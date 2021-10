Thủ tướng đề nghị ASEAN - Nhật tăng năng lực ứng phó y tế khẩn cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN - Nhật phối hợp kiểm soát tốt Covid-19, hợp tác nâng cao năng lực ứng phó tình huống y tế khẩn cấp.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 24 diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ vaccine cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy vận hành hiệu quả Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (AC-PHEED).

Thủ tướng đề nghị ASEAN - Nhật Bản tiếp tục phối hợp kiểm soát tốt Covid-19, phục hồi hiệu quả và bền vững, nâng cao năng lực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 24 sáng nay. Ảnh: TTXVN.

Phối hợp chặt chẽ trong phục hồi và ổn định các chuỗi cung ứng bị đứt gãy do Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh ở khu vực và Việt Nam cũng là một trong những mục tiêu được Thủ tướng đề cập. Đồng thời, ông đề nghị Nhật hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển đồng đều, bao trùm, bền vững ở các vùng, miền.

Thủ tướng còn đề nghị Nhật Bản tích cực hỗ trợ các nước ASEAN và Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển xanh, hợp tác chuyển đổi số, kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Ông hoan nghênh sự ủng hộ của Nhật đối với ASEAN trong đóng góp gìn giữ ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.

Với kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt 204 tỷ USD, tổng đầu tư Nhật Bản vào ASEAN đạt 8,5 tỷ USD trong năm 2020, ASEAN và Nhật tiếp tục là thị trường sản xuất và đầu tư quan trọng của nhau.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Nhật đã cung cấp hơn 16 triệu liều vaccine và viện trợ hơn 32 tỷ yên (gần 290 triệu USD) cho ASEAN, tích cực hỗ trợ ASEAN triển khai Khung Phục hồi tổng thể với khoản cho vay trị giá 192 tỷ yên (gần 1,7 tỷ USD) với lãi suất thấp nhất, khẳng định hỗ trợ Trung tâm AC-PHEED hoạt động bền vững.

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Nhật Bản tham dự theo hình thức trực tuyến trong hội nghị sáng nay. Ảnh: TTXVN.

Nhật Bản cam kết hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển tiểu vùng nhằm hạn chế tác động do Covid-19, đầu tư nguồn lực nhiều hơn giúp ASEAN ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững...

Thủ tướng Nhật ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, hoan nghênh vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, thực hiện đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhật Bản cũng ủng hộ vai trò của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình.

Huyền Lê