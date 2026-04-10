Barca khiếu nại vụ mất phạt đền lên UEFA

Tây Ban NhaBarca cho rằng trọng tài sai lầm khi không cho Barca hưởng phạt đền trong trận thua Atletico ở tứ kết lượt đi Champions League và đã gửi đơn khiếu nại lên UEFA.

Tình huống xảy ra ở phút 54 trận đấu trên sân Camp Nou tối 8/4, khi Barca đang bị dẫn 0-1. Hậu vệ Marc Pubill, trong bối cảnh đã nhận thẻ vàng, dùng tay chặn bóng sau khi thủ môn Juan Musso bên phía Atletico thực hiện phát bóng lên. Dù cầu thủ đội khách có dấu hiệu phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Istvan Kovacs không thổi phạt đền, đồng thời VAR do Christian Dingert phụ trách cũng không can thiệp.

Pubill dùng tay chặn bóng sau khi thủ môn Musso chuyền. Ảnh chụp màn hình

Phản ứng sau trận, Barca cho biết bộ phận pháp lý của CLB đã gửi khiếu nại chính thức, cho rằng công tác điều hành trận đấu trái với quy định hiện hành và ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến cũng như kết quả.

"Đơn khiếu nại tập trung vào một tình huống cụ thể ở phút 54, khi bóng đã được đưa trở lại cuộc chơi hợp lệ nhưng một cầu thủ đối phương dùng tay chơi bóng trong vòng cấm mà không bị thổi phạt", thông báo của CLB nêu.

Barca đánh giá đây là sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt khi VAR không can thiệp. Đội bóng xứ Catalonia đề nghị UEFA mở cuộc điều tra, công bố trao đổi của tổ trọng tài và thừa nhận sai sót nếu có, đồng thời áp dụng các biện pháp phù hợp.

Chủ sân Camp Nou cũng cho rằng đây không phải lần đầu họ chịu bất lợi từ các quyết định trọng tài khó hiểu tại Champions League, dẫn đến việc không thể cạnh tranh trong điều kiện công bằng với các đối thủ.

Pubill dùng tay đặt bóng trong trận Atletico - Barca Tình huống Marc Pubill dùng tay chặn bóng trong vòng cấm.

Sau trận, HLV Hansi Flick đã chỉ trích trọng tài khi Barca không được hưởng phạt đền, còn cầu thủ Atletico thoát thẻ đỏ trong tình huống tranh cãi.

Đến buổi họp báo hôm 10/4, nhà cầm quân người Đức ủng hộ CLB khiếu nại lên UEFA và tiếp tục phàn nàn về trọng tài. "Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng với cá nhân tôi và toàn đội, việc CLB đứng ra bảo vệ là hoàn toàn đúng đắn, bởi điều đó là không công bằng. Sai sót có thể xảy ra, nhưng không thể có hai sai lầm ở đẳng cấp này", ông nói.

HLV 61 tuổi cũng nhấn mạnh vai trò của VAR: "Đó là lý do VAR tồn tại. Nếu họ thấy điều gì không đúng, họ phải thông báo để trọng tài xem lại, nhưng điều đó đã không xảy ra. Dĩ nhiên, chúng tôi không thi đấu tốt và cũng mắc sai lầm, nhưng chính những sai lầm đó đã góp phần quyết định kết quả trận đấu".

Trong khi đó, HLV Diego Simeone tỏ ra thận trọng khi được hỏi về phản ứng từ phía Barca. "Tôi luôn rất tôn trọng. Chúng tôi sống ở Madrid và đã quen với những tình huống như thế này. Điều đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi", nhà cầm quân người Argentina bày tỏ.

Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Barca thua Atletico ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 8/4/2026. Ảnh: UEFA

Ở lượt đi tứ kết Champions League, Barca còn còn nhận quyết định bất lợi khác từ trọng tài. Phút 43, trung vệ Pau Cubarsi cản ngã Giuliano Simeone ngay sát cấm địa và nhận thẻ vàng. Nhưng sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp vì xác định trung vệ Barca ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Đây là lần truất quyền thi đấu thứ 12 của Barca tại Champions League trong 10 năm qua - nhiều nhất giải. Chỉ riêng dưới thời Flick từ hè 2024, Barca đã nhận bốn thẻ đỏ, phần nào xuất phát từ lối chơi dâng cao mạo hiểm.

Từ quả đá phạt sau đó, Julian Alvarez lập siêu phẩm mở tỷ số, ghi bàn thứ chín của anh tại Champions League mùa này, trước khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Alexander Sorloth ấn định chiến thắng cho Atletico ở phút 70. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2006, đội bóng thủ đô Madrid thắng tại Camp Nou.

Hai đội sẽ đá lượt về tứ kết Champions League tại Metropolitano, Madrid lúc 2h ngày 15/4, giờ Hà Nội.

