Tích phân, đạo hàm 'khó nuốt'

Một người làm bếp chỉ có con dao, cái nồi, làm sao có thể dễ dàng nấu một bữa ăn ngon bằng người có đầy đủ dụng cụ, tiện nghi.

Tôi là giáo viên Toán, đã có kinh nghiệm trên 40 năm đứng lớp. Đọc nhiều ý kiến thời gian gần đây chê trách về việc học sinh phải học quá nhiều tích phân, đạo hàm mà sau này chẳng biết dùng vào việc gì, tôi thấy buồn cho chính môn học này và cả suy nghĩ của không ít người học Toán. Qua bài viết này, tôi cũng muốn chia sẻ quan điểm của bản thân để đóng góp thêm một góc nhìn từ chính người trong cuộc, giúp câu chuyện này thêm khách quan hơn.

Thứ nhất, nhiều người than phiền "học Toán quá khó, kiến thức hàn lâm, xa rời thực tế". Thế nhưng, đặt câu hỏi ngược lại: tại sao gần đây số học sinh giỏi, học sinh xuất sắc lại đếm không xuể. Ngay cả kỳ thi xét tuyển vào đại học, có những trường lấy hơn 30 điểm ba môn. Nếu kiến thức quá sức, sao con cái chúng ta ngày nay giỏi thế?

Thứ hai, tích phân, đạo hàm có phải chẳng giúp gì cho học sinh sau này? Nếu nói vậy thì chẳng phải hình đa diện, đa thức cũng chẳng bổ béo gì, rồi các môn học khác như Sinh, Hóa, Địa... cũng vậy, nên chúng ta không cần học gì hay sao?

Tóm lại "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Tôi từng nói với học sinh của mình rằng để làm bất kỳ một vấn đề gì, chúng ta cũng cần phải có tri thức, khả năng tư duy, phán đoán. Và công cụ để thực hiện điều đó chính là những định lý, định nghĩa, khái niệm trong Toán học... Ví dụ như nghề làm bếp, nếu chỉ có con dao, cái nồi, thử hỏi phải xoay xở ra sao để có bữa ăn nóng hổi, so với một người có đầy đủ dụng cụ, tiện nghi?

>> Vật vã học Toán rồi quên sạch

Đừng bao giờ nghĩ kiểu "mì ăn liền" rằng một bài toán "rút gọn đa thức rồi sắp xếp theo bậc" chỉ là "hành" học sinh. Bởi lẽ, nó giúp ta biết "tóm tắt vấn đề, phân loại và sắp xếp công việc". Hay với một bài Toán biện luận, người học sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra ứng với từng tham số - một điều rất cần thiết trong cuộc sống.

Nói cách khác, Toán là môn học mà kiến thức liên hệ rất chặt chẽ, mang tính kế thừa (nhất là môn hình học). Nếu chúng ta không chịu học để hiểu điều A thì khó lòng hiểu được điều B, C... Và từ đó, nhiều người lại vội vàng kết luận "Toán khó nuốt", và "ác cảm" với môn học này.

Tóm lại, phụ huynh và học sinh hãy hiểu đúng về bộ môn Toán, học với tinh thần nghiêm túc, không chạy theo điểm số, thành tích. Nếu thấy Toán không phù hợp với bản thân, bạn có thể chọn khối khác, đừng chạy theo đám đông để rồi đuối sức và than thở.

Ở chiều ngược lại, các giáo viên cũng cần nắm vững chương trình của mọi khối, hướng dẫn học sinh cách nắm bắt vấn đề và phương pháp học Toán sao cho hiệu quả nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thường xuyên tham khảo ý kiến giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp để biết những bất cập tồn tại trong chương trình, để từ đó có những điều chỉnh kịp thời, giúp học sinh đạt được kết quả tốt nhất. Với những thay đổi đồng bộ từ nhiều phía như vậy, tôi tin người Việt sẽ dần thay đổi định kiến về môn Toán, không còn than thở học khó, học nặng, học không để làm gì.

Van Nguyen