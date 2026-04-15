Tiền vệ Barca đổ máu ở Champions League

Phút 25, Barca đang dẫn 2-0, Lamine Yamal chuyền má ngoài chân trái vào vòng cấm cho Fermin Lopez băng tới đánh đầu trống trải.
Thủ thành Juan Musso băng ra cản bóng bằng tay cứu thua cho Atletico. Nhưng theo quán tính, gầm giày của anh va trúng mặt Lopez khiến cầu thủ người Tây Ban Nha nằm sân đau đớn.
Dù vậy, trận đấu trên sân Metropolitano cũng chứng kiến nhiều tình huống gây tranh cãi. Phút 40, thời điểm Barca đang dẫn 2-1, Dani Olmo đi bóng cắt ngang khung thành. Marcos Llorente áp sát và dường như có động tác đẩy sau, khiến tiền vệ người Tây Ban Nha ngã trong vòng cấm.
Trọng tài Clement Turpin đứng ngay phía sau, có vị trí quan sát rõ và không thổi phạt. Tổ VAR, đứng đầu là trọng tài người Pháp Jerome Brisard, cũng cho rằng tác động chưa đủ rõ ràng để thổi phạt.
Tình huống mang tính bước ngoặt đến ở phút 77. Alexander Sorloth có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng bị Eric Garcia đẩy ngã. Ban đầu, trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Turpin ra xem lại tình huống, xác định tiền đạo Atletico không việt vị và rút thẻ đỏ trực tiếp với Garcia vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Quyết định này gây nhiều tranh luận, khi có ý kiến cho rằng Jules Kounde đang băng về và có thể kịp bọc lót cho Garcia. Trung vệ người Tây Ban Nha cũng bất bình, ném mạnh áo khi bước xuống đường hầm.
Chiều ngược lại, Atletico cũng cho rằng Gavi đáng bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội bằng khuỷu tay với Matteo Ruggeri. Dù hậu vệ người Italy chảy máu khá nhiều, trọng tài vẫn chỉ rút thẻ vàng và VAR không can thiệp.
Trận lượt đi tại Camp Nou cách đây một tuần cũng có nhiều tình huống gây tranh cãi. Phút 43, khi tỷ số đang là 0-0, trung vệ Pau Cubarsi cản ngã Giuliano Simeone ngay sát cấm địa và nhận thẻ vàng. Nhưng sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp vì xác định trung vệ Barca ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Huyền thoại Thierry Henry cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm khi truất quyền thi đấu của Cubarsi. "Tôi hiểu luật cầu thủ cuối cùng ngăn cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng bạn phải xem xét hoàn cảnh", ông phân tích. "Cầu thủ Atletico chưa kiểm soát được bóng, góc sút không thuận lợi và vẫn còn một khoảng cách đến khung thành. Chúng ta có chắc Simeone sẽ ghi bàn không? Tôi không chắc lắm".
Tranh cãi tiếp theo là tình huống ở phút 54, khi khi Barca đang bị dẫn 0-1. Hậu vệ Marc Pubill, trong bối cảnh đã nhận thẻ vàng, dùng tay chặn bóng sau khi thủ môn Juan Musso bên phía Atletico thực hiện phát bóng lên. Dù cầu thủ đội khách có dấu hiệu phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Istvan Kovacs không thổi phạt đền, đồng thời VAR do Christian Dingert phụ trách cũng không can thiệp.
Barca đã gửi đơn khiếu nại lên UEFA. Tuy nhiên, sau khi xem xét các lập luận, Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA (CEDB) kết luận không có cơ sở để xử lý vụ việc.
Barca thua 0-2 ở lượt đi, thắng 2-1 ở lượt về và bị loại với tổng tỷ số 2-3. Các cầu thủ Barca không phục với kết quả này, vì loạt những tình huống gây tranh cãi ở cả lượt đi lẫn lượt về. Raphinha thậm chí tuyên bố rằng "Barca bị cướp suất vào bán kết Champions League".
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AFP