai và ghi bogey hố 1. 10 năm trước đó, nơi này ghi nhận anh lên ngôi vô địch -14, bỏ cách á quân Colin Montgomerie năm gậy, qua đó sở hữu danh hiệu thứ 10 trong 15 major hiện tại.

Sau vòng một kì này, Woods nói: "Tôi đã có vài cơ hội để cải thiện điểm nhưng không thành công. Green không nhanh như tôi phán đoán nên nhiều cú gạt thiếu lực. Riêng hai cú đầu trận ổn về kỹ thuật, nhưng ngoại cảnh khiến điểm đáp bóng không tốt". Yếu tố ngoại cảnh mà Woods nói là gió và divot trên fairway hố 1.

