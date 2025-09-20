Doanh nghiệp nào đang muốn lập sàn tiền số?

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 5 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, quy định rõ điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường (sàn giao dịch).

Hiện tại, thị trường ghi nhận ba doanh nghiệp vừa thành lập để hướng tới việc cung cấp dịch vụ sàn giao dịch gồm: Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) của Techcombank, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX của HVA Group. Ngoài ra, một số tổ chức khác cũng muốn tham gia lĩnh vực tài sản số như MB, VPBank và SSI.

Điểm chung của các doanh nghiệp trên là đều có sự hậu thuẫn của ngân hàng hoặc công ty chứng khoán. Điều này cho thấy tham vọng "lấn sân" của những "tay to" trong lĩnh vực tài sản truyền thống sang lãnh địa mới.

Tuy nhiên, đến nay chưa doanh nghiệp nào được cấp phép hoạt động thí điểm thị trường tài sản số. Tất cả doanh nghiệp đều trong giai đoạn xây dựng nguồn lực để đáp ứng các điều kiện theo quy định. Một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Con số này cao gấp 3 lần vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần nếu so với công ty vận tải hàng không. Nhìn chung, các doanh nghiệp muốn tham gia lập sàn tiền số hiện nay đều có vốn điều lệ thấp hơn mức này rất nhiều.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) từng lý giải mức vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng vì để các công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm mở thị trường giao dịch, thanh toán, lưu ký tài sản... Ngoài ra, đây là loại tài sản nhiều rủi ro, nên các doanh nghiệp cần có đủ nguồn lực để bù đắp thiệt hại, hoàn trả cho nhà đầu tư khi cần.

Trong khi các "ông lớn" đang ráo riết chuẩn bị tham gia, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản số sẵn có trước đó lại tuyên bố rời thị trường, nổi bật nhất là hai ví blockchain Coin98 Wallet và KyberSwap. Họ đều là sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, trước đây nằm ở "vùng xám", tức chưa được hợp thức hóa hoạt động kinh doanh.

Tất Đạt