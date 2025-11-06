Nhân viên bán hàng chê phí công học tích phân, đạo hàm

Thực tế, những kiến thức chúng ta hay sử dụng nhất lại là những thứ được dạy từ tiểu học. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà không cần học nhiều?

Đọc bài viết "Học sinh của tôi không biết học đạo hàm, tích phân để làm gì" của một cô giáo khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi không hẳn là đồng ý với một số lý do có phần trừu tượng về tác dụng của tích phân, đạo hàm. Tuy nhiên, về mặt nào đó tôi cũng phải thừa nhận, không thể xem thường giá trị của những kiến thức này, bởi:

Thứ nhất, tất cả chúng ta hầu như chỉ sử dụng một phần rất nhỏ kiến thức mà mình đã được học, từ Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học đến Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý... Thực tế, những kiến thức chúng ta hay sử dụng nhất lại là những thứ được học từ tiểu học. Nhưng nếu vì nhiều người không hoặc ít sử dụng những kiến thức đó mà không cần học thì chẳng lẽ chúng ta chỉ cần học xong tiểu học là được? Hay cứ học ít lại và tăng thêm thời gian nghỉ ngơi lên? Vậy xã hội làm sao phát triển?

Thứ hai, khi chúng ta đứng ở hiện tại và nhìn về quá khứ thì mọi thứ đều rất dễ dàng. Rõ ràng, nếu như giờ bạn đang làm nhân viên bán hàng thì sẽ thấy tiếc vì sao mình không học nhiều về kỹ năng ngoại giao, mà lại phải học về tích phân, đạo hàm, nguyên hàm... Nhưng nếu bạn làm một kỹ sư, nhà khoa học, kế toán... thì sao?

Tuy nhiên, nếu đặt mình ở hiện tại chỉ là một cậu thiếu niên 10-15 tuổi và nhìn về tương lai thì ta có cả triệu kết quả có thể xảy ra. Làm sao ta có thể biết mình sau này làm nghề gì để cần phải học cái gì? Nếu nghĩ cái gì cũng sẽ không phù hợp, không nên học thì chắc chắn ta sẽ chẳng học một cái gì nữa cả. Và chính tư tưởng đó là cái giết chết sự học.

>> '12 năm học giỏi Toán nhưng không nhớ nổi cách giải phương trình bậc hai'

Thứ ba, nhìn ra thế giới, nhiều người hay so sánh với nền giáo dục của Mỹ, hay các nước phương Tây. Tuy nhiên, suy cho cùng, những nước có chương trình học nặng tương tự Việt Nam, có thể kể đến như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... đều có đặc điểm chung là những nước đã phải trải qua thời gian bứt phá rất mạnh từ những nước kém phát triển trong thế kỷ trước.

Chính những nền giáo dục khắt khe như vậy mới có thể tạo ra được kết quả như hiện tại và tạo tiền đề để chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Vậy nên, không lý do gì chúng ta lại phủ nhận công lao của nền giáo dục đó. Nếu phải so sánh tôi sẽ liên hệ với Thái Lan - nơi nền học thuật của họ có vẻ nhẹ nhàng hơn, và hãy xem tốc độ phát triển 30 năm qua của họ thế nào so với Việt Nam? Đó có lẽ là điều đáng phải suy ngẫm.

Tóm lại, theo cách nhìn của tôi, không nên chỉ dựa vào hiệu quả riêng rẽ của mỗi kiến thức tích phân, đạo hàm để đánh giá cả một nền giáo dục. Thay vào đó, chúng ta phải nhìn tổng thể cả bức tranh tổng thể để suy xét. Và tôi nghĩ, với những kết quả phát triển hiện tại thì giáo dục Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng.

Chúng ta đang ở thời điểm phải học nặng, học vất vả để tiến lên trở thành một nước phát triển, chứ không phải đến lúc có thể học một cách nhẹ nhàng. Nếu trong 100 triệu người có 1% người thực sự nắm vững những kiến thức được học và 1 phần 10 trong số đó trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học thì tôi tin nó vẫn rất đáng giá.

A.V