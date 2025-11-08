Giá trị tích phân, đạo hàm nhìn từ chuyện Steve Jobs học thư pháp

Steve Jobs, nhà sáng lập Apple, cũng từng tham gia một lớp học thư pháp - môn học tưởng chừng không liên quan đến công việc của ông.

Tôi đồng ý với quan điểm học sinh phổ thông cần học các kiến thức Toán như tích phân và đạo hàm. Chúng ta cần hiểu rằng không phải mọi kiến thức đều sẽ được áp dụng trực tiếp bởi 100% học sinh, trong mọi ngành nghề hay mọi thời điểm của sự nghiệp. Nhưng giá trị của việc học không chỉ nằm ở sự áp dụng trực tiếp đó.

Bản thân công việc của tôi hiện tại cũng không trực tiếp ứng dụng các kiến thức tích phân, đạo hàm, nhưng tôi chưa bao giờ xem thường chúng. Bởi với tôi, những thứ đã được học đem lại cho mình tư duy, khả năng suy luận logic, góp công lớn vào việc làm nghề.

Steve Jobs, nhà sáng lập Apple, từng tham gia một lớp học thư pháp - môn học tưởng chừng không liên quan đến công việc của ông. Nhưng chính nó đã mang lại cho ông tư duy về thiết kế, sự tinh tế và cái đẹp, góp phần tạo nên những sản phẩm công nghệ nổi tiếng. Điều này cho thấy, lợi ích lớn nhất của việc học đôi khi lại đến một cách gián tiếp.

Quay lại với Toán học, ở khía cạnh trực tiếp, tích phân và đạo hàm là nền tảng của khoa học, công nghệ, kinh tế, và vô số lĩnh vực khác mà chắc chắn nhiều học sinh sẽ theo đuổi. Nhưng ngay cả khi một học sinh không dùng đến chúng sau này, lợi ích gián tiếp của môn học còn lớn hơn nhiều. Vì bản chất sâu xa của việc học, là giúp chúng ta có một phương pháp luận, cách suy luận logic, sự tập trung và tính chuyên cần. Đây mới là những hành trang quan trọng nhất cho tương lai, dù các em làm bất cứ công việc gì.

>> 'Học tích phân làm gì nếu sau này là đầu bếp?'

Việc rèn luyện trí não cũng như rèn luyện thể chất. Chúng ta tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta học Toán để "tập thể dục cho trí não". Nếu không có những "bài tập" giúp rèn luyện tư duy sắc bén ở tuổi phổ thông, làm sao học sinh có thể hy vọng vào những lập luận và quyết định sáng suốt trong cuộc sống sau này?

Tôi vẫn nhớ thời phổ thông, bạn bè tôi tự đố nhau những bài tích phân khó. Ngoài bài tập thầy cô giao, chúng tôi tự ra đề, thi nhau tìm ra lời giải. Cảm giác giải được một bài Toán khó cũng hạnh phúc như giải xong một thế cờ hóc búa. Đó là niềm vui của sự chinh phục tri thức, một cách rất tự nguyện.

Vì vậy, tôi tin vấn đề không nằm ở nội dung môn Toán, mà ở chỗ dạy và học như thế nào để tạo ra sự đam mê và giúp học sinh nhận ra những lợi ích lâu dài của môn học. Chúng ta có thể không cần áp lực về thành tích ở bậc phổ thông, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ việc rèn luyện các môn khoa học nền tảng.

An Truong Hoang