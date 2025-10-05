Thứ trưởng Tài chính: Tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm giao dịch tiền mã hóa

Thứ trưởng Tài chính cho biết tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm lập sàn giao dịch tài sản, nhà điều hành đang đẩy tiến độ để có thể cấp phép trước 2026.

Thông tin được Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ngày 5/10. Theo ông Chi, Bộ Tài chính kỳ vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa chỉ 5 doanh nghiệp được cấp phép theo quy định của Chính phủ.

Ông cho biết Bộ Tài chính đang triển khai các nhiệm vụ để trong thời gian sớm nhất có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và hoạt động trên thị trường.

"Chúng tôi mong đẩy sớm trước 2026 nhưng việc này cũng phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp có đáp ứng được yêu cầu hay không", ông nói, kỳ vọng tiến độ sẽ được rút ngắn nhờ sự phối hợp chặt giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại họp báo Chính phủ, ngày 5/10. Ảnh: VGP

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về vốn, cơ cấu tổ chức... sẽ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức sàn giao dịch. Hiện một số doanh nghiệp muốn lập sàn giao dịch tài sản số như CAEX, TCEX hay VIXEX. Ngoài ra, MB, VPBank và SSI cũng muốn tham gia sân chơi này.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết cơ quan này chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp về đăng ký thí điểm giao dịch tài sản mã hóa. Song, họ cũng nắm thông tin có một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc này. Cụ thể, có doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh để tham gia thị trường. Một số phối hợp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính để trao đổi về công nghệ thông tin, năng lực, yêu cầu về vốn, quy trình nghiệp vụ...

"Việc này giúp doanh nghiệp có đủ thông tin, nắm được quy trình phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thành đề án một cách chính xác, nhanh nhất", ông nói.

Về phía cơ quan quản lý, theo ông Chi, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết 5 của Bộ Chính trị. Trong đó, nhà điều hành tập trung xây dựng các nghị định chi tiết để có thể thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Cùng với đó, Bộ phân công các đơn vị soạn thảo các nội dung liên quan như chính sách thuế với giao dịch, phí, lệ phí, kế toán cho các doanh nghiệp, đối tượng tham gia. Họ cũng xây dựng quy trình phối hợp với một số bộ ngành liên quan như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.

Theo báo cáo mới đây của Chainalysis, giá trị giao dịch tiền số on-chain tại Việt Nam ước tính đạt quanh 220-230 tỷ USD (tương đương 5,8-6 triệu tỷ đồng) trong giai đoạn tháng 7/2024-6/2025. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 600 triệu USD (gần 16.300 tỷ đồng) tiền số được giao dịch.

Chainalysis so sánh dữ liệu của giai đoạn tháng 7/2024-6/2025 với cùng thời điểm một năm trước đó, cho thấy dòng tiền giao dịch tại Việt Nam tăng 55%. Mức này thấp so với tăng trưởng 3 chữ số của các nước như Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên theo nhóm chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang là một thị trường trưởng thành, nơi tiền số "ăn sâu" vào kiều hối và hoạt động tài chính hàng ngày.

Phương Dung