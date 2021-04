Việt Nam tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca

Việt Nam đã triển khai tiêm phòng Covid-19 hơn một tháng nay với vaccine AstraZeneca. Đến nay, khoảng 55.000 người, là nhân viên y tế, truy vết dịch tễ, xét nghiệm, ở 19 tỉnh thành, đã tiêm mũi một. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị đông máu sau tiêm.

Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai têm vaccine Covid-19 theo kế hoạch. Ảnh: Giang Huy.

Hiện tượng đông máu và giảm tiểu cầu sau tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca được ghi nhận tại một số quốc gia châu Âu từ giữa tháng 3.

Ngày 7/4, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) cho rằng cần ghi nhận đông máu là "tác dụng phụ rất hiếm gặp" của vaccine AstraZeneca, nhưng khuyến cáo các nước nên tiếp tục sử dụng.

Ủy ban An toàn vaccine toàn cầu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho rằng trường hợp đông máu sau tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca rất hiếm gặp, kêu gọi các nước tiếp tục tiêm. WHO đánh giá lợi ích của vaccine vẫn lớn hơn rủi ro nó mang lại.

Hôm qua, Bộ Y tế đã công bố kế hoạch phân bổ hơn 800.000 liều vaccine Covax tài trợ. Trung tâm kiểm soát bệnh tật của 63 tỉnh thành, công an, quân đội, dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia là các đơn vị được cung cấp vaccine.

Các đơn vị trên được yêu cầu triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận, hoàn thành trước ngày 15/5. Người được tiêm chủng thuộc các nhóm ưu tiên đã quy định.

Người đã tiêm vaccine mũi 1 thì tiêm mũi 2 sau 4 tuần.