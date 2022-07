Lãnh đạo The Open vẫn phân tâm vì LIV Golf Invitational Series

ScotlandCEO Martin Slumbers của Royal & Ancient (R&A) - đơn vị chủ quản The Open - đề cập Invitational Series từ đầu họp báo về sự kiện major sắp diễn ra.

Slumbers quả quyết không vướng mắc về việc golfer chuyên nghiệp có quyền chọn nơi thi đấu và nhận tiền thưởng. Nhưng theo ông, hai giải do LIV Golf vừa tổ chức cho thấy hệ thống này hoàn toàn dùng tiền làm sức hút. "Tôi nghĩ họ không mang lại lợi ích dài hạn cho golf, thậm chí còn làm xói mòn các giá trị cao quý và tinh thần cạnh tranh cởi mở vốn làm môn này trở nên đặc biệt", CEO của R&A nói ngày 13/7. Vừa dứt lời, Slumbers nhận được 24 câu hỏi trong đó 16 câu về Invitational Series.

CEO Slumbers phát biểu tại họp báo trước thềm The Open 2022 ở CLB CLB St Andrews ngày 13/7. Ảnh: R&A

Với phần dạo đầu đó, Slumbers tự mâu thuẫn với chủ ý ngày 9/7, qua thông báo không tiếp golfer huyền thoại Greg Norman ở The Open năm nay khi vào kỳ đấu thứ 150 trên sân Old thuộc CLB St Andrews ở Scotland – nơi được xem là cội nguồn môn golf. Giải đạt mốc quan trọng này khi golf chuyên nghiệp quốc tế "dậy sóng" vì Invitational Series do Norman phụ trách phát triển với phần lớn tiền từ Quỹ đầu tư công Saudi.

Invitational Series đang mang tiếng là mối đe doạ cho quyền chi phối golf đỉnh cao quốc tế của PGA Tour cùng đồng minh DP World Tour (tên mới của European Tour). Hệ thống này còn được cho là một phương tiện giúp Saudi khoả lấp tiếng xấu nhân quyền - bình đẳng giới.

R&A không muốn "bị phân tâm" vì Invitational Series, nên làm đủ cách để ngăn Norman đến St. Andrews tuần này. Họ lo sự hiện diện của ông có thể sẽ khiến giải mất tập trung trong hoạt động chuyên môn lẫn tôn vinh di sản.

Norman lẽ ra được vé VIP vì đã hai lần vô địch The Open trong chiến tích 20 chức vô địch PGA Tour và 14 danh hiệu European Tour, vào Đền danh vọng golf thế giới hồi 2001, 331 tuần tích luỹ ở ngôi số một thế giới, chỉ sau Tiger Woods (683 tuần) về thời gian tại vị.

Trong buổi tiếp xúc giới truyền thông trước giải, Slumbers lý giải thêm việc cấm cửa Norman: "Greg không đến dự khi The Open về St Andrews hồi 2010. Năm 2015 cũng thế. Thực tế là Greg vắng rất nhiều năm. Kỳ này, anh ấy lại muốn dự, hẳn vì lý do nào đó. Vì thế, chúng tôi phải có biện pháp phòng bị như thế".

Dù vậy, The Open 2022 vẫn nhận đấu thủ từ Invitational Series, tổng cộng 23 người. Tất cả được tranh cup Claret Jug vì thuộc diện đặc cách vào vòng chính hoặc lấy vé từ các giải vòng loại. Họ đều bị PGA Tour và DP World Tour kỷ luật sau khi về đấu trường mới, trong đó đấu trường golf hạng nhất Mỹ treo gậy vô thời hạn còn phía châu Âu phạt tiền và trước mắt treo gậy ba giải trong tháng 7.

Phil Mickelson đánh tập trên sân Old ngày 12/7. Ông là một 23 golfer từ Invitational Series tranh tài tại The Open 2022. Ảnh: Reuters

Về khả năng R&A gặp "ác mộng" khi nhân sự LIV Golf vô địch The Open 2022, CEO Slumbers đã dùng lời nhã nhặn: "Tôi nghĩ ai đăng quang cũng sẽ được ghi tên vào lịch sử giải. Tôi sẽ đợi trên green hố 18 để chúc mừng. The Open luôn quy tụ những đấu thủ giỏi nhất thế giới và tôi muốn xem ai sẽ về nhất".

Hôm qua, lãnh đạo R&A nói không cấm thành viên Invitational Series dự The Open trong tương lai nhưng sẽ sửa tiêu chí chọn đấu thủ, tương tự CEO Mike Whan của Hiệp hội Golf Mỹ khi chủ trì US Open tháng trước. Việc sửa tiêu chí được ngầm hiểu rằng cửa cho các golfer từ Invitational Series vào major lâu đời nhất thế giới nhiều khả năng sẽ hẹp hơn.

LIV Golf đã nộp hồ sơ yêu cầu Invitational Series được tính điểm trên bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR). Đây là thủ tục quan trọng giúp thành viên cải thiện vị trí, từ đó được cơ hội tranh major, khi cả bộ tứ giải danh giá đều lập danh sách đấu qua OWGR, còn Invitational Series chưa được công nhận. Trong việc này, LIV Golf đang gặp trở ngại lớn khi CEO Slumbers của R&A, Đặc phái viên PGA Tour Jay Monahan và người đồng cấp Keith Pelley ở European Tour đều đứng trong ban quản trị OWGR.

Quốc Huy