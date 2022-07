Tăng quỹ thưởng The Open 2022

ScotlandNgày 8/7, Royal & Ancient (R&A) nâng quỹ thưởng lên 14 triệu USD cho major kỳ đấu thứ 150 sắp tới trên sân Old, CLB golf St. Andrews.

The Open năm nay diễn ra từ ngày 14/7 đến 17/7, còn St. Andrews được xem là cội nguồn của môn golf. Theo thông báo mới nhất, quỹ thưởng năm nay sẽ cao hơn kỳ trước 22%, tăng 60% so với hồi 2016.

Với mốc tài chính mới, tân vô địch sẽ ẵm 2,5 triệu USD. Năm trước, Collin Morikawa lĩnh 2,07 khi đoạt cup Claret Jug ở điểm -15. Khi đó, quỹ ở mức 11,5 triệu USD.

Chủ nhân chiếc cup Claret Jug ngày 17/7 sẽ nhận 2,5 triệu USD tiền thưởng. Ảnh: The Open

Bộ tứ major nam gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open, trong đó ba giải đầu đều thuộc các tổ chức Mỹ. Masters do CLB golf Augusta National độc quyền tổ chức và cố định trên sân riêng, còn PGA Championship của PGAA (Hiệp hội golf nhà nghề) và US Open của USGA (Hiệp hội Golf Mỹ) diễn ra trên nhiều chiến địa. R&A chủ trì The Open, luân phiên qua 10 sân, đều thuộc kiểu ven biển (links) ở Anh, Scotland hoặc Bắc Ireland.

Ra đời từ 1860, The Open là sự kiện lâu đời nhất, hiện ở vị trí chốt lịch tranh major hàng năm. Nhưng dù quỹ mới hơn kỳ rồi 22%, tăng 60% so với bảy năm trước, giải vẫn đứng chót về tiền thưởng bộ tứ danh giá. Masters tháng 4 và PGA Championship tháng 5 đều đã chạm mốc 15 triệu USD trong khi US Open tháng 6 lên 17,5 triệu USD.

Golf nam chuyên nghiệp mùa này, đặc biệt trên PGA Tour, tăng mạnh tiền thưởng khi phải cạnh tranh với LIV Golf Invitational Series do Saudi Arabia đầu tư.

PGA Tour đầu mùa 2021-2022 công bố tổng quỹ 427 triệu USD, còn mùa trước ở mức 367 triệu USD. Hơn hai tuần trước, tổ chức chủ quản đấu trường golf hạng nhất Mỹ thông báo thêm 54 triệu USD cho tám giải diện đặc biệt. Với cú hích tài chính này, PGA Tour mùa sau sẽ có năm giải đồng mức quỹ 20 triệu USD, riêng sự kiện chủ lực The Players Championship từ 20 lên 25 triệu USD.

Trong khi đó, Invitational Series, khai trương tại London hôm 9/6, có tổng cộng tám giải.

Mỗi giải gồm ba vòng không cắt loại, quy tụ 48 đấu thủ chia đều thành 12 đội với cam kết tất cả đều được thưởng tiền mặt và về chót cá nhân được 120.000 USD. Quỹ mỗi sự kiện ở mức 25 triệu USD, trong đó 20 triệu USD cho đấu gậy cá nhân, còn lại cho top 3 nội dung đồng đội. Riêng giải cuối - chung kết lớn - dành 30 triệu USD cho top 3 cá nhân toàn lịch đấu, 50 triệu USD cho phần đồng đội.

Ngôi vô địch cá nhân chặng London về tay golfer Nam Phi Charl Schwartzel. Anh lĩnh tổng cộng 4,75 triệu USD, gồm phần cá nhân bốn triệu USD và 750.000 USD khi đội anh chia đều phần về nhất ba triệu USD. Khoản thưởng này hơn cả phần vô địch 3,15 triệu USD cho Matt Fitzpatrick ở US Open 2022 hay 3,6 triệu USD cho Cameron Smith khi đoạt The Players hồi tháng 3, khi quỹ giải ở mức 20 triệu USD.

Quốc Huy