Trọng tài bỏ qua tình huống hậu vệ Atletico dùng tay chặn bóng

Tây Ban NhaHLV Hansi Flick chỉ trích trọng tài khi Barca không được hưởng phạt đền và Atletico thoát thẻ đỏ trong trận thua ở lượt đi tứ kết Champions League.

Phút 54 trận đấu trên sân Camp Nou, Marc Pubill - hậu vệ đã nhận một thẻ vàng - dùng tay chặn bóng trong vòng cấm sau pha phát bóng của thủ môn Juan Musso. Trọng tài chính người Istvan Kovacs không cắt còi, và tổ VAR cũng không can thiệp.

"Tôi không hiểu điều gì xảy ra trong tình huống thủ môn phát bóng, hậu vệ dùng tay chặn bóng rồi tiếp tục thi đấu", Flick nói với vẻ phẫn nộ trong buổi họp báo sau trận. "Với tôi, đó rõ ràng là thẻ đỏ, hay ít nhất là thẻ vàng thứ hai kèm phạt đền. VAR cần giải thích vì sao không xem lại".

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh việc trọng tài và tổ VAR không can thiệp là thiếu công bằng. Ông nói: "Tôi không thể tin đó không phải thẻ đỏ. Cảm giác rất tệ và không công bằng. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận và sẽ chiến đấu ở trận tới".

Tình huống tương tự từng xảy ra ở Champions League mùa trước, phần nào củng cố lập luận của Flick, Ngày 6/11/2024, trong trận đấu giữa Club Brugge và Aston Villa trên sân Jan Breydel, hậu vệ Tyrone Mings dùng tay chặn bóng trong vòng cấm sau đường chuyền ngắn của thủ môn Emiliano Martinez. VAR can thiệp, cho Club Brugge hưởng phạt đền và Hans Vanaken ghi bàn duy nhất của trận.

Tình huống tương tự xảy ra trong trận Arsenal gặp Bayern tại tứ kết Champions League ngày 9/4/2024. Trung vệ Gabriel Magalhaes cũng dùng tay ôm bóng dù trọng tài đã thổi còi cho bóng vào cuộc trước đó. Tuy nhiên, trọng tài người Thụy Điển Glenn Nyberg khi đó không thổi phạt đền cho Bayern.

Trong những trường hợp này, các hậu vệ có thể đều nghĩ rằng bóng vẫn chưa vào cuộc. Vì thế, họ cầm bóng lại vạch 5,5 m để phát lên. Nhưng theo luật bóng đá, tình huống dùng tay cản bóng trong vòng cấm như vậy đáng bị thổi phạt đền.

Cựu trọng tài Eduardo Iturralde Gonzalez, hiện là bình luận viên của AS và Cadena SER, cũng cho rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Theo Iturralde, sai sót này thuộc dạng nghiêm trọng nhất trong thời gian dài. "Đây là lỗi mang tính kỹ thuật rất, rất lớn. Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. VAR lẽ ra phải can thiệp và yêu cầu trọng tài xem lại", ông nói.

Trên sân Camp Nou hôm qua, Barca còn nhận quyết định bất lợi khác từ trọng tài. Phút 43, trung vệ Pau Cubarsi cản ngã Giuliano Simeone ngay sát cấm địa và nhận thẻ vàng. Nhưng sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp vì xác định trung vệ Barca ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

HLV Hansi Flick phàn nàn với trợ lý trọng tài trong trận Barca thua Atletico ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 8/4/2026.

Từ quả đá phạt sau đó, Julian Alvarez lập siêu phẩm mở tỷ số, ghi bàn thứ chín tại Champions League mùa này, trước khi Alexander Sorloth, vào sân từ ghế dự bị, ấn định chiến thắng cho Atlatico ở phút 70. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2006, đội bóng thủ đô Madrid thắng tại Camp Nou.

Họ ghi hai bàn, sở hữu những tiền đạo chất lượng cao. Chúng tôi đáng ra phải phòng ngự tốt hơn ở bàn thua đầu tiên. Sau thẻ đỏ, họ lập tức ghi bàn. VAR hôm nay dường như rất tập trung cho Atletico. Đó lại là một trọng tài người Đức, nên cảm ơn nước Đức", Flick tiếp tục mỉa mai công tác trọng tài, nhắc đến trọng tài VAR người Đức Christian Dingert.

Dù vậy, nhà cầm quân người Đức tin cơ hội chưa khép lại với Barca trước trận lượt về ngày 14/4. "Chúng tôi chơi tốt trong hiệp một và cả hiệp hai dù thiếu người. Toàn đội đã nỗ lực hết sức, chỉ là hôm nay thiếu may mắn", ông nói. "Chúng tôi sẽ chiến đấu. Mọi thứ chưa kết thúc. Bán kết có thể còn xa, nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ cố gắng".

