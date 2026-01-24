Bài toán nhà tôi 5 người tiêu mỗi tháng 23 triệu đồng

Tôi ngỡ ngàng khi thấy có gia đình chỉ tiêu tháng 7 triệu đồng.

Đọc câu chuyện về một bà mẹ ở quê chi tiêu cho gia đình 5 người với 7 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ ngân hàng 3 triệu, cuối tháng vẫn để dành được 1,2 chỉ vàng, tôi thật sự băn khoăn và trăn trở. Bởi gia đình tôi sống ở vùng ven thành phố lớn, tổng thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng - con số nhiều người cho là "khá ổn", nhưng thực tế cuối tháng gần như không để dư được bao nhiêu.

Theo chia sẻ, người mẹ trong câu chuyện trên có thu nhập khoảng 15 triệu đồng một tháng. Chị liệt kê rất rõ các khoản chi: tiền ăn, học của ba con, điện nước, hiếu hỷ và cả tiền trả lãi ngân hàng... Sau khi trừ hết, mỗi tháng chị vẫn dư vài triệu đồng để mua vàng, thậm chí có thời điểm tích lũy được hơn một chỉ vàng. Chính những con số cụ thể đó làm dấy lên tranh luận: liệu chi tiêu như vậy có khả thi với đa số gia đình hay không?

Trở lại với câu chuyện của mình. Gia đình tôi cũng có 5 người: hai vợ chồng và ba đứa con. Dù sống ở vùng ven thành phố lớn, chi phí sinh hoạt của gia đình tôi không hề thấp. Tiền ăn uống mỗi tháng khoảng 9–10 triệu đồng. Giá thực phẩm quanh TP HCM tăng rõ rệt, chợ vùng ven giờ không rẻ hơn nội thành bao nhiêu. Ba đứa trẻ cũng đang tuổi lớn, cần sữa, trái cây, dinh dưỡng đầy đủ; riêng tiền sữa đã gần 2 triệu đồng một tháng.

Tiền học của ba con tôi khoảng 3 triệu đồng, bao gồm học phí, bán trú và các khoản quỹ lớp. Điện, nước, Internet, điện thoại trung bình 1,5 triệu đồng. Hai vợ chồng đi làm vào nội thành nên chi phí xăng xe, gửi xe, bảo dưỡng khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.

>> 80 năm không dám tiêu tiền dù có sổ tiết kiệm 10 tỷ

Gia đình tôi đang trả lãi ngân hàng 4 triệu đồng một tháng cho căn nhà mua cách đây vài năm. Ngoài ra là các khoản hiếu hỉ, cưới xin, ma chay, giỗ chạp hai bên nội ngoại, trung bình 1,5–2 triệu đồng một tháng. Những chi phí này không đều, nhưng tháng nào cũng có. Chưa kể những khoản phát sinh khó lường: con ốm phải đi bệnh viện, mua thuốc, thay đồ dùng trong nhà. Có tháng chỉ một lần khám bệnh đã tốn 2–3 triệu đồng, đủ để "ăn" hết phần tiền dự định để dành.

Cộng lại, chi tiêu cố định của gia đình tôi khoảng 23–24 triệu đồng mỗi tháng. Khi ngồi xuống tính toán, tôi mới hiểu vì sao thu nhập 25 triệu đồng ở vùng ven TP HCM vẫn không mang lại cảm giác dư dả. Số tiền còn lại cuối tháng chỉ vài trăm nghìn, thậm chí có lúc phải bù từ khoản tiết kiệm ít ỏi trước đó.

Thế nên, đọc câu chuyện của người mẹ trên, tôi tự hỏi: phải chăng gia đình mình chưa đủ khéo trong chi tiêu, hay đơn giản là chi phí sống quanh các đô thị lớn đã tăng quá nhanh so với thu nhập? Tôi chia sẻ câu chuyện này mong được nghe thêm kinh nghiệm từ những gia đình có mức thu nhập tương tự: làm sao để cân đối chi tiêu, có tích lũy mà vẫn đảm bảo chất lượng sống cho con cái?

Hằng Trần