Tiger Woods chuẩn bị cho The Open 2022 thế nào

Woods thi đấu ở JP McManus Pro-Am. Ảnh: Golfie

Woods đang hạn chế thi đấu vì cơ thể chưa lành hẳn, nhất là phần chân sau tai nạn giao thông suýt chết hồi tháng 2/2021. Tuy nhiên, anh xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng Adare Manor để dự JP McManus Pro-Am trên sân par72 trong hai ngày 4 và 5/7. Đây là giải giao lưu chuyên nghiệp với nghiệp dư qua hai vòng kết hợp quyên góp từ thiện do doanh nhân JP McManus khởi xướng từ 1990.

Vòng 1, Woods đánh 77 gậy nhưng khiến khán giả mãn nhãn bằng cú chip qua rìa bẫy cát ghi eagle hố 12. "Nhóm tôi đánh ổn, đang vui nhưng đừng nhìn bảng điểm nhé", Woods đùa khi được phỏng vấn giữa trận.

Vòng 2, Woods đánh 74 gậy.

Cả hai vòng, cựu số một thế giới dùng xe điện kết hợp đi bộ, nhiều lần khập khiễng khi lên xuống dốc.

Hơn 30 năm qua, McManus chỉ tổ chức sáu kì đấu trong đó Woods giành một cúp qua bốn lần tham dự. Tổng kết năm kì đấu ghi nhận 143,5 triệu USD từ các nhà hảo tâm.

Kì thứ sáu vừa qua quy tụ bảy gương mặt thuộc top 10 thế giới cùng nhiều cựu vô địch major trong bảng chuyên nghiệp gồm 50 đấu thủ. Bảng nghiệp dư có 150 golfer, có cả Jay Monahan - đặc phái viên PGA Tour và người đồng cấp Keith Pelley ở DP World Tour. Giải kết thúc hôm 5/7 với chức vô địch thuộc về Xander Schauffele với điểm -10, còn Woods về T39 (điểm +7).

Sau giải, anh tâm sự: "Quá trình hồi phục cơ thể còn dài nhưng tôi không thể bỏ The Open sắp tới, khi giải vào kì đấu thứ 150 trên sân Old ở St. Andrews". Trong lịch sử major này, Woods đã ba lần vô địch trong đó hai lần tại St. Andrews vốn được xem là cội nguồn môn golf. The Open 2022 sẽ khởi tranh ngày 14/7.

Cuối năm ngoái, golfer 46 tuổi nói anh không còn khả năng đấu thường xuyên ở golf đỉnh cao. Thời điểm đó, Woods đã bỏ nạng và tập nhẹ. Tuy nhiên, đến tháng 4/2022, Woods mới tái đấu, tại major Masters, sau 14 tháng dưỡng thương và cán đích thứ 47. Xong giải, anh nghỉ hơn bốn tuần rồi tranh giải đồng đẳng PGA Championship nhưng bỏ cuộc vì lý do sức khoẻ sau khi kết thúc vòng 3 với 79 gậy.

Sang tháng 6, Woods cũng bỏ cả major US Open – nơi anh đã ba lần vô địch, trong đó đáng nhớ nhất hồi 2008 khi thắng với gối trái đứt dây chằng. Năm ấy, anh khập khiễng từ vòng 3, bắt kịp Rocco Mediate ở vòng 4 rồi hạ đối thủ này sau cuộc play-off gồm hai phần, gồm một vòng chuẩn và một hố phụ theo thể thức cái chết bất ngờ.

Woods đang giữ kỷ lục 683 tuần giữ ngôi số một thế giới và cùng huyền thoại Sam Snead nắm kỷ lục thắng PGA Tour - 82 danh hiệu, tính cả 15 major.

Quốc Huy