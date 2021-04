Tiến độ thử nghiệm hai vaccine Covid-19 Việt Nam

Sáu người đã tiêm liều thứ hai vaccine Covivac giai đoạn một, 554 người tiêm đủ hai liều Nanocovax giai đoạn hai, tính đến sáng 12/4.

Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết 6 người tiêm liều hai Covivac được theo dõi 4 giờ sau tiêm, về nhà trong chiều nay. Hiện chưa ghi nhận phản ứng bất thường ở nhóm này. Đây là nhóm 6 người đầu tiên được tiêm liều hai vaccine Covivac. Họ đã tiêm liều một vào ngày 15/3.

Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (Ivac) nghiên cứu, phát triển, đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một trên 120 người tại Hà Nội. Giai đoạn này nhằm xác định tính an toàn và một phần tính sinh miễn dịch của vaccine. Có 5 nhóm thử nghiệm với các mức liều khác nhau, gồm 3 nhóm vaccine không có tá chất, thử nghiệm các liều 1, 3 và 10 mcg; một nhóm thử liều 1 mcg có trộn tá chất; một nhóm gồm 20 người tiêm giả dược là nước muối vô trùng nhằm so sánh với nhóm tiêm vaccine.

Về tiến độ tiêm liều một, hiện 96 người đã tiêm, còn 24 người dự kiến tiêm vào ngày 16-17/4. Trong đó, một số tình nguyện viên có phản ứng phụ nhẹ như đau nhức vùng tiêm, mỏi cơ, sốt nhẹ. Các phản ứng phụ này biến mất chỉ vài giờ sau khi tiêm.

Tình nguyện viên tiêm vaccine Covivac tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thảo Hương.

Với Nanocovax, 554 người được tiêm đủ hai liều vaccine, 6 người tại Long An xin rút, không tiêm liều hai vì lý do công việc. Các mũi tiêm hoàn thành vào ngày 8/4.

Nanocovax do Công ty Nanogen nghiên cứu, đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai trên 560 người tại Hà Nội và Long An. Ở giai đoạn này, nhóm nghiên cứu đánh giá an toàn và đáp ứng miễn dịch của ba liều vaccine 25, 50 và 75 mcg. Trong đó, 108 người trên 60 tuổi tham gia thử nghiệm, một số người có bệnh nền nhẹ, hai chính khách gồm Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Chử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân y, nhóm nghiên cứu ghi nhận các phản ứng phụ sau tiêm rất nhẹ sau tiêm như sưng vùng tiêm, đau cơ khớp, song các phản ứng này hết nhanh sau khi nghỉ ngơi. Toàn bộ tình nguyện viên đã trở về nhà tự theo dõi sức khỏe. Họ sẽ được lấy mẫu máu để đánh giá miễn dịch vào ngày 28, 35, 42, 3 tháng và 6 tháng sau khi tiêm liều một. Từ đó, nhóm nghiên cứu chọn mức liều có khả năng sinh miễn dịch tốt nhất để đưa vào thử nghiệm giai đoạn ba.

Dự kiến, nhóm nghiên cứu vaccine sẽ nộp báo cáo kết thúc giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Học viện Quân y đang phối hợp với Nanogen, Viện Pasteur TP HCM và Bộ Y tế xây dựng đề cương thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2021 đến 2/2022. Giai đoạn này tiến hành trên 1.500 đến 3.000 người từ 12 đến 75 tuổi, tiếp tục đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ của vaccine.

Nanocovax là vaccine Covid-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm trên người. Covivac là vaccine Covid-19 thứ hai của Việt Nam thử nghiệm trên người.

Tính đến ngày 12/4, Việt Nam đã tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca cho hơn 58.000 người, đều thuộc nhóm ưu tiên trên tuyến đầu phòng chống Covid-19. Đến nay Việt Nam có hai đợt tiếp nhận vaccine AstraZeneca, trong đó đợt đầu hơn 117.000 liều tiếp nhận qua Công ty VNVC vào cuối tháng 2 và đang triển khai tiêm chủng; đợt thứ hai hơn 800.000 liều do cơ chế Covax của Liên Hợp Quốc cung ứng, đang được Bộ Y tế phân bổ đến 63 tỉnh thành để tổ chức tiêm cho các nhóm ưu tiên.

Chi Lê