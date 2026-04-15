HLV Simeone: 'Atletico đi tiếp vì tấn công Barca'

Tây Ban NhaHLV Diego Simeone khẳng định Atletico Madrid giành vé vào bán kết Champions League nhờ lựa chọn lối chơi tấn công trước Barca, thay vì phòng ngự như thường thấy.

Sau khi thắng chung cuộc 3-2 qua hai lượt tứ kết, Atletico tiếp tục cho thấy cái duyên trước Barca tại Champions League, đồng thời lần đầu vào bán kết sau 9 năm. Trên sân Metropolitano, đội bóng của Simeone chịu sức ép lớn khi để thủng lưới hai bàn chỉ sau 24 phút, nhưng vẫn đi tiếp nhờ bàn thắng quyết định của Ademola Lookman.

Theo Simeone, chiến thuật là chìa khóa định đoạt trận đấu. "Mỗi khi đối đầu Barca, chúng tôi hiểu chỉ có một cách, đó là tấn công họ", HLV người Argentina nói với Movistar Plus sau trận. "Nếu không tấn công, chúng tôi sẽ thua. Barca rất giỏi khi có bóng. Nếu chỉ lùi về phòng ngự, chúng tôi sẽ bị ép và không thể lấy lại thế trận".

HLV Diego Simeone chỉ đạo cầu thủ trong trận lượt về tứ kết Champions League giữa Barca và Atletico trên sân Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha tối 14/4/2026. Ảnh: AFP

Diễn biến trận đấu phần nào phản ánh nhận định này. Ngay phút thứ tư, Lamine Yamal mở tỷ số, trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt ở phút 24, cân bằng tổng tỷ số 2-2. Trong khoảng nửa giờ đầu, đội khách kiểm soát thế trận với tốc độ triển khai bóng cao, liên tục khoét vào khoảng trống phía sau hàng thủ Atletico.

Simeone thừa nhận đội bóng của ông đã gặp khó khăn lớn trong giai đoạn này. "Họ quá nhanh. Có những lúc tôi tự hỏi làm sao họ đá nhanh được như vậy", HLV 55 tuổi nói thêm. "Trước đối thủ như vậy, chỉ cần mắc sai lầm là họ trừng phạt ngay. Chúng tôi đã mắc lỗi và để Barca chơi theo cách họ muốn".

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 31 khi Atletico ghi bàn từ pha phản công nhanh bên phải. Marcos Llorente căng ngang để Lookman sút cận thành, đưa đội chủ nhà trở lại thế dẫn trước hai lượt 3-2. Bàn thắng này không chỉ thay đổi cục diện trận đấu, còn giúp Atletico lấy lại sự bình tĩnh.

"Lúc bị dẫn 0-2, chúng tôi có hai lựa chọn: sụp đổ hoặc tiếp tục chơi theo kế hoạch. Các cầu thủ đã chọn cách thứ hai", Simeone nói tiếp. "Bàn thắng của Lookman thật tuyệt vời, đưa chúng tôi trở lại thế trận đúng với mong muốn".

Sang hiệp hai, Atletico chủ động đá cân bằng hơn, nhưng vẫn giữ ý đồ tấn công khi có cơ hội. Simeone đánh giá cao vai trò của các cầu thủ vào sân thay người như Nico, Baena hay Alexander Sorloth, giúp đội giảm bớt sức ép từ Barca. "Những sự thay đổi đã mang lại năng lượng. Trận đấu trở nên cân bằng hơn", ông phân tích. "Họ bắt đầu giảm tốc độ, còn chúng tôi giữ được cường độ cần thiết".

Dù vậy, Barca vẫn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Phút 55, Ferran Torres đưa bóng vào lưới Atletico nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Cuối trận, trung vệ Eric Garcia bị truất quyền thi đấu sau khi VAR can thiệp, khiến đội khách gặp bất lợi trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

Cầu thủ Atletico Madrid reo mừng chiến thắng. Ảnh: AS

Trước những tranh cãi từ phía Barca về công tác trọng tài, Simeone từ chối bình luận. Thay vào đó, ông bày tỏ niềm tự hào khi đi tiếp. "Không thể tưởng tượng được cảm giác khi vào bán kết Champions League tuyệt vời đến mức nào, khi nằm trong bốn đội mạnh nhất châu Âu", ông nói. "14 năm qua chúng tôi đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn giữ được sự cạnh tranh".

Simeone tin rằng Atletico không còn chỉ biết phòng ngự như trước. "Chúng tôi tấn công tốt hơn phòng ngự. Đó là điều chúng tôi cần làm, bất kể đối thủ là ai", ông tuyên bố. "Chúng tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, và sẽ tiếp tục phát huy điều đó".

Ngoài ra, HLV 55 tuổi cũng đề cập đến đóng góp của các cá nhân. Ông ca ngợi Lookman vì bàn thắng quan trọng và khả năng tạo đột biến, đồng thời đánh giá cao sự bền bỉ của Marcos Llorente, sự điềm tĩnh của thủ môn Juan Musso và vai trò thủ lĩnh của Antoine Griezmann. "Lookman đang tiến bộ rất nhanh. Cậu ấy mang lại sự khác biệt trong tấn công", Simeone nói. "Griezmann là một thiên tài bóng đá. Những gì cậu ấy làm cho đội bóng thật phi thường".

Chiến thắng này giúp Atletico lần thứ tư vào bán kết Champions League dưới thời Simeone, sau các năm 2014, 2016 và 2017. HLV người Argentina cho biết đội bóng sẽ tiếp cận vòng bán kết với sự tự tin nhưng không chủ quan.

Sau khi loại Barca, Atletico sẽ chờ đối thủ tiếp theo là Arsenal hoặc Sporting Lisbon. Tuy nhiên, Simeone khẳng định ưu tiên trước mắt là hồi phục thể lực cho các cầu thủ, trước khi hướng tới trận đấu tiếp theo tại La Liga. "Chúng tôi cần nghỉ ngơi. Nhưng rõ ràng, toàn đội đang rất háo hức. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm điều đã theo đuổi suốt nhiều năm qua", ông nói.

Hoàng An (theo AS)