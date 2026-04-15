Raphinha: 'Barca bị cướp suất vào bán kết Champions League'

Tây Ban NhaTiền đạo Raphinha chỉ trích trọng tài sau khi Barca thua Atletico Madrid hai lượt 2-3 ở tứ kết Champions League.

Không thể ra sân vì chấn thương, Raphinha vẫn có mặt tại sân Metropolitano tối 14/5 để theo dõi đồng đội thi đấu ở lượt về. Sau khi Barca thắng 2-1 nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 2-3, ngôi sao Brazil không giấu được sự tức giận khi dừng lại ở khu vực phỏng vấn hỗn hợp.

"Chiến thắng của Barca đã bị đánh cắp", Raphinha nói. "Sai lầm có thể xảy ra trong bóng đá, nhưng việc nó lặp lại ở cả hai lượt trận thì thật khó chấp nhận. Chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng suất đi tiếp đã bị lấy mất khỏi tay Barca".

Quan điểm của Raphinha phản ánh bầu không khí căng thẳng và thất vọng trong phòng thay đồ đội khách, sau một trận đấu họ khởi đầu gần như hoàn hảo. Trên sân Metropolitano, Barca nhập cuộc với quyết tâm cao khi cần lật ngược thất bại 0-2 ở lượt đi. Ngay phút thứ 4, Lamine Yamal mở tỷ số sau pha kiến tạo của Ferran Torres, trước khi chính Torres nhân đôi cách biệt ở phút 24. Nhưng đến phút 31, Ademola Lookman ghi bàn rút ngắn tỷ số trận lượt về xuống 1-2, đồng thời đưa Atletico tái lập lợi thế chung cuộc 3-2.

Raphinha trước trận Barca gặp Atletico trên sân Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha tối 14/4/2026. Ảnh: Fabrizio Romano

Sau giờ nghỉ, Barca tiếp tục dồn ép và tưởng như đã gỡ hòa tổng tỷ số khi Torres sút tung lưới chủ nhà ở phút 55. Tuy nhiên, VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Đến phút 79, trung vệ Eric Garcia bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài xem lại VAR và xác định anh ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương.

Theo Raphinha, những quyết định như vậy là không thể chấp nhận. "Cách điều hành trận đấu thật tệ", tiền đạo 29 tuổi nói thêm. "Atletico phạm rất nhiều lỗi, nhưng gần như không phải nhận thẻ vàng. Tôi thực sự muốn hiểu vì sao lại có cảm giác như trọng tài không muốn Barca đi tiếp".

Ở lượt đi, Barca cũng phải chơi thiếu người, từ cuối hiệp một khi Pau Cubarsi kéo ngã Giuliano Simeone nhằm ngăn tiền đạo của Atletico thoát vào cấm địa. Tệ hơn, ngay ở tình huống đá phạt sau đó, Atletico tận dụng ghi bàn nhờ tuyệt phẩm của Julian Alvarez.

Tình huống Eric Garcia kéo ngã Sorloth và phải nhận thẻ đỏ trên sân Metropitano ngày14/4. Ảnh: chụp màn hình

Không chỉ Raphinha, nhiều thành viên Barca cũng bày tỏ sự bất mãn. Frenkie de Jong cho rằng đội bóng của anh đã làm mọi thứ có thể nhưng mọi chi tiết đều chống lại Barca. Tiền vệ người Hà Lan nhắc tới những tình huống bước ngoặt, đặc biệt là thẻ đỏ và phạt đền ở lượt đi, cùng các quyết định gây tranh cãi ở lượt về. "Chúng tôi chơi tốt hơn trong cả hai trận, kể cả khi phải thi đấu thiếu người", De Jong nói. "Nhưng Champions League luôn được quyết định bởi những khoảnh khắc nhỏ, và lần này mọi thứ đều không đứng về phía Barca".

Trong khi đó, tiền vệ Gavi thừa nhận đội nhà vượt trội về thế trận nhưng thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm. "Chúng tôi chơi hay hơn, nhưng bóng phải vào lưới thì mới thắng", tiền vệ 21 tuổi chia sẻ.

Bên ngoài sân cỏ, cựu lãnh đạo Barca Toni Freixa cũng gây chú ý với những phát biểu gay gắt trên mạng xã hội và truyền thông. Ông cho rằng Barca bị loại bởi "lối chơi phản bóng đá và sự thiên vị của trọng tài", thậm chí gọi Champions League là "một giải đấu đáng xấu hổ".

Những phản ứng dữ dội cho thấy cảm giác bất công mà Barca tin rằng họ phải chịu đựng sau hai lượt trận. Thống kê phần nào ủng hộ quan điểm này. Ở lượt về, đội bóng của Hansi Flick kiểm soát tới 67% thời lượng, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn đối thủ (2,28 so với 1,71). Tuy nhiên, sự hiệu quả và những khoảnh khắc quyết định lại thuộc về Atletico.

Barca không chỉ thua bởi các quyết định gây tranh cãi. Họ cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có cú đánh đầu cận thành vọt xà của Ronald Araujo ở phút bù giờ. Kết quả đó khiến họ vẫn chưa thể vô địch Champions League kể từ năm 2015. "Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, nhưng kết quả không phản ánh những gì diễn ra trên sân", Raphinha nói thêm. "Barca đáng ra phải vào bán kết".

Hoàng An (theo Marca)