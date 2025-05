Nhà mua 6 tháng vẫn không làm xong thủ tục đóng thuế đất

'Sổ hồng hợp lệ, có bản vẽ nội nghiệp, xác nhận nhà đúng hiện trạng, nhưng cơ quan quản lý vẫn từ chối giải quyết'.

"Tôi mua một căn nhà ở TP HCM, giấy tờ hoàn toàn hợp lệ, chỉ là mẫu sổ hồng cũ. Khi đi đăng ký quyền sử dụng đất, người ta yêu cầu đo vẽ lại, đổi sổ mới. May mắn, lúc xem nhà, tôi coi kỹ, đo vẽ có nội nghiệp và có văn bản trả lời nhà đúng hiện trạng. Nhưng do quy hoạch thay đổi, lộ giới giảm, nên người ta yêu cầu tôi đóng thêm tiền thuế phần lộ giới giảm, mặc dù phần đất đó chỉ có 2,6 m2 và hiện trạng nhà đã xây dựng trên phần đất đó, thậm chí có đua thêm ban công đã hoàn công đầy đủ.

Ấy vậy mà, thủ tục chờ đóng thuế của tôi tới nay đã sáu tháng rồi vẫn chưa được hoàn tất. Cơ quan hành chính hết gửi công văn này tới công văn khác giải thích lý do trễ hẹn. Sổ hồng hợp lệ, vậy mà họ cứng nhắc thủ tục hành chính, phải gửi đi các nơi xem phần đất lộ giới đó là cơ quan nào quản lý. Đến nay, tôi đã gửi đơn tới ba cơ quan mà vẫn phải đợi văn bản trả lời".

Đó là chia sẻ của độc giả Anh Hải về những bức xúc xung quanh thực trạng thủ tục hành chính rườm rà, lại phải thực hiện theo trình tự phụ thuộc, khiến toàn bộ quy trình dễ bị kéo dài nếu chỉ một bước bị tắc. Câu hỏi đặt ra là: thủ tục nào có thể cắt, cái nào có thể gộp? Đây không phải là bài toán dễ, bởi mỗi thủ tục đều chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau và liên quan đến nhiều bộ, ngành. Không bộ ngành nào muốn "buông phần việc" của mình.

Cùng chung tình cảnh vướng mắc thủ tục hành chính, bạn đọc Htlieem bình luận: "Tôi đang làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với một thửa đất ở một quận tại Hà Nội. Sổ đỏ cấp năm 2012, đầy đủ kích thước, góc cạnh. Nhưng khi giải quyết hồ sơ, cán bộ trả lời rằng 'có sự sai khác so với bản đồ địa chính, kích thước trên sổ nhỏ hơn kích thước bản đồ'. Cũng không ai trả lời rõ ràng cho tôi phải làm thế nào, giải quyết ở đâu? Tôi thật sự rất bế tắc với thủ tục hành chính như vậy".

Gợi ý giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xử lý thủ tục hành chính, bạn đọc Bcuong nhận định: "Chúng ta quản lý bằng cách phân chia manh mún trách nhiệm, dẫn đến đùn đẩy và không nhất quán. Ví dụ, tại Sở A thì chấp nhận thông qua, nhưng qua Sở B lại từ chối. Thủ tục con, thủ tục rẽ nhánh, dựa trên địa phương, thiên kiến người quản lý... nên tạo ra nhiều vấn đề phức tạp.

Do đó, chúng ta cần quản lý theo đối tượng, hướng đối tượng. Ví dụ, một con đường sẽ do một đơn vị quản lý duy nhất, một cái nhà cũng do một đơn vị quản lý duy nhất. Khi đó, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được yếu kém của từng đơn vị quản lý một cách cụ thể mà không cần phải chất vấn, thanh kiểm tra, KPI, OKR hay các thủ tục quản lý gây rườm rà khác".

Thành Lê tổng hợp